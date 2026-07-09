Giải Vô địch Cử tạ trẻ quốc gia: Thành phố Hà Nội nhất toàn đoàn

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc nhất hạng cân trên 110 kg nam. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN Ban tổ chức đã trao 48 bộ Huy chương cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu. Đồng thời, trao giải Nhất toàn đoàn cho Đoàn thành phố Hà Nội; giải Nhì toàn đoàn cho Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; giải Ba toàn đoàn cho Đoàn thành phố Hải Phòng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn Dương Minh Tuệ, Trưởng Ban tổ chức giải đánh giá, giải có chất lượng chuyên môn cao. Qua giải này cho thấy, các tỉnh, thành phố đã có sự quan tâm đặc biệt trong công tác bồi dưỡng, phát triển tài năng thể thao trẻ, đầu tư cho bộ môn cử tạ. Thông qua giải này cũng góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu thể thao nói chung, luyện tập môn cử tạ nói riêng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.



Giải Vô địch Cử tạ trẻ quốc gia là một trong những giải thể thao thành tích cao quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia, nhằm đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên trẻ tại các địa phương; phát hiện, tuyển chọn những gương mặt xuất sắc để bổ sung cho đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia, hướng tới đấu trường khu vực, châu lục và quốc tế.

Giải Vô địch Cử tạ trẻ quốc gia năm 2026, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Cử tạ và Thể hình Việt Nam tổ chức tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn, quy tụ gần 200 vận động viên đến từ 26 đoàn thuộc các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước.



Các vận động viên thi đấu ở hai nội dung: Cử giật và cử đẩy với 16 hạng cân, gồm 8 hạng cân nam (60kg, 65kg, 71kg, 79kg, 88kg, 94kg, 110kg và trên 110kg) và 8 hạng cân nữ (48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 77kg, 86kg và trên 86kg)./.