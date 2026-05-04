Gia Lai chủ động các dịch vụ phục vụ khách du lịch

Trong đó, tổng lượng khách du lịch đến Gia Lai dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đạt 320.000 lượt, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch đạt 550 tỷ đồng. Trong đợt nghỉ lễ còn lại tổng lượng khách du lịch đến Gia Lai dịp ước đạt 625.000 lượt, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.050 tỷ đồng.

Lượng khách tham dự sự kiện và tham quan tại các khu, điểm du lịch ước đạt 477.000 lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2025, tập trung chủ yếu tại các khu, điểm du lịch biển, đảo như: Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô, Nhơn Châu; các điểm du lịch văn hóa - đô thị như: Biển Hồ Pleiku, Quảng trường Đại Đoàn Kết, Bảo tàng Pleiku, Hàng thông trăm tuổi… và một số điểm du lịch sinh thái, cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Nghệ nhân, già làng tham gia biểu diễn, góp phần gìn giữ và truyền lại bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Theo đánh giá của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, trong đợt nghỉ lễ vừa qua, tỉnh khai thác hiệu quả các tuyến tham quan, trải nghiệm tại Quy Nhơn như: tuyến Bảo tàng tỉnh - Tháp Đôi - Cửa hàng lưu niệm và đặc sản địa phương - Chợ đêm Quy Nhơn; tuyến Đầm Thị Nại - Tháp Thầy Bói - Làng chài Hải Minh; các tour, tuyến du lịch bãi biển như: Kỳ Co, Ghềnh Ráng, Hòn Khô, Cù Lao Xanh, các khu du lịch sinh thái như: Biển hồ, Hàng thông trăm tuổi,… Bên cạnh đó, trong đợt nghỉ lễ này, một số đơn vị cũng đã mở thêm một số loại hình du lịch mới thu hút được khách du lịch như: trải nghiệm du lịch trên du thuyền, săn bắt cá ở Hòn Sẹo, tham gia các trò chơi trên biển Quy Nhơn,…

Bên cạnh đó, để chuẩn bị tốt cho các điều kiện phục vụ du khách, tỉnh Gia Lai xây dựng các phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn cho du khách tiến hành kiểm tra, làm việc tại một số điểm du lịch thu hút đông khách trên địa bàn nhằm nắm tình hình công tác chuẩn bị phục vụ khách dịp lễ và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch. Các điểm kiểm tra gồm: Quần thể du lịch Linh Phong (xã Cát Tiến), Kỳ Co và Hòn Khô (phường Quy Nhơn Đông). Qua kiểm tra, nhìn chung các đơn vị đã chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách; một số tồn tại đã được nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục kịp thời. Không gian cồng chiêng Tây Nguyên được tái hiện trong chương trình, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa và tăng cường gắn kết cộng đồng. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN



Tại khu vực Quần thể du lịch Linh Phong và Thiền viện Thiên Hưng, đoàn công tác đã nhắc nhở, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi chở khách bằng xe ôm; điều chỉnh giá vé giữ xe và thực hiện niêm yết công khai; bổ sung bảng nội quy; cung cấp số điện thoại của đơn vị quản lý, số điện thoại y tế và công an địa phương để kịp thời hỗ trợ du khách khi cần thiết./.