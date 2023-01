Gặp gỡ hữu nghị Hiệp định Paris 1973 - Ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai

Giao lưu với các nhân chứng lịch sử tại buổi gặp gỡ. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Bà Hélène Luc, Đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, nguyên Thượng nghị sỹ, Nguyên Chủ tịch nhóm nghị sỹ hữu nghị Đảng Cộng Sản Pháp tại Thượng viện, Chủ tịch danh dự Hội Hữu Nghị Pháp – Việt, nguyên Bí thư Thị ủy Choisy le Roi - thành phố phía Nam thủ đô Paris, nơi đã đón tiếp phái đoàn Việt Nam sang đàm phán Hiệp định Paris, phát biểu và giao lưu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Ông Rabin Deb, Uỷ viên Hội đồng Cố vấn Tổ chức Hòa bình Đoàn kết toàn Ấn Độ, người đã tổ chức nhiều hoạt động trong phong trào thanh niên - sinh viên Ấn Độ phản đối chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, phát biểu, giao lưu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Tham dự sự kiện có 26 người bạn quốc tế đến từ các tổ chức hữu nghị, hòa bình tại 15 quốc gia trên thế giới. Đây là những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong đó có thời kỳ Hội nghị Paris, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.



Nhân dịp này, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nguyên Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, một trong bốn người ký tên vào Hiệp định Paris đã gửi thông điệp tới sự kiện.



Trong thông điệp, bà Nguyễn Thị Bình nhấn mạnh, Hiệp định Paris là thắng lợi to lớn về chính trị và ngoại giao của nhân dân Việt Nam, là bước ngoặt lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dẫn đến cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Việc ký kết Hiệp định Paris là thắng lợi của cuộc đấu tranh về quân sự, chính trị, ngoại giao của nhân dân Việt Nam. Đồng thời là thắng lợi của phong trào nhân dân thế giới ủng hộ nhân dân Việt Nam. Cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân Việt Nam được sự ủng hộ mạnh mẽ, rộng rãi to lớn chưa từng có của thế giới, đã buộc chính quyền Mỹ đi vào đàm phán và ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam.



“Chúng tôi còn ghi nhớ những bạn Mỹ tự thiêu để phản đối chiến tranh, chúng tôi cũng không bao giờ quên hàng triệu người ở khắp nơi trên thế giới đã bất chấp đàn áp, tù tội, tuần hành và biểu tình để đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh. Tất cả sự đoàn kết và ủng hộ của các bạn là sức mạnh giúp chúng tôi trên chiến trường cũng như trên bàn Hội nghị trong những ngày đấu tranh gay go, khốc liệt”, bà Nguyễn Thị Bình khẳng định.



Bà Nguyễn Thị Bình một lần nữa cảm ơn những người bạn, những người chiến sĩ hòa bình đòi công lý trên thế giới đã tham gia vào cuộc ủng hộ Việt Nam chống Mỹ cứu nước; mong rằng những người bạn quốc tế vẫn duy trì tình cảm đó đối với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam trong giai đoạn bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước phát triển.