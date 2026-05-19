Gặp gỡ Australia 2026: Hiện thực hóa tiềm năng hợp tác cho sự phát triển bền vững

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc "Gặp gỡ Australia 2026".Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cho biết, trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Australia, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024, Thành phố Hồ luôn xác định Australia là một đối tác quan trọng, gần gũi và giàu tiềm năng và đã triển khai hợp tác hiệu quả với nhiều địa phương của Australia. Chương trình Gặp gỡ Australia 2026 không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư mà còn là diễn đàn kết nối niềm tin, tầm nhìn và hành động giữa Việt Nam và Australia; giữa định hướng hợp tác cấp quốc gia với nhu cầu phát triển cụ thể của địa phương và doanh nghiệp hai nước. Sự kiện góp phần hiện thực hóa dư địa hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Australia, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, logistics, giáo dục - đào tạo thành các dự án cụ thể. Thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị công, đồng thời tăng cường đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư và đối tác quốc tế. Thành phố mong muốn thu hút đầu tư, cùng các đối tác Australia kiến tạo hệ sinh thái hợp tác dài hạn, biến tầm nhìn thành các dự án và giá trị phát triển cụ thể cho cả hai bên.





Ông Nguyễn Mạnh Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, phát biểu khai mạc "Gặp gỡ Australia 2026". Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ kết quả tốt đẹp giữa quan hệ Việt Nam và Australia trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế, giáo dục- đào tạo… cũng như tiềm năng và quyết tâm của hai nước trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực. Sự kiện “Gặp gỡ Australia” lần đầu tiên được tổ chức tại Thành phố có sự hiện diện đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia trên nhiều lĩnh vực, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp hai nước đối với tiềm năng hợp tác rộng mở giữa Việt Nam-Australia. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa trụ cột hợp tác kinh tế trong nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Australia, giúp kết nối tầm nhìn, chia sẻ chính sách và thúc đẩy hình thành những kết nối dài hạn giữa hai nền kinh tế.

Đại diện Thương vụ Australia tại Việt Nam chia sẻ cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước tại Chương trình "Gặp gỡ Australia 2026".Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam đánh giá cao tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như cơ hội hợp tác giữa Australia và Việt Nam trong các lĩnh vực, nhất là trong biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, thương mại… Hai nước có tiền năng rất lớn để doanh nghiệp hai nước hợp tác chặt chẽ, bổ sung cho nhau trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, hậu cần, nông nghiệp thực phẩm, công nghệ, năng lượng và dịch vụ. Sự kiện Gặp gỡ Australia 2026 là cơ hội lớn cho sự kết nối doanh nghiệp, mở rộng quan hệ đối tác, kiến tạo tương lai, giúp hai bên khai phá những cơ hội thiết thực, tạo đà cho giai đoạn hợp tác tiếp theo giữa hai nước. Đối với các doanh nghiệp Australia, Việt Nam mang đến năng lượng, nhân tài, tăng trưởng và cơ hội. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Australia mang đến sự tin cậy, năng lực, sự đổi mới và cam kết hợp tác dài lâu. Sự kiện tạo dựng nên những quan hệ mới, khám phá những ý tưởng mới và xây dựng mối quan hệ đối tác thiết thực, có ý nghĩa và hướng đến tương lai. Australia cam kết hợp tác với Việt Nam để xây dựng một khu vực thịnh vượng, bền vững và kết nối hơn.



Các đại biểu dự khai mạc "Gặp gỡ Australia 2026". Ảnh: Xuân Khu-TTXVN



Chương trình Gặp gỡ Australia 2026 gồm các phiên thảo luận với chủ đề “Thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Autralia”; “Thúc đẩy quan hệ hợp tác trong phát triển năng lượng xanh”; “Xây dựng nguồn nhân lực sẵn sàng cho tương lai- hợp tác Việt Nam- Autralia trong phát triển kỹ năng, nhân tài và lực lượng lao động bền vững”; hoạt động kết nối doanh nghiệp Việt Nam- Úc.



Quang cảnh phiên chuyên đề kết nối trong Chương trình "Gặp gỡ Australia 2026".Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Đông đảo đại diện các doanh nghiệp, trường Đại học của Australia dự "Gặp gỡ Australia 2026". Ảnh: Xuân Khu-TTXVN



Ngày 20/5, đoàn doanh nghiệp và đại biểu quốc tế sẽ tham quan thực tế tại các khu công nghiệp, trung tâm khoa học và công nghệ, mô hình khu công nghiệp gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh./.



