Gắn kết quân - dân, xây dựng biên giới vững mạnh

*Bám bản làng, cơ sở



Chương trình “Thứ Bảy về bản” được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cũ (nay là Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phát động từ tháng 4/2025. Chương trình nhằm tập trung lực lượng, phát huy vai trò của cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia cấp ủy địa phương, sinh hoạt bản và phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới; huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với lực lượng Biên phòng đẩy mạnh các hoạt động giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, chung sức bảo vệ biên giới quê hương.



Đến với xã biên giới Kim Phú (tỉnh Quảng Trị), nơi có đông đồng bào người Rục sinh sống, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng luôn bám địa bàn, chăm lo, hỗ trợ đồng bào nâng cao chất lượng cuộc sống để từng bước hòa nhịp vùng xuôi.



Theo Đại úy Võ Huy Thắng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cà Xèng, ngay khi triển khai chương trình “Thứ Bảy về bản”, đơn vị xem đây là nhiệm vụ xuyên suốt và bước đột phá trong công tác dân vận. Đồn đã thường xuyên phối hợp các xã Kim Phú, Kim Điền, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân; kết nối các nhà hảo tâm nhằm huy động tối đa nguồn lực để hỗ trợ, giúp dân bằng các mô hình sinh kế, hoạt động an sinh xã hội… Đơn vị đã huy động khoảng 240 ngày công giúp dân xuống giống và thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2025; triển khai 6 nhà thuộc chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, huy động khoảng 70 ngày công tham gia thực hiện và vận động các nguồn lực hỗ trợ các hộ dân. Ngoài ra, Đồn phối hợp bàn giao 4 nhà Đại đoàn kết, tặng các suất quà chia sẻ khó khăn với đồng bào cũng như triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về nhân dân vùng biên.



Đại úy Võ Huy Thắng cho biết: “Đơn vị tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, bám bản, bám làng, đến với bà con “cầm tay, chỉ việc” giúp người dân sản xuất hiệu quả mô hình lúa nước Rục Làn, kết nối xây dựng hiệu quả các mô hình “Truyền thanh bản xa”, “Ánh sáng vùng biên”, “Cầu vượt lũ”. Đặc biệt đã phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tham gia cấp ủy địa phương, đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ bản và phụ trách hộ gia đình, kết hợp các chương trình, phong trào lớn như “Xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; cùng nhân dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giúp bản làng ngày càng xanh, sạch, đẹp; nhân rộng các mô hình, cách làm hay gắn với địa bàn cơ sở”.



Thiếu tá Đinh Lâm Viên, Đội Trinh sát, Đồn Biên phòng Cà Xèng chia sẻ: Trực tiếp tham gia sinh hoạt Chi bộ bản, anh luôn bám sát các hoạt động trong đời sống nhân dân, từ đó chủ động tham mưu cấp ủy Chi bộ, Đảng ủy Ban Chỉ huy Đồn để có những biện pháp, phần việc kịp thời, nhằm định hướng và giúp bản làng, nhân dân nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước. Anh tích cực tham gia xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; cụ thể hóa các chủ trương sát, đúng thực tế, đảng viên gương mẫu đi đầu, lắng nghe và gắn bó với đồng bào. Khi đồng bào quý mến, tin tưởng thì sức mạnh khối đại đoàn kết sẽ được tăng cường và cùng Bộ đội Biên phòng chung sức bảo vệ biên giới.



Ông Cao Xuân Long, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú bày tỏ: Với sự đồng hành, giúp đỡ của lực lượng Bộ đội Biên phòng tại địa bàn, Chi bộ bản hoạt động vững mạnh và bài bản hơn; ý thức trách nhiệm của người dân được nâng cao; các hộ dân tích cực lao động, sản xuất tạo của cải để đảm bảo đời sống cũng như chăm lo cho con cái học hành, cuộc sống dần đi vào nề nếp và có nhiều tiến bộ rõ rệt.



Giữa điệp trùng núi rừng, những công trình, phần việc thiết thực của cán bộ, chiến sĩ đã góp phần cùng địa phương giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển mọi mặt đời sống của nhân dân nơi phên dậu Tổ quốc.



*Đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế - xã hội



Từ thực tiễn triển khai chương trình “Thứ Bảy về bản”, những người lính Biên phòng Quảng Trị không quản khó khăn, vất vả, luôn sát cánh giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và trở thành “điểm tựa” để nhân dân vững tin trên hành trình vượt lên nghèo khó, xây đắp cuộc sống ấm no. Các cán bộ, chiến sĩ đã huy động thực hiện hiệu quả 4 mô hình lúa nước, 1 mô hình “Nuôi nhông trên cát”, 18 mô hình “Nuôi ngan, lợn bản địa, gà ri bán chăn thả”, 16 mô hình “Trồng rau sạch”… và xây dựng nhiều mô hình hay như: “Tuyến đường hoa”, “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, “Cổng chào vùng biên”, “Ánh sáng vùng biên”, “Năng lượng mặt trời”…



Sau một năm thực hiện mô hình “Nuôi nhông trên cát”, ông Ngô Minh Khích ở thôn Thượng Bắc, xã Sen Ngư (tỉnh Quảng Trị) nhận thấy đây là hướng đi nhiều triển vọng nên quyết định tiếp tục nhân rộng, phát triển thêm đàn nuôi nhằm tăng năng suất và tạo thu nhập. Để kịp thời đồng hành, hỗ trợ hộ dân, Đồn Biên phòng Ngư Thủy đã cử cán bộ, chiến sĩ thay phiên nhau về giúp gia đình ông Khích các công việc làm chuồng trại, tham gia các khâu kỹ thuật chăm sóc vật nuôi cũng như động viên tinh thần, tiếp động lực giúp gia đình an tâm trên hành trình phát triển kinh tế.



Ông Ngô Minh Khích bày tỏ: Mô hình “Nuôi nhông trên cát” rất phù hợp với điều kiện vùng cát trắng, vật nuôi cơ bản thích nghi với môi trường sống. Gia đình mạnh dạn phát triển mô hình sinh kế này cũng nhờ sự động viên, khích lệ và hướng dẫn tận tình của cán bộ Đồn Biên phòng Ngư Thủy. Sự đồng hành đó là động lực để gia đình quyết tâm bám mô hình phát triển kinh tế và làm mẫu để người dân địa phương học hỏi, tham gia. Hy vọng, trong tương lai mô hình này sẽ là hướng đi hiệu quả giúp người dân vùng cát có được cuộc sống tốt đẹp hơn.



Trung tá Trương Vỹ Lê, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ngư Thủy cho hay: Từ thực tiễn triển khai các phần việc, hoạt động, nhất là trong các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn không chỉ giúp người dân định hình được mô hình kinh tế hiệu quả, tạo công việc và thu nhập ổn định mà còn góp phần củng cố niềm tin giữa nhân dân với chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng. Đơn vị đã cụ thể hóa với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, huy động được sự chung tay của cộng đồng để giúp bà con khu vực biên giới biển, đất liền có cuộc sống ổn định và tốt đẹp hơn. Đơn vị còn lồng ghép phối hợp, tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, tích cực cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quê hương.



*Lan tỏa mô hình hay, xây dựng biên giới vững mạnh



Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, chương trình “Thứ Bảy về bản” dù mới triển khai trong thời gian ngắn song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị, các đồn đã tổ chức được 397 đợt “Thứ Bảy về bản” với nhiều nội dung, hoạt động thiết thực, đa dạng, phong phú. Qua đó nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Chương trình tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể các cấp; đồng thời nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực của cộng đồng với nhiều hoạt động cụ thể, có chiều sâu.



Qua chương trình “Thứ Bảy về bản” đã có hơn 320 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân biên giới chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, với trên 13.000 lượt người dân tham gia; 1.000 lá cờ Tổ quốc và gần 100 ảnh Bác Hồ được trao tặng nhân dân. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã thực hiện hơn 5.200 ngày công giúp dân với hơn 40 mô hình trọng điểm, tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng; tham gia, phối hợp khánh thành 44 nhà Đại đoàn kết, nhà Tình nghĩa, xây dựng 256 nhà trong chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”.



Hoạt động của đội ngũ cán bộ tham gia sinh hoạt chi bộ bản và phụ trách các gia đình ở khu vực biên giới phát huy hiệu quả, luôn bám dân, bám địa bàn, lắng nghe dân nói, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, điều kiện, hoàn cảnh của từng hộ dân; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị nhiều nội dung, hình thức triển khai phù hợp với thực tiễn.



Từ chỗ giúp dân vào những ngày cuối tuần, chương trình đã tạo bước đột phá về công tác dân vận và đẩy mạnh các phong trào thi đua. Những việc làm thầm lặng, thiết thực hướng về người dân biên giới đã góp phần gắn kết nghĩa tình quân - dân, củng cố niềm tin và sức mạnh đoàn kết nơi biên cương Tổ quốc.



Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) tham gia giúp các điểm trường khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Võ Dung - TTXVN



Đại tá Ngô Văn Dũng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền cho người dân các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động mọi nguồn lực, tích cực hỗ trợ giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh; triển khai các công trình, việc làm ý nghĩa hướng về biên giới và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, nhất là chương trình “Thứ Bảy về bản”.

Các đơn vị phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền tích cực, trách nhiệm tham gia cùng Bộ đội Biên phòng giữ gìn và bảo vệ biên giới, biển, đảo quê hương.

Các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tăng cường tham gia cấp ủy chính quyền địa phương, phụ trách hộ gia đình và tham gia sinh hoạt chi bộ bản, phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới; quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phấn đấu mỗi quân nhân là một chiến sĩ dân vận tốt, mỗi cơ quan, đơn vị là một điển hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” trên địa bàn đóng quân./.