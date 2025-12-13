Đưa Việt Nam đến gần với bạn bè quốc tế tại Thụy Sĩ

Nhân dịp Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026–2028, ngày 12/12/2025, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam – Một quốc gia năng động, giàu khát vọng” (Viet Nam – a Dynamic and Aspirational Nation) tại trụ sở Phái đoàn.

Đại sứ Mai Phan Dũng giải thích ảnh với các Đại sứ nước bạn bè, đối tác. Ảnh: Anh Hiển - PV TTXVN tại Thụy Sĩ

Triển lãm thu hút sự tham dự đông đảo của các Đại sứ, Trưởng và Phó Trưởng Phái đoàn các nước bạn bè, nhiều quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền, cùng các chuyên gia nhân quyền và đối tác của Việt Nam tại Geneva, thể hiện sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam trong vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ tới.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Đại sứ Mai Phan Dũng - Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva nhấn mạnh triển lãm là dịp để giới thiệu một cách sinh động về Việt Nam, một quốc gia có nền văn hóa đa dạng, xã hội giàu bản sắc, năng động trong phát triển và kiên định theo đuổi mục tiêu lấy con người làm trung tâm. Đại sứ khẳng định, thông qua các hình ảnh về thiên nhiên, văn hóa, đời sống xã hội và con người, triển lãm góp phần giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn nền tảng văn hóa – xã hội và những giá trị mà Việt Nam mang tới trong quá trình tham gia, đóng góp tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Bạn bè quốc tế chiêm ngưỡng ảnh tại buổi triển lãm. Ảnh: Anh Hiển - PV TTXVN tại Thụy Sĩ

Triển lãm được tổ chức theo bốn nhóm chủ đề chính, phản ánh những khía cạnh tiêu biểu trong quá trình phát triển của Việt Nam, gồm: thiên nhiên và đổi mới xanh; gắn kết tinh thần và đa dạng văn hóa; bảo tồn di sản gắn với phát triển bao trùm; và xây dựng năng lực quốc gia trong lĩnh vực y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Nhiều hình ảnh nổi bật giới thiệu các di sản thiên nhiên, văn hóa được UNESCO ghi danh, đời sống sinh hoạt của các cộng đồng dân tộc, đời sống tâm linh, tôn giáo, cũng như những nỗ lực của Việt Nam trong phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thông qua sự kiện này, Việt Nam cũng khẳng định tinh thần hợp tác, đối thoại và trách nhiệm trong nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền 2026–2028, với một số trọng tâm nhằm thúc đẩy cách tiếp cận dựa trên hợp tác xây dựng, tôn trọng đa dạng, thúc đẩy quyền con người gắn với quyền phát triển và tăng cường hiệu quả, tính bao trùm của các cơ chế nhân quyền Liên hợp quốc. Triển lãm ảnh là một hoạt động đối ngoại văn hóa có ý nghĩa, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam là một quốc gia hòa bình, năng động, cởi mở và là đối tác tích cực, có trách nhiệm trong các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình, phát triển bền vững và tôn trọng quyền con người./.