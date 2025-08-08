Đưa quan hệ Việt Nam - Angola trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chính sách với các Nghị sĩ Quốc hội Angola. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Angola Carolina Cerqueira bày tỏ vinh dự được chào đón Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hoà Angola; nhấn mạnh sự hiện diện của Chủ tịch nước và đoàn tại trụ sở Quốc hội Angola là niềm vinh hạnh, là minh chứng về tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác cùng phát triển giữa hai nước.

Giới thiệu với Chủ tịch nước và đoàn đại biểu Việt Nam về cơ cấu hoạt động của Quốc hội Angola, bà Carolina Cerqueira khẳng định đây là sự khẳng định của một nhà nước dân chủ, pháp quyền, đại diện cho ý chí của nhân dân Angola.

Chia sẻ về những tương đồng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước giữa Việt Nam và Angola, Chủ tịch Quốc hội Carolina Cerqueira nhấn mạnh sự dũng cảm và kiên cường của Việt Nam là nguồn cảm hứng, khích lệ cho nhân dân Angola phấn đấu vươn lên trong công cuộc phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Angola đánh giá cao những tình cảm, sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình mà Việt Nam dành cho Angola trong suốt chiều dài lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây nửa thế kỷ, đặc biệt là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp nhiều chuyên gia Việt Nam đã sang làm việc, hỗ trợ trong các lĩnh vực mà Angola còn hạn chế, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều sinh viên Angola học tập tại Việt Nam và giờ đây đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Bà Carolina Cerqueira khẳng định Angola và Việt Nam luôn sát cánh và cùng chia sẻ trong nhiều lĩnh vực phát triển trên cơ sở tin cậy chính trị và hướng đến lợi ích của nhân dân hai nước; đồng thời tin tưởng rằng lịch sử đoàn kết, hữu nghị là tài sản chung mà hai bên cần phải tiếp tục làm sâu sắc hơn.