Đưa dịch vụ công số đến gần người dân

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Trạm dịch vụ công số là giải pháp tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử. Người dân và doanh nghiệp có thể tự thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu tiến độ, thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp cận các dịch vụ công cốt lõi của Bộ Công an. Đây là bước tiến quan trọng giúp giảm giấy tờ, thời gian và chi phí đi lại cho nhân dân; đồng thời giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa cơ sở.



Việc triển khai vận hành Trạm dịch vụ công số nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án 06 của Chính phủ và các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. Các Trạm dịch vụ công số được đặt tại 10 Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã/phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm: Lương Văn Tri, Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa, Thất Khê, Bắc Sơn, Chi Lăng, Lộc Bình, Na Sầm, Hữu Lũng.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn cho biết, Lạng Sơn luôn xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số phải hướng trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; lấy sự thuận tiện, mức độ hài lòng và hiệu quả thực chất làm thước đo. Tỉnh đã tập trung hoàn thiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 65 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, phường; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu điện tử và triển khai nhiều tiện ích hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.



Để mô hình vận hành hiệu quả, các đơn vị liên quan kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. UBND và Trung tâm Phục vụ hành chính công của 10 xã, phường bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ và đồng bào ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Agribank và các doanh nghiệp công nghệ tiếp tục đồng hành với tỉnh trong quá trình vận hành, hoàn thiện hệ thống; nghiên cứu bổ sung các tiện ích thiết thực, từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ công số thuận tiện, an toàn, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp…



Ông Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Việt Nam cho biết, với các trạm dịch vụ công số, nhiều quy trình thủ tục hành chính được chuẩn hóa, rút ngắn từ 10 - 15 phút xuống còn 3 - 5 phút. Người dân vừa có thể tiếp cận dịch vụ hành chính công hiện đại, xác thực thông tin, được cấp bản sao số tài liệu điện tử có giá trị pháp lý, tra cứu tình trạng hồ sơ; vừa sử dụng các dịch vụ tài chính - ngân hàng thiết yếu, thanh toán không dùng tiền mặt một cách thuận tiện, an toàn.



Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với hệ thống mạng lưới gồm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 65 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, phường, áp lực và nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, số hóa hồ sơ tại cơ sở vô cùng lớn. Bình quân mỗi tháng, cấp xã phát sinh khoảng 8.600 hồ sơ thủ tục hành chính, đồng thời người dân mong muốn được tiếp cận, giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử ngoài giờ hành chính một cách thuận tiện. Do đó, Trạm dịch vụ công số kỳ vọng giải quyết khó khăn vướng mắc từ cơ sở, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp./.