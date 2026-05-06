Đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống người dân miền núi

Việc đưa Kiosk thông minh tích hợp AI vào vận hành, giúp giảm áp lực cho cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa. Ảnh: Đinh Thùy - TTXVN

Kiosk AI “chia lửa” áp lực, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trung bình mỗi ngày Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mậu A tiếp đón gần 100 lượt công dân đến thực hiện thủ tục hành chính. Khối lượng công việc lớn khiến mỗi công chức phải dành nhiều thời gian để hỗ trợ, giải đáp, hướng dẫn người dân. Để khắc phục hạn chế này, từ tháng 10/2025, xã Mậu A đã đưa vào sử dụng Kiosk AI nhằm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.

Sau hơn 7 tháng triển khai, Kiosk AI đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại khu vực tiếp đón. Thay vì phải hỏi từng bộ phận hoặc chờ cán bộ hướng dẫn, người dân có thể tương tác trực tiếp với thiết bị để tra cứu thông tin và thực hiện các thủ tục cần thiết.

Mậu A là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh Lào Cai triển khai Kiosk AI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Thiết bị được tích hợp nhiều tiện ích như hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến; tra cứu tiến độ giải quyết; thanh toán phí, lệ phí; hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục; tạo mẫu đơn… Qua đó, người dân có thể chủ động thao tác, tìm hiểu thông tin và sử dụng dịch vụ công một cách thuận tiện.

Những ngày đầu tháng 5, ghi nhận của phóng viên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mậu A cho thấy, người dân không còn cảnh đứng quanh bàn cán bộ để hỏi về thủ tục và không còn phải chờ đợi lâu. Kiosk AI đang dần thay đổi hoàn toàn quy trình làm việc theo hướng nhanh gọn, minh bạch và thuận tiện hơn.

Với giao diện trực quan, dễ sử dụng, Kiosk AI hỗ trợ người dân tra cứu thông tin và đánh giá mức độ hài lòng sau khi hoàn tất giao dịch. Đặc biệt, hệ thống được kết nối với máy in tại bộ phận một cửa, cho phép người dân in ngay các biểu mẫu, giấy tờ cần thiết để bổ sung hồ sơ tại chỗ, thay vì phải đi lại nhiều lần. Thiết bị cũng hỗ trợ hiệu quả đối với những người chưa thành thạo công nghệ, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong cộng đồng.

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mậu A để làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chỉ với câu lệnh bằng giọng nói đơn giản: “Xin chào, tôi muốn thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, chị Đinh Thị Hà, thôn Hồng Phong, xã Mậu A được Kiosk AI hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện từ chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ đến tiếp nhận và kiểm tra. Chị Hà chia sẻ, trước đây, mỗi lần làm thủ tục hành chính, chị phải tra cứu hoặc hỏi cán bộ hướng dẫn, rất mất thời gian. Có lúc do thiếu một số giấy tờ lại phải chạy về nhà lấy hoặc đi in chỗ khác. Nhưng nay nhờ có Kiosk AI, chỉ cần nêu rõ yêu cầu, hệ thống hướng dẫn từng bước cụ thể, dễ hiểu và còn in trực tiếp các giấy tờ liên quan để chị bổ sung thêm.

Việc đưa Kiosk thông minh tích hợp AI vào vận hành, giúp hạn chế tình trạng quá tải vào các khung giờ cao điểm tại trung tâm phục vụ hành chính công. Ảnh: Đinh Thùy - TTXVN

Ông Đặng Văn Luân (thôn Lâm Trường, xã Mậu A), một người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phấn khởi cho biết: “Trước đây, khi thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất, tôi thường mất nhiều lần đi lại để làm thủ tục. Nay với Kiosk AI, chỉ cần câu hỏi đơn giản, toàn bộ quy trình đều được hướng dẫn chi tiết và thực hiện thủ tục hành chính một cách nhanh gọn, thuận tiện”.

Hiện Kiosk AI tại xã Mậu A đã được tích hợp các thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực gồm: tài chính - kế hoạch - công thương; đất đai - xây dựng - môi trường; văn hóa - giáo dục - y tế - nội vụ; công an - tư pháp - hộ tịch. Việc tích hợp, tự động hóa quy trình giúp người dân chủ động hơn khi nộp hồ sơ và giảm thời gian hướng dẫn cho cán bộ. Ngoài ra, Kiosk AI còn hỗ trợ in ấn, bổ sung hồ sơ tại chỗ đã cắt giảm được khoảng 30 - 40% thời gian chờ đợi và đi lại của người dân. Đây là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng chính quyền số tại một tỉnh miền núi - nơi mà khoảng cách địa lý luôn là trở ngại lớn nhất đối với người dân.

Nâng cao hiệu quả phục vụ, thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở

Chị Trần Thị Xuyên, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mậu A cho biết, từ khi có sự hỗ trợ của Kiosk AI về hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính, quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ trở nên thuận lợi hơn, lượng hồ sơ được thực hiện một cách trôi chảy và hiệu quả hơn rất nhiều. Người dân khi cần tờ khai sẽ được hướng dẫn và in trực tiếp để bổ sung hồ sơ, hạn chế tình trạng người dân phải quay lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ.

Thực tế cho thấy, việc đưa Kiosk AI vào vận hành đã giúp nhiều người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Thiết bị còn tích hợp các tiện ích như tra cứu thủ tục, trợ lý ảo hướng dẫn, kết nối hệ thống định danh điện tử VNeID.

Ông Lê Chí Công, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mậu A cho biết, việc đưa Kiosk thông minh tích hợp AI vào vận hành, giúp giảm áp lực cho cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa; rút ngắn thời gian chờ đợi, hạn chế tình trạng quá tải vào các khung giờ cao điểm. Các thông tin liên quan đến thủ tục, thành phần hồ sơ, mức thu lệ phí đều được niêm yết công khai, minh bạch, tạo điều kiện để người dân theo dõi và giám sát.

Mặt khác, Trung tâm cũng phân công cán bộ trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân thao tác trên Kiosk. Qua quá trình trải nghiệm và được hướng dẫn, nhiều người có thể tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thậm chí chủ động thao tác tại nhà thông qua thiết bị cá nhân.

Thời gian tới, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mậu A sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng chức năng của Kiosk AI, tích hợp thêm nhiều thủ tục hành chính để phục vụ người dân nhanh chóng và thuận tiện hơn. Có thể thấy, Kiosk AI giúp tự động hóa quy trình, tăng tốc xử lý hồ sơ, giảm sai sót trong quá trình sử dụng từ đó giúp tiết kiệm chi phí nhân sự, nâng cao hiệu quả phục vụ.

Việc đưa Kiosk AI vào vận hành tại xã Mậu A được xem là một bước đi cụ thể trong quá trình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Quan trọng hơn, mô hình này cũng thể hiện tinh thần “Bình dân học vụ số”, đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống người dân thông qua những nhu cầu thiết thực hằng ngày như nộp hồ sơ hành chính./.