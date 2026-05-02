Du lịch Lâm Đồng sôi động trong ngày nghỉ lễ

Bãi rêu biển Cổ Thạch - Bình Thạnh, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng thu hút du khách thích khám phá và chụp ảnh “sống ảo”. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN



Theo quan sát của phóng viên TTXVN, tại các tuyến đường chính khu vực Đà Lạt như Ngã 5 Kim Cúc, bùng binh Đài phun nước Chợ đêm hay quanh hồ Xuân Hương, các phương tiện giao thông biển ngoại tỉnh nối đuôi nhau tới các điểm tham quan du lịch. Các tuyến đường tập trung nhiều cơ sở lưu trú như Phan Đình Phùng, Bùi Thị Xuân, Hoàng Văn Thụ… đều trong tình trạng nhộn nhịp khách ra vào. Trong khi đó tại các điểm du lịch biển Phan Thiết- Mũi Né, du khách tới tắm biển đông nghịt. Còn tại đảo Phú Quý hiện vẫn đang trong tình trạng “cháy” phòng nghỉ.



Ông Đinh Tuấn Anh, Giám đốc Khu du lịch TTC World - Thung lũng Tình yêu Đà Lạt cho biết so với cùng thời điểm năm 2025, kỳ nghỉ lễ 30/4- 1/5 tại khu du lịch này lượng khách tăng trưởng tới 142%. Cụ thể trong 3 ngày từ 29/4 đến hết 1/5 đã có 8.814 lượt du khách tới khu du lịch thăm quan, giải trí; trong khi 3 ngày này của năm 2025 chỉ có gần 6.300 khách. Ngày 2/5 ước tính có khoảng 4.600 du khách tới khu du lịch này. Theo quan sát của phóng viên TTXVN, tại các tuyến đường chính khu vực Đà Lạt như Ngã 5 Kim Cúc, bùng binh Đài phun nước Chợ đêm hay quanh hồ Xuân Hương, các phương tiện giao thông biển ngoại tỉnh nối đuôi nhau tới các điểm tham quan du lịch. Các tuyến đường tập trung nhiều cơ sở lưu trú như Phan Đình Phùng, Bùi Thị Xuân, Hoàng Văn Thụ… đều trong tình trạng nhộn nhịp khách ra vào. Trong khi đó tại các điểm du lịch biển Phan Thiết- Mũi Né, du khách tới tắm biển đông nghịt. Còn tại đảo Phú Quý hiện vẫn đang trong tình trạng “cháy” phòng nghỉ.Ông Đinh Tuấn Anh, Giám đốc Khu du lịch TTC World - Thung lũng Tình yêu Đà Lạt cho biết so với cùng thời điểm năm 2025, kỳ nghỉ lễ 30/4- 1/5 tại khu du lịch này lượng khách tăng trưởng tới 142%. Cụ thể trong 3 ngày từ 29/4 đến hết 1/5 đã có 8.814 lượt du khách tới khu du lịch thăm quan, giải trí; trong khi 3 ngày này của năm 2025 chỉ có gần 6.300 khách. Ngày 2/5 ước tính có khoảng 4.600 du khách tới khu du lịch này.

Năm 2026, mặc dù gặp khó khăn do Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đóng cửa, nên lượng du khách quốc tế và du khách khu vực phía Bắc giảm mạnh. Song doanh nghiệp này đã kịp thời thích ứng, phát triển mô hình “Một điểm đến - đa trải nghiệm” với định hướng trở thành “Đà Lạt thu nhỏ” từ tham quan cảnh quan, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, ẩm thực đến check-in sống động. Điển hình đêm 1/5, đơn vị đã tổ chức buổi hòa nhạc Love Valley Concert 2026, quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ đang dẫn dắt xu hướng hiện nay như B Ray, Captain Boy, Ryn Lee, Phạm Đình Thái Ngân, Jey B, Khoi Vu, Bùi Duy Ngọc. Đêm nhạc thu hút hàng ngàn khán giả thuộc giới trẻ gồm cả du khách và người địa phương tới tham dự, rộn ràng cả phố núi trong đêm...

Chinh phục đỉnh Nọc Trù trên núi Tà Cú là cung đường trekking đầy trải nghiệm thú vị của du khách. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong kỳ nghỉ lễ này Sở đã chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ; thực hiện niêm yết giá công khai, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Các đơn vị đã tích cực tham gia chương trình kích cầu du lịch thông qua các hình thức ưu đãi như giảm giá, tặng voucher, nâng hạng dịch vụ nhằm thu hút du khách trong dịp Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5/2026.

Đáng chú ý các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đã tổ chức nhiều sự kiện giải trí sôi động, thu hút đông đảo du khách tham gia như Lễ hội Diều Khổng Lồ Sky Fest 30/4 tại NovaWorld Phan Thiết; chương trình âm nhạc Acoustic & trình diễn nghệ thuật đầy cảm xúc, Khám phá trạm ẩm thực Tây Nguyên đậm đà bản sắc tại TTC WORLD - Thung Lũng Tình Yêu; chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho quý khách là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tại Delight Park Đà Lạt - Công Viên Hoa & Ánh Sáng Nghệ Thuật…

Tại điểm du lịch truyền thống Vườn hoa thành phố Đà Lạt, đơn vị quản lý đã tổ chức chương trình Hỗ trợ giảm 50%/ lượt khách cho các đoàn học sinh, sinh viên, đoàn cựu chiến binh, đoàn người cao tuổi. Các đơn vị khác cũng có những chương trình ưu đãi dịp 30/4 - 1/5 như "Bốc thăm trải nghiệm – Nhận quà may mắn" tại Quần thể du lịch Pi Ni Đà Lạt; hoạt động "1 ngày làm nghệ nhân" tại Làng gốm Takou, Check-in đường cờ hoa tại Cà phê Vườn Lim rực rỡ sắc màu, Viếng tượng Phật nằm dài 49m kỷ lục Châu Á tại TTC World - Tà Cú; chương trình giảm giá tại Merperle Dalat Hotel, Nesta Valley Dalat Hotel…



Du khách từ các tỉnh, thành trong cả nước tới thành phố Đà Lạt chủ yếu do khí hậu mát mẻm, thiên nhiên trong lành. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN

Mặc dù gặp khó khăn do Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đóng cửa, 1 số tuyến đường giao thông chính như quốc lộ 28A chưa hoàn thiện… nhưng do triển khai hợp lý các giải pháp kích cầu, nên lượng du khách đến với tỉnh Lâm Đồng trong kỳ nghỉ lễ ước tính sẽ cao hơn so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng tại các khách sạn, homestay khu vực trung tâm Đà Lạt đạt khoảng 70- 80%. Một số khách sạn có vị trí đẹp, gần chợ Đà Lạt hoặc hồ Xuân Hương ghi nhận lượng khách tăng nhanh từ tối 30/4 và gần như kín phòng trong ngày 1- 2/5.



Trong khi đó cho đến thời điểm này (ngày 2/5), các cơ sở lưu trú tại đảo Phú Quý đã “cháy” phòng nghỉ. Toàn đặc khu có 69 khách sạn, nhà nghỉ với 850 phòng và hơn 100 homestay, do Phú Quý đang vào mùa đẹp nhất trong năm, nên tất cả các phòng đều đã được bán hết. Các tour, tuyến ra đảo diễn ra sôi động, khách chủ yếu đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.



Trước đó, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 25 đến 27/4), Lâm Đồng đã đón khoảng 350.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó có khoảng 14.000 lượt khách quốc tế, trong đó lượng khách chủ yếu là khu vực Đà Lạt, Phan Thiết- Mũi Né, Đặc khu Phú Quý... Doanh thu từ du lịch ước đạt gần 770 tỷ đồng…/. Mặc dù gặp khó khăn do Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đóng cửa, 1 số tuyến đường giao thông chính như quốc lộ 28A chưa hoàn thiện… nhưng do triển khai hợp lý các giải pháp kích cầu, nên lượng du khách đến với tỉnh Lâm Đồng trong kỳ nghỉ lễ ước tính sẽ cao hơn so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng tại các khách sạn, homestay khu vực trung tâm Đà Lạt đạt khoảng 70- 80%. Một số khách sạn có vị trí đẹp, gần chợ Đà Lạt hoặc hồ Xuân Hương ghi nhận lượng khách tăng nhanh từ tối 30/4 và gần như kín phòng trong ngày 1- 2/5.Trong khi đó cho đến thời điểm này (ngày 2/5), các cơ sở lưu trú tại đảo Phú Quý đã “cháy” phòng nghỉ. Toàn đặc khu có 69 khách sạn, nhà nghỉ với 850 phòng và hơn 100 homestay, do Phú Quý đang vào mùa đẹp nhất trong năm, nên tất cả các phòng đều đã được bán hết. Các tour, tuyến ra đảo diễn ra sôi động, khách chủ yếu đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.Trước đó, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 25 đến 27/4), Lâm Đồng đã đón khoảng 350.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó có khoảng 14.000 lượt khách quốc tế, trong đó lượng khách chủ yếu là khu vực Đà Lạt, Phan Thiết- Mũi Né, Đặc khu Phú Quý... Doanh thu từ du lịch ước đạt gần 770 tỷ đồng…/.





