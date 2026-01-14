Du lịch Khánh Hòa trong không gian phát triển mới: Chiến lược du lịch vươn tầm quốc tế

Du lịch Khánh Hòa hấp dẫn bởi sự kết hợp giữa văn hóa bản sắc với du lịch canh nông. Ảnh: Đặng Tuấn -TTXVN

*Đa trải nghiệm cho khách quốc tế

Ngay từ những ngày đầu năm mới 2026, du thuyền Costa Serena chở 2.800 khách châu Âu thăm phố biển xinh đẹp Nha Trang. Dừng chân ở Cảng quốc tế Cam Ranh, du khách đã có chuyến trải nghiệm đến địa danh nổi tiếng của Khánh Hòa, ngồi trên những chiếc xích lô dạo quanh các làng quê đầy cây trái ngọt ngào.

Ông Owen Sun, thành phố Richmond, Canada cùng đoàn du khách đi tham quan vườn xoài Cam Lâm. Dưới tán xoài trĩu quả, ông Owen Sun thích thú thưởng thức các món ăn chế biến từ xoài. Ông Owen Sun quyết định sẽ mua và đưa thức quà này về tặng cho bạn bè và gia đình, bởi hương vị ngon ngọt, đặc biệt lạ.

Năm 2026, có 8 tàu du lịch quốc tế đã “book lịch” đến Khánh Hòa gồm: Tàu Costa Serena, quốc tịch Itay (2 lượt); tàu Le Jacque Cartier, quốc tịch Pháp; tàu Luminara, quốc tịch Malta; tàu Arcadua, quốc tịch Bermuada; tàu Island Sky, tàu Odyssey và tàu The World đều quốc tịch Bahamas.

Rất nhiều du khách quốc tế có thể lựa chọn những món quà quê, nông sản là quà tặng. Những chiếc du thuyền sang trọng sẽ mang từng kiện hàng vượt nửa vòng trái đất để đưa và giới thiệu với bạn bè về địa danh Khánh Hòa… Khi đó trải nghiệm thực tế của du khách trở thành kênh truyền thông hiệu quả và bền vững nhất.

Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tăng trưởng hai con số giai đoạn 2025-2030 đưa ra nhiều định hướng phát triển thị trường du lịch. Theo đó, Khánh Hòa ưu tiên phát triển du lịch theo định hướng hiện đại, chất lượng, xây dựng uy tín thương hiệu. Thị trường tăng trưởng (thị trường mới, có tiềm năng cao, lộ trình ngăn hạn) được xác định như, Đức, Vương quốc Anh, Pháp, Australia, các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Vương quốc Ả Rập Xê Út. Nhóm thị trường kỳ vọng phát triển theo lộ trình dài hạn như, Bắc Âu, Indonesia, Philippines, Quatar, Đông Âu - Cộng Hòa Séc, Ba Lan.

Khánh Hòa đã định vị vùng du lịch với Nha Trang, Vĩnh Hy là du lịch biển và khám phá các di tích lịch sử quốc gia. Bắc Vân Phong là đô thị du lịch biển đẳng cấp quốc tế. Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh và Khu du lịch Ninh Chử định hướng thành khu du lịch quốc gia. Bên cạnh đó có Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, Vườn quốc gia Phước Bình, du lịch trải nghiệm đồi cát Nam Dương, Mũi Dinh. Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên và sản vật địa phương, Khánh Hòa tập trung phát triển du lịch sinh thái thiên nhiên ở Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, hồ Tân Giang, hồ Sông Trâu, hồ Sông Sắt và tham quan vườn nho Ninh Phước…

Định hướng phát triển của tỉnh Khánh Hòa cho thấy cách làm du lịch lấy trải nghiệm đa dạng, chất lượng cao và bản sắc địa phương làm trung tâm. Cùng với lợi thế cảnh quan phong phú, sản vật đặc trưng và chiến lược thị trường rõ ràng, Khánh Hòa có cơ sở vững chắc để nâng tầm thương hiệu, mở rộng độ phủ quốc tế và hướng tới tăng trưởng bền vững. Từ đây, du lịch thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của Khánh Hòa trong giai đoạn mới.

Trang trại Sản Việt ở Nam Ninh Hòa là một trong những khu trang trại kết hợp nông nghiệp và du lịch tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Đặng Tuấn- TTXVN

*Cơ hội bứt phá của du lịch

Xu hướng của du lịch hiện đại, du khách không còn chỉ tìm kiếm điểm đến mà khát khao những trải nghiệm chạm tới cảm xúc. Khánh Hòa đang sở hữu lợi thế đặc biệt để tạo nên sự khác biệt. Việc đưa nông nghiệp vào chuỗi giá trị du lịch gắn với văn hóa bản địa tạo ra sản phẩm mới và cơ hội bứt phá để phát triển. “Chìa khóa” để tạo sự nên sự thành công là phải thu hút đầu tư và liên kết mạnh mẽ.

Tiến sĩ Phạm Thái Sơn, Phó trưởng Bộ môn Du lịch, Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng cho rằng, Khánh Hòa có đủ điều kiện để xây dựng thương hiệu du lịch biển - sinh thái - văn hóa bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương cần tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi số, thu hút đầu tư xanh và mở rộng hợp tác liên vùng, quốc tế. Các sản phẩm du lịch mới cần mang dấu ấn riêng, kết hợp chuỗi trải nghiệm rừng - biển - sa mạc - văn hóa Chăm tương tác sâu, du lịch công nghệ cao, hình thành các cụm dịch vụ liên kết.

Khánh Hòa xác định du lịch không chỉ là ngành dịch vụ mũi nhọn mà còn là “bệ đỡ” cho nhiều lĩnh vực khác cùng phát triển. Bởi vậy, việc lồng ghép các sản phẩm đặc trưng như, yến sào, trầm hương, nho, táo, gốm truyền thống, sản phẩm OCOP vào tour, tuyến du lịch được xem là hướng đi chiến lược. Chuỗi dịch vụ du lịch được hình thành gắn với những câu chuyện nông nghiệp sáng tạo, giàu cảm xúc “chạm” tới du khách.

Theo ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trọng tâm trong thời gian tới là đổi mới tư duy phát triển du lịch theo hướng chất lượng, chuyên nghiệp và có chiều sâu. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo thông qua quy hoạch không gian, hoàn thiện hạ tầng, ban hành cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và hỗ trợ cộng đồng địa phương tham gia làm du lịch. Việc gắn kết du lịch với nông nghiệp, văn hóa và bảo vệ môi trường được xác định là giải pháp lâu dài nhằm xây dựng thương hiệu du lịch Khánh Hòa khác biệt, có sức cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế.

Để du lịch phát triển vươn tầm, Khánh Hòa cũng chủ động đặt mình trong không gian liên kết với các tỉnh, thành phố trên cả nước, coi đây là điều kiện quan trọng nhằm mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến. Trên cơ sở đó, mỗi địa phương không phát triển đơn lẻ mà cùng khai thác, bổ trợ thế mạnh của nhau, đặc biệt là các sản vật đặc trưng và giá trị văn hóa bản địa, hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng, liên hoàn.

Thông qua vai trò cầu nối của Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, hoạt động hợp tác với Hiệp hội Du lịch các địa phương như, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai… ngày càng đi vào chiều sâu. Các bên phối hợp xây dựng tour, tuyến liên vùng; kết nối doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển; chia sẻ nguồn khách và kinh nghiệm tổ chức sản phẩm. Đặc biệt, việc kết nối giữa không gian biển đảo Khánh Hòa với Tây Nguyên và các trung tâm đô thị lớn đã mở ra những hành trình trải nghiệm mới, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Sự liên kết này giúp quảng bá hình ảnh Khánh Hòa hiệu quả hơn trên thị trường trong nước và quốc tế, hướng tới những thị trường khách trọng điểm. Qua đó, du lịch Khánh Hòa từng bước khẳng định vai trò trung tâm của du lịch liên vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Với nền tảng hiện có cùng hướng đi phù hợp, Khánh Hòa đang nắm giữ “chìa khóa” để hiện thực hóa mục tiêu 31,6 triệu lượt khách vào năm 2030. Đây là “bệ phóng” để “xứ Trầm - biển Yến” khẳng định vị thế trung tâm du lịch năng động của Việt Nam và xứng tầm thế giới./.