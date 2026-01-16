Du khách Australia ấn tượng với sự giao thoa giữa nghỉ dưỡng và di sản Việt Nam

Du khách tham quan lăng vua Gia Long ở Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, nhà văn Jameson đặc biệt ấn tượng với các khu nghỉ dưỡng đồ sộ, nguy nga, được thiết kế và trang trí theo phong cách rất riêng. Bà ví những khu nghỉ dưỡng này giống như “châu Âu ở châu Á” với những con phố mang dáng dấp Disneyland, gợi lên hình ảnh chỉ có thể thấy trong truyện cổ tích.

Trong khi đó, ở phía bên kia đảo và xa hơn về phía Bắc, thị trấn Dương Đông - đô thị lớn nhất Phú Quốc - vẫn giữ được những nét đặc trưng của Việt Nam, với các khu chợ nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm, những bãi biển đẹp và các điểm đến có mức giá phải chăng.

Đánh giá tổng thể, bà Jameson cho rằng chất lượng dịch vụ du lịch tại Phú Quốc đều tuyệt vời, từ các khu nghỉ dưỡng sang trọng với phong cách riêng đến nền ẩm thực đa dạng, hấp dẫn. Bà nhận thấy có những dấu hiệu cho thấy ngành du lịch Việt Nam đang đứng trước “bước ngoặt”. Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách quốc tế, nhưng đôi khi lại có những những hạn chế trong việc hài hòa với bối cảnh địa phương. Dù vậy, yếu tố chân thực vẫn được gìn giữ, phản ánh chiều sâu lịch sử của một quốc gia đã trải qua nhiều thế kỷ biến động.

Bà Jameson dẫn ví dụ thành phố Huế như một điểm đến đạt được sự cân bằng hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo tồn di sản. Các khu nghỉ dưỡng tại đây được thiết kế gắn với lịch sử, văn hóa, kết hợp trang nhã giữa vật liệu và phong cách truyền thống, mang lại sự tiện nghi hiện đại nhưng vẫn tạo cảm giác gắn bó sâu sắc với địa phương. Du khách có thể thưởng thức ẩm thực tại các nhà hàng nhìn ra Kinh thành Huế - một quần thể di tích đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới - trong không gian sang trọng nhưng cũng giàu trải nghiệm văn hóa.

Theo nhận định của bà Jameson, Huế là ví dụ điển hình cho cách lịch sử được thể hiện một cách tinh tế và thận trọng. Dù đang trong quá trình trùng tu, quá khứ đặc sắc của cố đô vẫn hiện hữu rõ nét qua những bức tường nhuốm màu thời gian và các công trình kiến trúc được phục dựng. Bên cạnh đó, bà Jameson cho rằng lịch sử Việt Nam là một yếu tố giàu giá trị nhưng thường bị bỏ qua trong hành trình của nhiều du khách, trong khi Huế đã làm tốt vai trò đưa lịch sử trở thành một phần dễ tiếp cận trong trải nghiệm du lịch.

Ngay cả một chuyến “du ngoạn văn hóa” ngắm hoàng hôn trên sông Hương ở Huế cũng là một bất ngờ thú vị, với các màn trình diễn nhạc dân gian Huế trực tiếp và hành trình hướng về cầu Nguyễn Hoàng - công trình mới của thành phố. Cây cầu được trang trí với các chi tiết gợi nhớ triều Nguyễn, nổi bật là hệ thống đèn thép mạ kẽm hình dù vàng, tạo nên cảnh quan ánh sáng đầy cuốn hút vào buổi tối.

Ngoài Huế, nhà văn Jameson cũng nhắc tới Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình), Di sản Thế giới được UNESCO công nhận năm 2014, nổi bật với cảnh quan núi đá vôi và hệ thống sông, kênh rạch độc đáo.

Tuy nhiên, bà bày tỏ lo ngại rằng sự nổi tiếng về du lịch thường đi kèm với những hệ lụy như lượng lớn khách tham quan trong ngày, khí thải từ tàu thuyền, tình trạng ùn tắc giao thông…, có nguy cơ làm xói mòn sự thanh bình vốn là yếu tố hấp dẫn du khách, đồng thời đặt ra thách thức đối với công tác quản lý bền vững lâu dài.

Theo bà Jameson, trong bối cảnh du khách Australia nói riêng và du khách quốc tế nói chung ngày càng lựa chọn Việt Nam - quốc gia đã chính thức đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu trong năm vào ngày 15/12/2025, đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành du lịch, giải pháp nằm ở việc thúc đẩy những lựa chọn du lịch có ý thức và trách nhiệm.

Kết luận bài viết, bà Jameson khẳng định Việt Nam là một đất nước hiếu khách, chỉ riêng điều đó đã đủ để thu hút du khách khám phá. Tuy nhiên, du lịch có trách nhiệm đòi hỏi sự quan tâm đến bảo tồn văn hóa, lựa chọn các nhà điều hành và điểm đến cam kết phát triển bền vững, đồng thời đầu tư vào những mô hình thực sự mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương và gìn giữ di sản văn hóa. Những lựa chọn này sẽ quyết định hướng phát triển của du lịch Việt Nam trong tương lai./.