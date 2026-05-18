Động thổ dự án điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Sơn La

Khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La tại xã Chiềng Lao - nơi đầu tư dự án. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN Dự án điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Sơn La đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chấp thuận chủ trương và nhà đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng xây dựng nhà máy điện nổi, công suất 800 MW nhằm bổ sung sản lượng điện khoảng 1.250 GWh điện sạch mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia để cung cấp điện cho phụ tải trong tỉnh và khu vực Miền Bắc. Đây là dự án sử dụng năng lượng tái tạo sạch, không phát thải khí nhà kính, thân thiện với môi trường, tận dụng mặt nước lòng hồ thủy điện Sơn La cũng là nơi có tiềm năng năng lượng mặt trời lớn. Không chỉ mang ý nghĩa về năng lượng, dự án còn mở ra định hướng phát triển mới cho địa phương, kết hợp giữa phát triển năng lượng tái tạo với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và tham quan trang trại điện nổi trong tương lai. Dự án xây dựng trong hơn 3 năm, từ cuối năm 2026 đến 2030, mỗi năm dự án giải ngân khoảng 5.000 - 6.000 tỷ đồng, sẽ đóng góp rất lớn cho sự tăng trưởng GRDP của tỉnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tổng quát, đạt được các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo chủ trương của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cũng đã chấp thuận chủ trương và nhà đầu tư dự án nhà máy sản xuất phao và sản phẩm nhựa, xây dựng tại xã Chiềng Lao, có tổng mức đầu tư hơn 317 tỷ đồng.

Việc xây dựng nhà máy nhằm cung cấp hệ phao nổi phục vụ dự án điện mặt trời nổi trên địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng, trong và ngoài nước nói chung, với mục tiêu kiểm soát tốt nhất chất lượng nguồn vật liệu cũng như sản phẩm sử dụng cho nhà máy điện mặt trời nổi, đảm bảo độ bền vững của công trình và an toàn cho môi trường.

Nghi thức động thổ khởi công dự án. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Theo đó, nhà máy điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Sơn La, có công suất thiết kế 800 MW (tương đương 1.000MWp), được xây dựng trên diện tích mặt nước quy hoạch 1.139,5 ha và 60,5 ha mặt đất; sử dụng công nghệ pin quang điện, inverter phân tán; hệ thống pin lưu trữ với công suất bằng khoảng 10% tổng công suất lắp đặt trong 2h; trạm biến áp nâng áp 35/500 KV, công suất 2 x 600 MVA đặt tại khu vực bản Cang Bó Ban, xã Mường La, tỉnh Sơn La; tuyến đường dây 500 kV khoảng 10 km, từ trạm nâng áp 35/500 kV của dự án đấu nối vào trạm biến áp 500 kV Sơn La hoặc đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 500 kV Sơn La - Thủy điện Lai Châu; nhà điều hành, nhà ở cán bộ công nhân viên, xây dựng đường nội bộ, cải tạo các tuyến đường sẵn có vào dự án.

Đối với nhà máy sản xuất phao và sản phẩm nhựa, xây dựng trên diện tích khoảng 3.845 m2, công suất thiết kế 758.000 sản phẩm/năm; quy mô kiến trúc xây dựng gồm: nhà máy sản xuất và nhà kho, diện tích 1.800 m2; nhà quản lý vận hành, diện tích 300 m2; kho chứa nhiên liệu, xử lý rác thải, nước thải…, diện tích 500 m2; đường giao thông, phòng cháy chữa cháy và cây xanh…, diện tích khoảng 1.245 m2

Theo kế hoạch, dự án được triển khai từ cuối năm 2026 đến năm 2030, chia thành 4 giai đoạn đầu tư; trong đó, năm 2027 sẽ hoàn thành và vận hành thương mại giai đoạn I với công suất 200 MW; năm 2028, vận hành thương mại giai đoạn II với công suất 200 MW; quý II, năm 2029, vận hành thương mại giai đoạn III với công suất 200 MW; quý IV năm 2029, hoàn thành giai đoạn IV và đưa toàn bộ dự án 800 MW vào vận hành.

Ông Đỗ Văn Kiên, đại diện Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng BP Sơn La phát biểu. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Kiên, đại diện Ban Giám đốc Công ty cổ phần Năng lượng BP Sơn La nhấn mạnh: Đây là một dấu mốc quan trọng của nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đến nay, công ty đã chuẩn bị nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị; đồng thời thỏa thuận hợp tác, ký kết hợp đồng với các đơn vị tư vấn, đối tác kỹ thuật và nhà thầu nhằm sẵn sàng triển khai thi công dự án.

Cũng theo ông Đỗ Văn Kiên, với tinh thần quyết liệt, khẩn trương và trách nhiệm cao, đơn vị cam kết tập trung nguồn lực triển khai dự án bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, môi trường và phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đề ra, sớm đưa nhà máy vào vận hành phát điện thương mại trong giai đoạn 2027 - 2030.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm của hai công ty trong quá trình chuẩn bị đầu tư, khảo sát, thiết kế, huy động nguồn lực và phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh. Tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, các cơ quan tham mưu, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác hướng dẫn thủ tục, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ doanh nghiệp theo đúng tinh thần “6 rõ” của Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về thu hút đầu tư giai đoạn 2025 - 2030.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt phát biểu. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Ngoài ra, tỉnh Sơn La cam kết tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh kết nối hạ tầng; bảo đảm các thủ tục được giải quyết thông suốt, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai an toàn, đúng pháp luật và đúng tiến độ.

Đối với nhà đầu tư và các nhà thầu, ông Nguyễn Đình Việt đề nghị tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học; thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường; giữ gìn cảnh quan khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyển dụng, sử dụng lao động và triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho rằng, Lễ khởi công và động thổ các dự án hôm nay mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, với tinh thần đổi mới, hợp tác và kỷ cương, các dự án sẽ sớm phát huy hiệu quả, trở thành điểm nhấn trong phát triển công nghiệp năng lượng và công nghiệp hỗ trợ của tỉnh, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách và nâng cao đời sống nhân dân.

Sơn La là tỉnh miền núi, biên giới, nằm ở trung tâm vùng Tây Bắc, sở hữu những điều kiện tự nhiên và hạ tầng đặc biệt thuận lợi cho phát triển năng lượng tái tạo, nhất là điện mặt trời nổi, điện mặt trời mặt đất, điện gió và thủy điện tích năng.

Hiện nay, Sơn La trung tâm thủy điện lớn nhất cả nước, với các nhà máy thủy điện Sơn La, Huội Quảng, Nậm Chiến… tạo nên hệ thống nguồn - lưới điện mạnh, ổn định, là nền tảng quan trọng để tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo mới; trong đó, hệ thống hồ thủy điện rộng lớn. Đặc biệt là lòng hồ thủy điện Sơn La - một trong những hồ chứa lớn nhất Đông Nam Á, với diện tích mặt nước hàng chục nghìn ha. Đây là lợi thế rất lớn, lý tưởng để phát triển điện mặt trời nổi quy mô lớn, ổn định và bền vững.

Cùng với đó, địa bàn tỉnh có nguồn bức xạ mặt trời cao, trung bình từ 4,2 - 4,8 KWh/m2/ngày, phân bố ổn định quanh năm, rất thuận lợi để phát triển các dự án điện mặt trời mặt đất, mặt nước và điện mặt trời mái nhà.

Địa hình đồi núi cao, nhiều khu vực có tốc độ gió tốt, đặc biệt dọc theo lưu vực sông Đà, mở ra tiềm năng lớn để phát triển điện gió trong tương lai.

Với những lợi thế đó sẽ tạo điều kiện để Sơn La trở thành một trong những địa phương có tiềm năng nổi trội trong phát triển năng lượng tái tạo của vùng Tây Bắc, qua đó đóng góp tích cực vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tỉnh Sơn La được phân bổ 7.785,4 MW các loại nguồn điện; trong đó, giai đoạn đến năm 2030 dự kiến phát triển thêm 6.273,2 MW, gồm: thủy điện nhỏ 630,2 MW, điện gió 980 MW, thủy điện tích năng 900 MW, điện mặt trời tập trung 3.674 MW và một số nguồn năng lượng tái tạo khác./.