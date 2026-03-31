Đồng loạt khai mạc ba triển lãm quốc tế chuyên ngành bao bì, đồ uống, nhựa và cao su

Doanh nghiệp giới thiệu máy móc hiện đại đến khách tham quan triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN.

Năm nay, chuỗi triển lãm có hơn 450 đơn vị trưng bày đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ như Anh, Áo, Ấn Độ, Bỉ, Canada, Phần Lan, Singapore, Tây Ban Nha, Thái Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Trung Quốc,… cùng sự tham gia của 6 nhóm gian hàng quốc tế. Các doanh nghiệp tham gia chuỗi triển lãm trưng bày công nghệ mới nhất trong lĩnh vực bao bì, chế biến thực phẩm, công nghệ đồ uống, nguyên vật liệu, dược phẩm, logistics và chuỗi cung ứng lạnh,…

Nhà sản xuất trình diễn quy trình sản xuất tự động hóa tại gian hàng triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN.

Bà Annie Trần, Quản lý cấp cao Công ty Informa Markets Việt Nam cho biết, bên cạnh không gian trưng bày ấn tượng, chuỗi triển lãm còn chào đón sự tham gia của những thương hiệu hàng đầu trong ngành như Airlock Vietnam, Bericap Việt Nam, FPT Food Process Technology Viet Nam Co., Ltd, GEA Việt Nam,… Đây là điểm hẹn quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp tìm kiếm đối tác chiến lược, mở rộng thị trường và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp chế biến, đóng gói và bao bì tại Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chuỗi triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Không chỉ là không gian trưng bày công nghệ, chuỗi triển lãm còn được thiết kế như một “nền tảng cập nhật tri thức” cho ngành thông qua hàng loạt hội thảo quốc tế và chuyên đề với sự tham gia của Hiệp hội Bao bì Việt Nam, Hiệp hội Cchế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam, Hội Hợp tác các phòng thí nghiệm TP. Hồ Chí Minh, Hội khoa học và công nghệ lương thực - thực phẩm Việt Nam, Trung tâm tư vấn phát triển công nghệ nông nghiệp và môi trường, cùng nhiều tổ chức quốc tế uy tín mang đến góc nhìn đa chiều và thông tin giá trị cho doanh nghiệp. Hay Business Matching là điểm nhấn mang tính thương mại rõ nét với nền tảng kết nối 1:1 giữa người mua và nhà cung cấp trong nước lẫn quốc tế.

Theo ông Joseph Ross Jocson, Chủ tịch Liên đoàn bao bì châu Á, đồng hành cùng chuỗi triển lãm năm nay, Liên đoàn bao bì châu Á giới thiệu đa dạng giải pháp và nguyên vật liệu, hướng đến mục tiêu góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn. Từ đó, tối ưu hóa vòng đời sản phẩm và hiệu suất quá trình sản xuất kinh daonh của doanh nghiệp, cũng như đáp ứng những xu hướng tiêu dùng thay đổi bởi làn song công nghệ hiện đại.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia, Rượu và Nước giải khát Việt Nam chia sẻ, tại DrinkTech Vietnam 2026 quy tụ hệ sinh thái công nghệ, thiết bị và giải pháp dành riêng cho ngành đồ uống - từ sản xuất, chiết rót, đóng gói đến nhãn mác và vật liệu,… với sự tham gia của các doanh nghiệp chủ chốt trong lĩnh vực F&B tại Việt Nam, cũng như trong khu vực. Ngoài ra, Hội thảo Công nghệ Đồ uống - DrinkTech Conference kết nối góc nhìn toàn cầu - khu vực - trong nước với các chủ đề đang định hình tương lai ngành đồ uống như xu hướng chính sách, công nghệ sản xuất hiện đại, bao bì thông minh và bền vững, và tối ưu hóa chuỗi giá trị.

Chuỗi triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 2/4/2026, dự kiến đón hơn 11.000 khách tham quan, bao gồm chủ doanh nghiệp, ban quản trị, chuyên gia đầu ngành, chuyên viên cấp cao và người có vai trò quyết định trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Ngoài việc khám phá đa dạng giải pháp sản xuất tiên tiến, khách tham quan còn có cơ hội tham gia chuỗi hội thảo chuyên đề, trực tiếp trao đổi với những chuyên gia quốc tế về xu hướng quy định ngành và đổi mới công nghệ./.