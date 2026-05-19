Đồng bào dân tộc vùng biên được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương

Các y, bác sĩ khám sức khỏe cho đồng bào dân tộc vùng biên Thanh Thủy (Tuyên Quang). Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Thanh Thủy là xã vùng III biên giới, có 15 thôn với 1.388 hộ dân, 6.436 nhân khẩu và 18 dân tộc anh em cùng sinh sống; trong đó chủ yếu là các dân tộc Dao, Tày, Nùng, Mông… Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Nhiều thôn, bản nằm xa trung tâm nên việc tiếp cận các dịch vụ y tế còn gặp không ít khó khăn. Vì vậy, chương trình khám sức khỏe toàn dân được tổ chức ngay tại địa phương đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân các thôn Giang Nam, Thanh Sơn, Nà Sát, Lùng Đóoc, Cốc Nghè, Nà Toong và Nặm Ngặt (xã Thanh Thủy) đã có mặt tại Trạm Y tế xã để khám sức khỏe. Không khí tại khu vực khám bệnh diễn ra khẩn trương, nền nếp với sự hướng dẫn tận tình của lực lượng y tế và cán bộ Công an xã.

Đợt khám lần này có sự tham gia của đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ Bệnh viện Mắt Hà Giang, Trung tâm Y tế khu vực Yên Sơn, Trung tâm Y tế Mèo Vạc, Trung tâm Y tế khu vực Vị Xuyên và Trạm Y tế xã Thanh Thủy. Nhiều trang thiết bị hiện đại như: máy siêu âm, máy xét nghiệm, máy đo đường huyết, điện tim... được đưa vào phục vụ khám, sàng lọc bệnh cho người dân hoàn toàn miễn phí.

Các y, bác sĩ khám mắt cho đồng bào dân tộc vùng biên Thanh Thủy (Tuyên Quang). Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Trong quá trình khám, người dân được đo huyết áp, kiểm tra mạch, nhiệt độ, chiều cao, cân nặng; khám nội khoa, ngoại khoa, mắt, răng hàm mặt, sản phụ khoa; siêu âm tổng quát; xét nghiệm nước tiểu; kiểm tra đường huyết; tư vấn chăm sóc sức khỏe, lập hồ sơ sức khỏe điện tử và cấp phát thuốc miễn phí.

Ông Phan Ngọc Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy cho biết, chương trình khám sức khỏe toàn dân lần này có ý nghĩa thiết thực đối với nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là người dân ở các thôn xa trung tâm. Người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, kịp thời phát hiện và điều trị bệnh; đồng thời góp phần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử phục vụ công tác quản lý lâu dài.

Tại chương trình, ngoài khám, cấp phát thuốc miễn phí, các cán bộ y tế đã tổ chức tuyên truyền cho người dân về hồ sơ sức khỏe điện tử. Qua đó, nhiều người dân vùng biên, nhất là nhân dân ở các thôn, bản xa trung tâm lần đầu được tiếp cận và hướng dẫn sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử trên điện thoại. Mọi người đều có thể thuận tiện theo dõi lịch khám, lưu trữ kết quả khám, chữa bệnh và quản lý sức khỏe của bản thân.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Dự, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Vị Xuyên chia sẻ: “Chúng tôi đã huy động đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng cùng nhiều thiết bị hiện đại để phục vụ người dân tốt nhất. Ngoài khám, sàng lọc bệnh, chương trình còn chú trọng tư vấn cách phòng bệnh, thay đổi thói quen sinh hoạt để nâng cao sức khỏe. Việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ giúp theo dõi tình trạng sức khỏe của người dân thuận lợi và hiệu quả hơn trong thời gian tới”.

Đối với nhiều người dân vùng biên Thanh Thủy, đây là dịp được tiếp cận dịch vụ y tế đầy đủ ngay tại địa phương mà không phải đi xa hàng chục km xuống trung tâm bệnh viện khu vực hay tuyến tỉnh để khám sức khỏe định kỳ. Chị Đặng Thị Giàng (thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy) cho hay: “Hôm nay được các bác sĩ khám bệnh, siêu âm, đo huyết áp và phát thuốc miễn phí, tôi rất vui. Bình thường, người dân muốn đi khám phải đi xa, chi phí tốn kém. Chương trình như thế này rất ý nghĩa đối với bà con”.

Cùng chung niềm phấn khởi, ông Bồn Văn Ỏn (thôn Cốc Nghè) cho biết, công tác tổ chức rất chu đáo. Người dân đến khám đông, ai cũng được hướng dẫn tận tình. Qua khám sức khỏe, ông biết được tình trạng sức khỏe của mình để điều chỉnh sinh hoạt và điều trị sớm nếu có bệnh.

Chương trình khám sức khỏe toàn dân tại xã Thanh Thủy không chỉ thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn góp phần nâng cao chất lượng y tế cơ sở; qua đó, từng bước thực hiện hiệu quả mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân. Đây cũng là hoạt động thiết thực giúp người dân vùng biên, vùng sâu, vùng xa được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, nâng cao ý thức phòng bệnh, chăm lo sức khỏe cho bản thân và gia đình…/.