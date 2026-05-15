Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Bùi Quang Huy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Giải thưởng “Kim Đồng” cho cán bộ chỉ huy Đội, đội viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và công tác Đội. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Tham dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội; lãnh đạo Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương cùng đại diện tỉnh, thành đoàn, Hội đồng Đội các địa phương.

Dịp này, tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng tổ chức Đội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao tặng phần thưởng cao quý này.



Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; xác định đây không chỉ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, còn là sự chăm lo cho tương lai của đất nước.

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; ưu tiên nguồn lực đầu tư trường lớp, thiết chế văn hóa, thể thao, điểm vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi; chăm lo tốt hơn điều kiện học tập, vui chơi và phát triển toàn diện cho trẻ em, nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Phó Thủ tướng, các bộ, ngành, cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ trẻ em; tăng cường phòng, chống xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích; đặc biệt quan tâm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng để các em được sống và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh. Ngành giáo dục tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học; xây dựng môi trường học đường thực sự an toàn, nhân văn, hạnh phúc; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng số, khơi dậy tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên cho học sinh.

Phó Thủ tướng lưu ý tổ chức Đoàn, Đội cùng các thầy cô giáo, anh chị phụ trách tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để các phong trào của Đội ngày càng gần gũi, hấp dẫn, thiết thực hơn với thiếu nhi; đồng thời là những người truyền cảm hứng, đồng hành, chắp cánh ước mơ cho các em.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, trải qua 85 năm xây dựng, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phụ trách trực tiếp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, trở thành môi trường giáo dục, rèn luyện giàu truyền thống đối với các thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Từ 5 đội viên đầu tiên do anh Kim Đồng làm Đội trưởng, đến nay tổ chức Đội có gần 16 triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng sinh hoạt tại hơn 26.000 liên đội trường học trên cả nước.

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chủ đề kỷ niệm “Đội ta lớn lên cùng đất nước” khái quát hành trình 85 năm của tổ chức Đội gắn với sự phát triển của cách mạng, dân tộc và sự trưởng thành của các thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Các phong trào như “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”, “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng vươn lên trong thiếu nhi.

Thời gian tới, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đội; chú trọng giáo dục truyền thống, đạo đức, kỹ năng, năng lực số; quan tâm nhiều hơn tới thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để không em nào bị bỏ lại phía sau.



Cũng tại chương trình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương trao Giải thưởng Kim Đồng năm học 2025 - 2026 cho 98 cán bộ chỉ huy Đội, đội viên tiêu biểu và trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2026 cho 45 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội xuất sắc trên cả nước.

Chia sẻ khi nhận giải thưởng Kim Đồng, em Phạm Ngọc Hà, học sinh lớp 9D, Trường Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Phòng cho biết, em rất vinh dự và tự hào khi được nhận phần thưởng; xem đây là động lực để tiếp tục học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động Đội.



Còn đối với em Nguyễn Tân Bình, học sinh lớp 9B, Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên chia sẻ, phần thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong học tập, rèn luyện và tham gia công tác Đội. Em cho biết công tác Đội giúp bản thân tự tin hơn, biết lắng nghe, hợp tác và trưởng thành hơn trong học tập và cuộc sống.



Qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò là môi trường giáo dục, rèn luyện của thiếu nhi Việt Nam; góp phần bồi dưỡng lớp măng non, xây dựng lực lượng kế cận cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đất nước trong giai đoạn mới./.