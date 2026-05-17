Đổi mới công tác Đội phù hợp xu thế phát triển mới

Đây là chia sẻ của Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết tại lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng 17/5.

Ban lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tặng bức tranh "Bác Hồ với thiếu nhi" chúc mừng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, cùng với sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong hơn 50 năm qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố luôn được quan tâm đầu tư, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lan tỏa nhiều phong trào thiết thực, góp phần vào sự phát triển toàn diện của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi thành phố.



Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc xây dựng tổ chức Đội vững mạnh luôn gắn liền với công tác xây dựng Đoàn; trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, lực lượng chỉ huy Đội luôn được Thành phố quan tâm triển khai nhằm bảo đảm tính kế thừa, tạo nguồn cán bộ Đoàn và cán bộ trẻ cho Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.



Bà Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao nỗ lực đổi mới của tổ chức Đội trong thời gian qua, đặc biệt là việc ứng dụng chuyển đổi số, mở rộng không gian giáo dục, sinh hoạt cho thiếu nhi; đa dạng phương thức tiếp cận, định hướng giáo dục thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng. Bà cũng ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ Đoàn, phụ trách Đội, giáo viên Tổng phụ trách trong công tác chăm lo, giáo dục thế hệ măng non của Thành phố.



Trải qua 85 năm hình thành và phát triển, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh luôn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là môi trường giáo dục, rèn luyện đội viên, thiếu nhi cả trong và ngoài nhà trường. Trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, lớp lớp thiếu nhi hai miền Nam - Bắc đã góp sức cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều thiếu niên đã trở thành những dũng sĩ diệt Mỹ, diệt ác, những tấm gương anh hùng thiếu nhi tiêu biểu.

Tiết mục nghệ thuật “Măng non sẵn sàng – tre xanh tiếp bước” tại lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Từ 50 đội viên đầu tiên trong những ngày đầu thành lập, đến nay Thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 1 triệu đội viên trên tổng số hơn 3 triệu thiếu niên, nhi đồng toàn thành phố. Tiếp bước truyền thống vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, đội viên, thiếu nhi Thành phố tích cực thi đua học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy; tham gia các hoạt động về nguồn, hành trình đến các địa chỉ đỏ, phong trào hướng về biên giới, biển đảo; hỗ trợ nhau trong học tập và rèn luyện.



Chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển lớp đội viên với hơn 37.200 em được kết nạp vào Đội; trong đó, hơn 6.200 đội viên ưu tú được giới thiệu kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.



Cùng với đó, công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tích cực. Các Liên đội đã chăm lo cho hơn 10.300 đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; triển khai hiệu quả các phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Thiếu nhi vui khỏe”, “Tiến bước lên Đoàn”; xây dựng các không gian sinh hoạt Đội, không gian “Bác Hồ với thiếu nhi” cùng nhiều công trình măng non ý nghĩa.



Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành Đoàn và Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên dương, khen thưởng 84 Liên đội có thành tích tiêu biểu trong đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; đồng thời tuyên dương 160 Liên đội trưởng tiêu biểu năm học 2025 - 2026./.