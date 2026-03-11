Doanh nghiệp Việt Nam quảng bá cà phê và thực phẩm tại Ấn Độ

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng trao đổi với đại diện Tập đoàn Trung Nguyên Legend. Ảnh: Quang Trung - PV TTXVN tại Ấn Độ

Gian hàng của Tập đoàn Trung Nguyên Legend tại Hội chợ. Ảnh: Ngọc Thúy - PV TTXVN tại Ấn Độ

Triển lãm năm nay được tổ chức trên diện tích khoảng 125.000 m² với gần 1.800 đơn vị tham gia trưng bày. Sự kiện thu hút các nhà triển lãm đến từ 17 quốc gia, trong đó có khoảng 155 đơn vị quốc tế, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu đối với lĩnh vực thực phẩm và dịch vụ khách sạn. Trong suốt bốn thập kỷ qua, AAHAR đã phát triển thành một trong những triển lãm thương mại có ảnh hưởng nhất đối với hệ sinh thái chế biến thực phẩm và khách sạn tại châu Á.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Công thương Ấn Độ Piyush Goyal cho biết xuất khẩu thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp của Ấn Độ hiện đạt gần hơn 55 tỷ USD/năm, đưa nước này trở thành nhà xuất khẩu nông sản lớn thứ bảy thế giới. Trong giai đoạn từ năm 2014-2025, nhiều lĩnh vực ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ như xuất khẩu thực phẩm chế biến tăng gấp bốn lần, xuất khẩu trái cây và các loại đậu tăng gấp ba lần, xuất khẩu rau chế biến tăng gấp bốn lần và xuất khẩu ngũ cốc tăng gấp đôi, trong khi xuất khẩu gạo tăng 62%.

Theo Bộ trưởng Piyush Goya, những kết quả này cho thấy tiềm năng lớn để Ấn Độ hướng tới mục tiêu trở thành nhà xuất khẩu nông sản và thực phẩm chế biến hàng đầu thế giới, phù hợp với tầm nhìn của Thủ tướng Narendra Modi về việc đưa Ấn Độ trở thành “vựa lương thực của thế giới”. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của các hiệp định thương mại tự do trong việc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của Ấn Độ và thúc đẩy doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Bộ trưởng Goyal đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc thúc đẩy đổi mới, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị chuỗi cung ứng trong ngành thực phẩm và khách sạn.

Tại hội chợ năm nay, các doanh nghiệp Việt Nam cũng tham gia với nhiều sản phẩm nổi bật, trong đó có Tập đoàn Trung Nguyên Legend, Tập đoàn FES và Công ty Cổ phần Thực phẩm và Nước Giải khát Nam Việt. Các gian hàng của Việt Nam trưng bày nhiều sản phẩm như cà phê, thực phẩm chế biến và đồ uống từ trái cây, thu hút sự quan tâm của khách tham quan và các đối tác kinh doanh.

Đáng chú ý, Trung Nguyên Legend – tập đoàn cà phê hàng đầu Việt Nam với hơn 30 năm phát triển từ vùng cà phê Buôn Ma Thuột – đã giới thiệu nhiều dòng sản phẩm cà phê nổi bật mang thương hiệu Trung Nguyên, G7 và Trung Nguyên Legend. Nổi bật tại hội chợ lần này là sản phẩm “cà phê Thiền”, được xây dựng dựa trên triết lý thưởng thức cà phê gắn với sự tĩnh tại và tỉnh thức trong đời sống. Việc giới thiệu “cà phê Thiền” tại Ấn Độ – quê hương của truyền thống thiền định – được xem là điểm nhấn đặc biệt, góp phần quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam cũng như thông điệp về lối sống cân bằng, tỉnh thức mà doanh nghiệp theo đuổi.

Trong khi đó, Tập đoàn FES thu hút sự chú ý của khách tham quan với sản phẩm cà phê hòa tan Café Phố, hướng tới việc giới thiệu phong cách cà phê Việt Nam và mở rộng thị trường tại Ấn Độ. Gian hàng của Công ty Cổ phần Thực phẩm và Nước Giải khát Nam Việt cũng gây ấn tượng với các sản phẩm nước giải khát từ trái cây tự nhiên, giàu vitamin và khoáng chất, được nhiều doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu. Theo các doanh nghiệp tham gia, việc góp mặt tại AAHAR 2026 giúp mở rộng cơ hội kết nối đối tác, tìm kiếm khách hàng và quảng bá thương hiệu tại một trong những thị trường lớn và năng động nhất thế giới.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, ông Bùi Trung Thướng – Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ - cho biết “việc Việt Nam tham gia với ba gian hàng lớn trưng bày các sản phẩm cà phê và thực phẩm chế biến, cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam rất quan tâm tới thị trường Ấn Độ – một thị trường đông dân và có nhiều tiềm năng phát triển. Đáng chú ý, Tập đoàn Trung Nguyên tiếp tục tham dự với gian hàng quy mô lớn và đang xây dựng chiến lược dài hạn nhằm phát triển tại thị trường Ấn Độ – quốc gia đông dân nhất thế giới. Trong thời gian tới, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia các hội chợ, triển lãm tại Ấn Độ và Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ sẽ tiếp tục tích cực hỗ trợ, cung cấp thông tin cũng như kết nối để thúc đẩy sự hiện diện của hàng hóa Việt Nam tại thị trường này”.

AAHAR 2026 kéo dài trong 5 ngày và được đánh giá là một trong những sự kiện thương mại quan trọng của ngành thực phẩm và khách sạn tại khu vực, tạo điều kiện để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, thúc đẩy xuất khẩu và mở rộng mạng lưới thương mại quốc tế. Sự kiện đồng thời góp phần tăng cường liên kết thương mại toàn cầu và thúc đẩy đổi mới trong chuỗi giá trị thực phẩm và dịch vụ khách sạn./.