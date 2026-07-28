Định hình không gian phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Tạo thêm dư địa, động lực và năng lực phát triển mới

PGS. TS. Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Thanh Hương - TTXVN

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh, yêu cầu mở rộng, tổ chức lại và quản trị hiệu quả không gian phát triển đã được Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đặt ra như một nhiệm vụ chiến lược nhằm tạo thêm dư địa, động lực và năng lực phát triển mới cho đất nước. Theo đó, việc đổi mới tư duy về không gian phát triển cần được nhìn nhận theo hướng rộng, linh hoạt và tích hợp, không chỉ giới hạn ở vùng lãnh thổ hay địa giới hành chính mà còn bao gồm không gian kinh tế - xã hội, thể chế, biển, số, dữ liệu, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa và hợp tác quốc tế.

Giá trị của mỗi không gian phát triển là khả năng kết nối, tổ chức các dòng vận động và chuyển hóa nguồn lực thành năng suất, cơ hội phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp đã tạo điều kiện mới để tái cấu trúc không gian phát triển. Tuy nhiên, quy mô hành chính lớn hơn không tự động trở thành động lực tăng trưởng nếu quy hoạch còn chia cắt, dữ liệu chưa liên thông, đầu tư phân tán, liên kết vùng thiếu cơ chế thực chất và tư duy quản lý vẫn bị giới hạn bởi địa giới hành chính. Do đó, cần chuyển từ tư duy phát triển theo từng địa phương sang tư duy phát triển trong một hệ thống quốc gia thống nhất, có sự phân công, liên kết và bổ trợ lẫn nhau. Mỗi địa phương cần xác định rõ chức năng, lợi thế so sánh, sản phẩm chủ lực và vị trí trong các chuỗi giá trị, hành lang kinh tế, mạng lưới đô thị, hệ sinh thái quốc gia, khu vực và toàn cầu. Cùng với đó, mô hình tăng trưởng cần chuyển từ dựa nhiều vào đất đai, lao động và vốn sang dựa vào tri thức, công nghệ, dữ liệu, văn hóa và chất lượng thể chế. Việc khai thác không gian biển, không gian số, không gian ngầm và không gian tầm thấp phải gắn với năng lực khoa học - công nghệ, hệ thống tiêu chuẩn, hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực phù hợp và cơ chế thị trường minh bạch.



Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ quản lý từng phần sang quản trị các luồng di chuyển của con người, hàng hóa, vốn, dữ liệu, năng lượng, tri thức và rủi ro. Quản trị không gian phải dựa trên dữ liệu, nâng cao năng lực điều phối liên ngành, liên vùng, kết hợp vai trò định hướng chiến lược của Trung ương với phân cấp, phân quyền rõ ràng và trách nhiệm giải trình của địa phương. Quy hoạch trong giai đoạn mới phải trở thành công cụ tổ chức tương lai, có khả năng cập nhật theo dữ liệu, kiểm nghiệm qua các kịch bản và điều chỉnh trước những biến động lớn.





PGS. TS. Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đáng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Hương - TTXVN

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, yêu cầu hiện nay không chỉ là khai thác hiệu quả các nguồn lực và không gian sẵn có, mà phải chủ động kiến tạo những không gian phát triển mới, tạo ra giá trị mới, năng suất cao hơn và năng lực cạnh tranh lớn hơn. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ vai trò đặc biệt trong quá trình này. Điều đất nước cần không chỉ là nhiều dự án, khu công nghiệp hoặc nguồn vốn, mà quan trọng hơn là tạo ra môi trường để tri thức, công nghệ và sáng tạo trở thành nguồn lực trực tiếp của tăng trưởng. Trong kỷ nguyên số, không gian phát triển không còn được đo chủ yếu bằng diện tích hay nguồn lực vật chất, mà bằng khả năng tạo ra giá trị mới từ tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khoa học và công nghệ đang trực tiếp kiến tạo những không gian phát triển mới như không gian dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu mở, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các lĩnh vực công nghệ chiến lược gồm bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử.

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