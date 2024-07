Điện, Thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam. Nội dung các bức điện/thư như sau:

*Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, Nhân dân các dân tộc Lào xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn khi được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần ngày 19 tháng 7 năm 2024.



Đồng chí Nguyễn Phú Trọng mất đi, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em mất đi một nhà Lãnh đạo cách mạng kiên trung. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí đã cống hiến hết tâm sức và trí tuệ của mình cho các công tác quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh, trong sạch, cũng như công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đưa đất nước Việt Nam không ngừng phát triển, vị thế của Việt Nam được nâng cao rõ rệt trên trường quốc tế và khu vực. Đồng chí đã trở thành nhà lãnh đạo ưu tú của thời đại.



Đồng chí Nguyễn Phú Trọng mất đi, Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Lào chúng tôi mất đi một người đồng chí vô cùng gần gũi, thân thiết. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là Nhà lãnh đạo cách mạng trong thời đại mới, là người kế tục sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần to lớn, quý báu và quan trọng trong việc tăng cường, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào trong suốt thời gian qua.



Trong giờ phút đau thương này, chúng tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam và gia quyến.



Chúng tôi tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em sẽ biến đau thương này thành sức mạnh đoàn kết của toàn dân để tiếp tục vững bước tiến lên, xây dựng Việt Nam thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.



Xin gửi tới các đồng chí tình hữu nghị, đồng chí anh em.



*Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nhân dân Trung Quốc mất đi một người đồng chí tốt, anh em tốt, bạn bè tốt. Chúng tôi vô cùng thương tiếc gửi đến Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam lời chia buồn sâu sắc nhất và lời thăm hỏi chân thành nhất.



Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà Mác-xít kiên định, là vị lãnh đạo vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam. Đồng chí đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp của Đảng và Nhà nước Việt Nam, có những đóng góp kiệt xuất cho công cuộc đổi mới và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam cũng như phong trào xã hội chủ nghĩa trên thế giới.



Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người đồng chí thân thiết và người bạn chân thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nhân dân Trung Quốc, đồng chí đã kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai Đảng, hai nước Trung - Việt, kết nên tình hữu nghị sâu sắc với Đảng Cộng sản Trung Quốc và những người lãnh đạo Trung Quốc. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cùng Tổng Bí thư Tập Cận Bình nâng quan hệ Trung - Việt lên Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt không ngừng tiến lên phía trước. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc sẽ mãi tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Phú Trọng.



Chúng tôi tin rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam sẽ biến đau thương thành sức mạnh, kế thừa di nguyện của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, đoàn kết phấn đấu, giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội.



Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa núi sông liền một dải, là Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng phía Việt Nam không ngừng củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đoàn kết và hợp tác, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu và có ý nghĩa thiết thực, mang lại hạnh phúc cho Nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới.



Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sống mãi với chúng ta!



*Thư của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen viết:



Tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin về việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua đời vào ngày 19/7/2024.



Sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư là một mất mát to lớn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và hơn nữa là đối với toàn thể Nhân dân Việt Nam. Di sản của đồng chí Tổng Bí thư, một lãnh tụ sáng suốt, người đã cống hiến trọn đời mình cho cuộc đấu tranh vì độc lập của Việt Nam và cho hòa bình, thịnh vượng của Nhân dân Việt Nam sẽ được nhiều thế hệ đời sau ghi nhớ.



Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư đã củng cố tình hữu nghị anh em bền chặt với Campuchia và kiên trì nỗ lực trong nhiều năm qua nhằm nâng cao sự hợp tác chặt chẽ không chỉ giữa Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn giữa hai Chính phủ và Nhân dân hai nước chúng ta.



Thay mặt Đảng Nhân dân Campuchia và Nhân dân Campuchia, cho phép tôi gửi những lời chia buồn sâu sắc và chân thành tới đồng chí, và đặc biệt tới gia đình đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong thời khắc vô cùng đau buồn này.



Xin gửi tới đồng chí lời chào trân trọng nhất.



Thư của Thủ tướng Campuchia Hun Manet có đoạn viết:



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì hòa bình, phát triển và thịnh vượng của Việt Nam. Việt Nam đã mất đi một nhà lãnh đạo kiệt xuất, và Campuchia đã mất đi một người bạn tốt, người đã luôn nỗ lực cống hiến cho mối quan hệ anh em Việt Nam – Campuchia.



Thư của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary có đoạn viết:



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo xuất sắc, có tầm nhìn sâu sắc và sự cống hiến lớn lao, đã tác động to lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội và hiện đại hóa thể chế của Việt Nam. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát to lớn không chỉ đối với Việt Nam mà còn với tất cả những ai có vinh dự được biết đến Tổng Bí thư.



Chúng tôi vô cùng biết ơn sự cống hiến không ngừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ bền chặt giữa Việt Nam và Campuchia cũng như đóng vai trò quan trọng trong việc đưa hai nước xích lại gần nhau hơn.



*Thư của Đại tướng Raúl Castro Ruz và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz Canel-Bermúdez viết:



Trước thông tin qua đời của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của đồng chí Nguyễn Phú Trọng và Nhân dân Việt Nam anh em.



Sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một mất mát không thể bù đắp đối với Cuba. Cuba sẽ luôn tưởng nhớ tới đồng chí Nguyễn Phú Trọng như một người anh em vĩ đại, một người thúc đẩy không biết mệt mỏi mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Quốc hội, hai Chính phủ và Nhân dân hai nước chúng ta.



Người bạn thân yêu Nguyễn Phú Trọng sẽ được các thế hệ người dân Cuba nhớ tới như một trụ cột trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu dài giữa hai nước chúng ta và như một người anh em vĩ đại, luôn sẵn sàng dang cánh tay đoàn kết với Cuba trong những hoàn cảnh thách thức phức tạp nhất.



Trong giờ phút đau buồn sâu sắc này, chúng tôi nhớ tới chuyến thăm quan trọng tới Cuba của đồng chí Nguyễn Phú Trọng vào tháng 3 năm 2018, và đặc biệt là những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi của đồng chí tới thành phố Santiago de Cuba để tỏ lòng kính trọng với người bạn của đồng chí và Nhà lãnh đạo lịch sử của Cách mạng Cuba, Fidel Castro Ruz.



Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là di sản vô giá cho thế hệ mai sau. Những cống hiến của đồng chí về vai trò của Đảng Cộng sản, về sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, và tầm nhìn của đồng chí về quan hệ quốc tế trong bối cảnh hiện nay là những đóng góp nổi bật vào công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Điều này sẽ được thể hiện trong những thắng lợi mới trong công cuộc Đổi mới ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.



Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tấm gương cá nhân, di sản trí tuệ và sự nghiệp chính trị của đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ là nguồn động viên vô giá cho mọi công cuộc của Nhân dân Việt Nam.



Chúng tôi xin được nhắc lại với đồng chí Tô Lâm sự ủng hộ và tình đoàn kết của chúng tôi, cùng với ý chí kiên định tiếp tục tăng cường mối quan hệ anh em không thể phá vỡ đã kết nối hai nước Cuba và Việt Nam.



Chúng tôi xin được gửi tới đồng chí cái ôm của tình hữu nghị và lời chào trân trọng nhất.



*Thư của Tổng thống Nga Vladimir Putin viết:



Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, tôi xin gửi tới đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất.



Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã hiến dâng cả cuộc đời để phụng sự Tổ quốc. Qua nhiều năm công tác trên các cương vị trọng trách của Nhà nước và Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã nhận được sự kính trọng sâu sắc của người dân Việt Nam và có uy tín lớn trên trường quốc tế. Nước Nga sẽ nhớ đến Tổng Bí thư như một người bạn thực sự có đóng góp cá nhân to lớn cho việc thiết lập và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Moskva và Hà Nội.



Tôi đã nhiều lần có dịp tiếp xúc với con người tuyệt vời đó và sẽ giữ mãi ấn tượng về Tổng Bí thư. Tôi xin đề nghị chuyển lời chia buồn và động viên chân thành của tôi đến gia quyến, người thân của Tổng Bí thư và đến toàn thể Nhân dân Việt Nam.



Điện chia buồn của Chủ tịch Hội đồng liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko có đoạn viết: Một người bạn lớn của đất nước Nga, một nhà hoạt động chính trị kinh nghiệm, một lãnh đạo nhà nước nổi tiếng đã ra đi. Trên cương vị lãnh đạo cao nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có rất nhiều đóng góp cho việc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga, cũng như hợp tác giữa Quốc hội hai nước.



Thư chia buồn của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin viết: Rất khó có thể đánh giá hết được những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng cho việc củng cố quan hệ hữu nghị giữa Liên bang Nga và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thay mặt các đại biểu Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga cho phép tôi chuyển những lời thăm hỏi đến gia đình và người thân của đồng chí Nguyễn Phú Trọng./.