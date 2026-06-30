Điện ảnh Việt kết nối văn hóa, lan tỏa khát vọng hòa bình tại Australia

Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm (thứ ba từ phải sang) trò chuyện cùng một số khách mời. Ảnh: TTXVN phát

Tại sự kiện, người xem được đắm mình trong không gian triển lãm ảnh đặc sắc, trang trọng về đất nước và con người Việt Nam dưới các dây cờ đỏ sao vàng rực rỡ tại tiền sảnh của phòng chiếu phim. Qua ống kính nghệ thuật, vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, các di sản văn hóa cùng những phong tục tập quán độc đáo và các làng nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi của Việt Nam đã được tái hiện vô cùng sống động.

Trong phòng chiếu phim, khán giả chìm vào không gian điện ảnh lắng đọng, những hình ảnh Việt Nam xưa cùng âm điệu thơ ca truyền thống giàu chất nhạc của bộ phim “Hồng Hà nữ sĩ”. Bộ phim xoay quanh cuộc đời đầy biến động và tài năng xuất chúng của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm – một trong những danh nữ tài hoa bậc nhất của văn học trung đại Việt Nam.

Khán giả được cuốn vào không gian điện ảnh lắng đọng của bộ phim “Hồng Hà nữ sĩ”. Ảnh: TTXVN phát



Việc chiếu bộ phim “Hồng Hà nữ sĩ” là một hoạt động ngoại giao văn hóa ý nghĩa, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về chiều sâu văn hiến, tinh thần hiếu học và lòng yêu nước của người Việt Nam. Thông điệp về nghĩa tình, khát vọng hòa bình được lồng ghép tinh tế trong phim vượt qua ranh giới ngôn ngữ và địa lý.

Buổi chiếu phim khép lại với sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả qua những tràng pháo tay giòn giã, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem về tài năng, sự kiên cường, bản lĩnh và vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong cộng đồng người Việt, giúp bạn bè quốc tế và Australia hiểu hơn về lịch sử, đất nước, văn hóa và con người Việt Nam./.