Điểm tựa lòng dân nơi vùng cao, biên giới Sơn La

Công an xã Tô Múa, tỉnh Sơn La phối hợp cùng lực lượng chức năng đưa một bệnh nhân trên địa bàn bị chấn thương nặng ở chân, có dấu hiệu liệt, không thể đi lại đi cấp cứu. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 28/4, nhận được tin báo chị Hà Thị Tính (sinh năm 1988, trú tại bản Co Cài, xã Tô Múa, tỉnh Sơn La) bị chấn thương nặng ở chân, có dấu hiệu liệt, không thể đi lại, Công an xã đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng của xã và nhân dân tổ chức đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Địa hình nơi đây chủ yếu là đồi núi cao, đường đi nhỏ hẹp, nhiều đoạn dốc đứng, trơn trượt, đặc biệt sau những cơn mưa, việc di chuyển càng trở nên nguy hiểm. Không có phương tiện chuyên dụng, các lực lượng đã sử dụng võng, thay nhau khiêng chị Tính băng rừng, vượt suối suốt nhiều giờ liền để đưa người bệnh đến cơ sở y tế nhanh nhất có thể.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, đến nay sức khỏe của chị Tính đã cơ bản ổn định. Chị Hà Thị Tính xúc động chia sẻ: “Lúc đó, tôi đau đớn, không thể đi lại, gia đình thì hoang mang, chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ. Nếu không có các anh công an, dân quân và người dân trong xã kịp thời đưa đi cấp cứu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi thực sự rất biết ơn”.

Trung úy Đinh Văn Soạn, cán bộ Công an xã Tô Múa cho biết, ngay khi nhận được tin báo, đơn vị xác định phải tiếp cận hiện trường nhanh nhất và tổ chức đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Trong điều kiện thời tiết, địa hình phức tạp, lực lượng đã phối hợp với các lực lượng tại chỗ để triển khai hỗ trợ, đặt việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Ngày 1/5, trên địa bàn xã Phiêng Khoài (tỉnh Sơn La) xảy ra mưa đá kèm dông lốc, gây thiệt hại về nhà cửa và cây trồng của người dân vùng cao, biên giới. Theo thống kê ban đầu của UBND xã, thiên tai đã làm hư hại hơn 1,5 ha mận hậu, ảnh hưởng đến 24 hộ dân và một số công trình trên địa bàn.

Công an xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La hỗ trợ nhân dân sửa mái nhà bị hư hỏng bởi mưa đá, dông lốc. Ảnh: TTXVN phát Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an xã Phiêng Khoài đã phối hợp với các lực lượng tại chỗ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, nắm tình hình thiệt hại và triển khai hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Trung tá Lừ Hồng Vinh, Trưởng Công an xã cho biết: "Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chúng tôi xác định nhiệm vụ ưu tiên là nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nắm bắt tình hình thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Với phương châm 'dân là gốc', lực lượng Công an xã đã huy động tối đa quân số, phối hợp với các lực lượng tại chỗ để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống".

Không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra, thống kê, các cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp tham gia thu dọn hiện trường, dựng lại khung nhà, lợp lại mái cho các hộ dân bị thiệt hại, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Những hoạt động hỗ trợ tại cơ sở được xác định là một trong những nội dung triển khai các phong trào thi đua trong lực lượng Công an Sơn La, gắn với yêu cầu bám địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đánh giá về những việc làm trên, Đại tá Hoàng Vinh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La nhấn mạnh, những hành động kịp thời, trách nhiệm của Công an các xã Tô Múa, Phiêng Khoài và rất nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở trên địa bàn chính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của phong trào thi đua “Ba nhất” mà Công an tỉnh đang triển khai rộng khắp, đó là “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”. Trong đó, “Gần dân nhất” không chỉ là khẩu hiệu mà phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là trong những lúc nhân dân gặp khó khăn, hoạn nạn.

Theo Đại tá Hoàng Vinh Hiển, việc cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng băng rừng, lội suối cứu người hay trực tiếp hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và bản lĩnh chính trị vững vàng của lực lượng Công an cơ sở.

“Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết”, Đại tá Hoàng Vinh Hiển khẳng định.

