Điểm tựa bình yên từ địa bàn cơ sở

Được bố trí công tác tại địa bàn cơ sở, trực tiếp quản lý địa bàn, quản lý con người, lực lượng Cảnh sát khu vực được xem là cầu nối của Đảng, Nhà nước, ngành Công an với nhân dân; là lực lượng gần dân, sát dân nhất, điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có hơn 450 cảnh sát khu vực và cán bộ thực hiện công tác cảnh sát khu vực, được bố trí tại 64/64 địa bàn xã, phường của tỉnh.

Xác định rõ vai trò quan trọng của lực lượng cảnh sát khu vực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo xây dựng, củng cố lực lượng cảnh sát khu vực theo yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong từng mặt công tác, lực lượng cảnh sát khu vực luôn phát huy tinh thần chủ động, tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Lực lượng triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác nắm hộ dân, địa bàn và giải quyết tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Bên cạnh đó, lực lượng thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin dân cư, quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu, nhất là các trường hợp tạm trú, tạm vắng; tham gia thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm an ninh trật tự các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của địa phương.

Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, cảnh sát khu vực còn là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân. Với phương châm hành động “gần dân, sát dân, lắng nghe dân”, mỗi cán bộ cảnh sát khu vực luôn bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ đầu, góp phần giữ vững bình yên tại từng khu dân cư.

Từ năm 2025 đến nay, lực lượng cảnh sát khu vực tại Cà Mau đã chủ động nắm tình hình, trực tiếp tham gia giải quyết trên 140 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; gọi hỏi, giáo dục, răn đe hơn 5.422 lượt đối tượng; cảm hoá, giáo dục 3.742 lượt đối tượng; đưa 3.368 lượt đối tượng ra kiểm điểm trước dân.

Thượng tá Trần Việt Cường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian qua, lực lượng cảnh sát khu vực đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lực lượng công an cấp tỉnh, công an xã, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm trong những dịp diễn ra sự kiện quan trọng. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc thanh thiếu niên tụ tập gây mất trật tự công cộng, tệ nạn ma túy… , góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, làm trong sạch địa bàn, nhờ vậy tệ nạn tại cơ sở đã giảm rõ rệt.

Xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, lực lượng cảnh sát khu vực đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện nhiều hoạt động, phong trào; tham gia xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiêu biểu như: “Loa truyền thanh tổ nhân dân tự quản”, “Camera an ninh”, “Cổng an ninh trật tự”, “Không có đối tượng dùng xung điện khai thác thủy sản trái phép”… Qua đó, huy động sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở.

Lực lượng cảnh sát, công an tại địa bàn cơ sở cũng đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân bằng nhiều hình thức như tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng, hội nghị chuyên đề đến phối hợp với trường học, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, bạo lực gia đình, tội phạm công nghệ cao…

Thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân; góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát khu vực cũng có sự phối hợp với các lực lượng liên quan kiểm tra, hướng dẫn, việc chấp hành các quy định trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật, hậu quả của việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Trong năm 2025, lực lượng đã vận động, tiếp nhận, thu hồi, thu gom 40 súng quân dụng, 30 công cụ hỗ trợ, 237 vũ khí thô sơ, 8 súng tự chế, 5 đồ chơi nguy hiểm…

Với phương châm “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”, lực lượng cảnh sát khu vực Công an tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động, quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên và hạnh phúc cho nhân dân tại địa bàn cơ sở./.