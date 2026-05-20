Đẩy mạnh số hóa, phát triển công dân số toàn diện

Tại hội nghị, Thượng tá Phan Hồng Hải, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Cần Thơ đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung thực hiện và vai trò của Công an các đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện Chiến dịch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị thẳng thắng nhìn nhận tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và đề ra phương án khắc phục, bảo đảm hoàn thành mục tiêu của Chiến dịch.

Thượng tá Phan Hồng Hải, Phó trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Hội nghị xác định 3 phương án đối với công tác cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi; cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Một số giải pháp được đề ra là phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa trẻ đến điểm cấp căn cước, định danh điện tử; tăng cường truyền thông về tiện ích của tài khoản định danh điện tử mức 2 trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử; thành lập các Tổ công tác hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID.

Công an xã, phường chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các ban, ngành, đoàn thể phối hợp, hỗ trợ công tác cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu theo tiến độ được giao.

Việc kích hoạt và tích hợp thông tin, dữ liệu trên VNeID mức 2, đặc biệt cho công dân từ đủ 6 tuổi được xác định là nền tảng để phát triển công dân số một cách toàn diện, sâu rộng và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ yêu cầu, Trưởng Công an các đơn vị, địa phương phát huy vai trò gương mẫu, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành đặc biệt yêu cầu người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, đi đầu trong vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, công tác triển khai phải đồng bộ, thống nhất từ cấp thành phố đến cấp xã; hình thức tuyên truyền phù hợp từng địa bàn, từng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm. Các nhiệm vụ phải gắn với cơ chế theo dõi, giám sát, đánh giá bằng kết quả và dữ liệu cụ thể.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an thành phố. Ảnh: TTXVN phát

Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao nhất và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, Công an các đơn vị, địa phương sẽ thực hiện thành công Chiến dịch, góp phần phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Chiến dịch “60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin, dữ liệu trên VNeID mức 2” góp phần đẩy mạnh phát triển công dân số trên địa bàn thành phố Cần Thơ được thực hiện đến hết ngày 30/6/2026. Chiến dịch nhằm duy trì cấp định danh điện tử mức độ 2 đạt 80% trở lên so với nhân khẩu đủ điều kiện từ đủ 14 tuổi; 100% công dân từ 6 đến 14 tuổi đăng ký thường trú và tạm trú trên địa bàn đủ điều kiện được thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2. Ngoài ra, 100% công dân có tài khoản định danh điện tử mức 2 được tích hợp tài khoản an sinh xã hội; 100% người dân có tài khoản định danh điện tử mức 2 được quản lý sức khỏe bằng Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID và 100% công dân đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 phải tích hợp thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lên VNeID./.