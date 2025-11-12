Đẩy mạnh hợp tác quản lý biên giới Việt - Trung

Đại diện hai bên trao biên bản ghi nhớ Hội đàm. Ảnh: TTXVN phát

Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên do Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu phía Trung Quốc do Chính ủy Chi đội Quản lý biên giới Phổ Nhĩ Dương Xuân Lâm làm Trưởng đoàn.

Cuộc hội đàm diễn ra trong không khí thẳng thắn, cởi mở, thân tình và hợp tác, đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai bên từ sau Hội đàm lần thứ XII năm 2024 đến nay. Hai bên khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước hai nước, công tác quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Tại hội đàm, hai bên đã cùng nhau nhìn nhận, đánh giá toàn diện tình hình hợp tác trên các lĩnh vực phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia như: xuất nhập cảnh trái phép, buôn bán người, ma túy, lừa đảo qua mạng; trao đổi thông tin qua các kênh hội đàm, công thư, đường dây nóng; công tác bàn giao, trao trả người xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp xúc tiến mở cửa khẩu song phương A Pa Chải (Việt Nam) - Long Phú (Trung Quốc); các hoạt động giao lưu hữu nghị…

Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất tăng cường hơn nữa sự phối hợp trong thời gian tới, với các nội dung trọng tâm: tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc "ba văn kiện pháp lý" về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; đẩy mạnh các hoạt động tuần tra liên hợp, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân biên giới; tăng cường đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm xuyên biên giới; nâng cao hiệu quả công tác xác minh, bàn giao, trao trả người xuất nhập cảnh trái phép, phấn đấu phản hồi thông tin trong vòng 7 ngày làm việc.

Hai bên sẽ đẩy nhanh tiến độ phối hợp với chính quyền địa phương hai bên để sớm hoàn thiện thủ tục, hạ tầng, chính thức khai trương cửa khẩu song phương A Pa Chải - Long Phú, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới; duy trì và đa dạng hóa các hình thức trao đổi thông tin, giao lưu hữu nghị giữa các đơn vị cơ sở và nhân dân hai bên biên giới.

Hai bên tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; giao lưu chính trị, giao lưu sĩ quan trẻ, hoạt động kết nghĩa "Đồn - Trạm hữu nghị, xây dựng biên giới bình yên", thăm hỏi, chia sẻ, chúc mừng nhau nhân các ngày lễ, Tết truyền thống; tham mưu cho chính quyền địa phương củng cố, thiết lập nội dung kết nghĩa thôn, bản – hương, trấn; giao lưu nhân dân biên giới hữu nghị, gắn liền với tình hình thực tiễn tại địa phương của hai bên, qua đó góp phần xây dựng đường biên giới chung hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững…/.