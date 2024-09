Davipharm kỷ niệm 20 năm đứng vững trong thị trường Dược phẩm Việt Nam

Tiến sĩ, Bác sĩ Malgorzata Adamkiewicz, Chủ tịch Hội đồng quản trị Adamed phát biểu tại sự kiện.

Thành lập vào năm 2004 với nhà máy đặt tại Bình Dương, Davipharm đạt chứng nhận WHO-GMP đầu tiên vào năm 2007. Đến năm 2014, công ty đăng ký hơn 100 sản phẩm và bắt đầu xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Philippines, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn.

Ông Michał Wieczorek, Tổng giám đốc Davipharm phát biểu tại sự kiện.

Cuối năm 2017 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Adamed – một công ty dược phẩm và công nghệ sinh học Ba Lan mua lại 70% cổ phần của Davipharm. Thương vụ mang lại giá trị 40 triệu USD, là khoản đầu tư trực tiếp lớn nhất của Ba Lan vào Việt Nam tại thời điểm đó, và đã tăng lên 60 triệu USD mở ra một kỷ nguyên cho sự phát triển và đổi mới.

Trong giai đoạn 2019-2020, Davipharm tái cấu trúc mạnh mẽ, áp dụng các chính sách nhân sự mới và bổ nhiệm đội ngũ chuyên gia quốc tế vào các vị trí quản lý chủ chốt. Công ty cũng triển khai hệ thống quản lý khách hàng trọng yếu, tăng năng lực thu hút, tuyển dụng và giữ chân những nhân tài hàng đầu.

Ông Lê Việt Dũng - Phó Cục trưởng Cục quản lý Dược phát biểu tại sự kiện.

Năm 2021, khu sản xuất thuốc hoạt tính cao (HP Zone) của Davipharm chuyên sản xuất các loại thuốc điều trị ung thư đã được Cục Quản lý Dược Việt Nam chứng nhận, trở thành khu sản xuất thuốc hoạt tính cao đầu tiên được công nhận chính thức tại Việt Nam. Cũng trong năm này, Davipharm đạt chứng nhận EU-GMP đầu tiên, khẳng định cam kết của công ty trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế cao nhất.

Davipharm đạt top 10 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam.

Năm 2022 ghi nhận thêm thành tựu đáng chú ý khi Davipharm thành công trong đấu thầu quốc gia, với tổng giá trị thầu đến nay lên tới hơn 700 tỷ đồng. Sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao của Davipharm được các chuyên gia y tế tại các bệnh viện và nhà thuốc trên toàn quốc tin tưởng.



Năm 2023, Adamed khẳng định cam kết mạnh mẽ tại Việt Nam khi trở thành cổ đông 100% của Davipharm. Trong cùng năm, Davipharm được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam và Doanh nghiệp xuất sắc tại Bình Dương. Năm 2024, Davipharm tiếp tục chuỗi thành tựu với danh hiệu Top 10 Thương hiệu nổi tiếng Việt Nam - ngành Dược phẩm do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam bình chọn.



Davipharm vừa được tái chứng nhận EU-GMP và trở thành công ty đầu tiên tại Việt Nam và khu vực nhận chứng chỉ EU-GMP cho khu HP Zone chuyên sản xuất thuốc ung thư và steroid.

Theo báo cáo Quý 1-2024 của IQVIA, so với cùng kỳ năm trước, Davipharm tăng trưởng mạnh mẽ đến 28%, trong khi thị trường dược phẩm Việt Nam tăng 7%. Ở kênh bán lẻ, thị trường tăng 3%, Davipharm tăng 17%. Đối với kênh bệnh viện, thị trường tăng 13%, Davipharm tăng 37%. Những nỗ lực này giúp đưa Davipharm lên vị trí thứ 21 trên bảng xếp hạng thị trường dược phẩm. Trong các công ty nội địa, Davipharm vươn lên đứng thứ 9, và đối với thuốc kê đơn trong bệnh viện, công ty hiện là đơn vị đứng thứ 5 về doanh số bán hàng.



Hiện tại, Davipharm có hơn 450 nhân viên tại văn phòng Tp. Hồ Chí Minh và nhà máy ở Bình Dương, sản xuất hơn 300 loại thuốc trên 12 lĩnh vực điều trị, với công suất hàng năm lên đến 1,2 tỷ đơn vị.



Davipharm cam kết hỗ trợ cộng đồng địa phương bằng cách cung cấp các loại thuốc chất lượng cao với giá cả hợp lý, cùng những chương trình giáo dục và chăm sóc sức khỏe trên khắp Việt Nam. Đặc biệt, Davipharm là công ty dược phẩm trong nước đầu tiên và duy nhất hợp tác với Bộ Y tế trong chương trình quốc gia Chăm Sóc Sức Khỏe Việt nhằm phòng ngừa và phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm (BKLN). Từ năm 2021 đến 2024, công ty tổ chức khám sức khỏe miễn phí và các hoạt động giáo dục, tiếp cận khoảng 11,6 triệu người và khám sàng lọc cho hơn 25.000 người về BKLN.



Từ năm 2019, công ty đã mở rộng cơ hội cho các học sinh trường THPT Việt Nam - Ba Lan tại Hà Nội. Thông qua chương trình khoa học ADAMED SmartUP và hợp tác với Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội, Davipharm cung cấp các khóa học tiếng Anh, workshop về môi trường và trang thiết bị giáo dục cho trường học. Đến cuối năm học 2023-2024, đã có 750 học sinh tham gia chương trình, với 9 em đạt giải tham dự Trại hè Khoa học tại Ba Lan.



Ngoài ra, Davipharm còn hợp tác với các trường Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, Cao đẳng Y tế Bình Dương, Đại học Việt-Đức, Đại học Khoa học Sức khoẻ - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, và Đại học Văn Lang tổ chức các hội thảo, tham quan nhà máy, chương trình thực tập, học bổng và cơ hội việc làm cho các sinh viên xuất sắc.



Davipharm có kế hoạch trở thành nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu và là công ty xuất khẩu dược phẩm số 1 tại Việt Nam. Tiếp tục đà tăng trưởng, công ty đầu tư vào hạ tầng để tăng năng lực sản xuất và kho bãi, phát triển 12 sản phẩm mới mỗi năm cho các thị trường quốc tế, và giới thiệu các loại thuốc giá trị gia tăng cho bệnh nhân Việt Nam.

Đại diện Davipharm chia sẻ: “Chúng tôi đang đáp ứng nhu cầu của thị trường và cộng đồng bằng nhiều cách khác nhau và từ nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi đơn giản tập trung vào các hoạt động chính của Davipharm bao gồm phát triển sản phẩm mới và đưa các sản phẩm đó ra thị trường. Bằng việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và máy móc, chúng tôi cam kết mang đến cho thị trường những sản phẩm mới nhất và chất lượng cao nhất cho bệnh nhân Việt Nam. Khi nói về chất lượng cao, tôi muốn nhấn mạnh rằng sản phẩm của chúng tôi không chỉ bán tại thị trường nội địa mà còn đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả cao nhất để xuất hiện trên các thị trường quốc tế. Hơn nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng cả Adamed và Davipharm đều là những công ty tiên phong trong đổi mới, vì vậy những sản phẩm mà chúng tôi sắp tung ra thị trường trong tương lai gần sẽ là những sản phẩm được đăng ký lần đầu tiên, chưa từng được giới thiệu trên thị trường trước đây. Với điều này, chúng tôi, Davipharm, muốn xây dựng lòng tin với các đối tác của mình. Trong đó tôi muốn đề cập tới Bộ Y tế, các đối tác kinh doanh, các chuyên gia y tế và bệnh nhân. Việc đạt được chứng nhận EU GMP nói chung là một khoản đầu tư lớn. Đầu tư không chỉ về việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm máy móc mới, mà còn về đào tạo con người. Đây không chỉ là một quy trình tốn kém mà còn tốn nhiều thời gian. Những bước đầu tư này cho phép chúng tôi đưa ra thị trường các loại thuốc chất lượng cao, không chỉ cho thị trường Việt Nam, mà còn trên thị trường quốc tế. Chất lượng đồng thời là yếu tố quan trọng giúp chúng tôi xây dựng uy tín trong ngành. Chúng tôi muốn tạo nên hình ảnh các sản phẩm Made in Vietnam là hiệu quả, an toàn, cải thiện sức khỏe cho bệnh nhân Việt Nam. Có được cơ sở vật chất tốt và các sản phẩm chất lượng cao mở ra trước mắt Davipharm nhiều thị trường quốc tế, vì vậy, có thể nói rằng chúng tôi có thể vươn ra tầm thế giới và giúp đỡ bệnh nhân không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các quốc gia khác trên thế giới. Tiếp theo của vươn tầm quốc tế và đưa sản phẩm có mặt tại các quốc gia khác là Davipharm có thể đóng góp vào cán cân thương mại Việt Nam”./.