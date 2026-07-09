Đầu tư gần 6.800 tỷ đồng xây dựng hạ tầng, phục dựng Phố Hiến

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; thống nhất biểu quyết thông qua 27 nghị quyết thuộc các lĩnh vực tài chính - ngân sách, nông nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tư pháp, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và thực hiện nhiều nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua là những quyết sách quan trọng, tạo cơ sở pháp lý và động lực mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN

Ông đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết; cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.



Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội và phục dựng Phố Hiến được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm và kỳ vọng sẽ mang đến diện mạo mới cho Hưng Yên trong thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch. Đây là dự án sử dụng nguồn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2029 với diện tích đất được sử dụng khoảng 295 ha; trong đó, đất nông nghiệp khoảng 291ha, đất phi nông nghiệp khoảng 3,58 ha.



Dự án nhằm từng bước hiện thực hóa Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt; tạo động lực phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch văn hóa; đồng thời thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư, góp phần xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm di sản văn hóa đặc sắc của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.



Theo UBND tỉnh Hưng Yên, các hạng mục của dự án gồm, xây dựng tuyến đường bao hồ cảnh quan với chiều dài khoảng 10km, mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè rộng 3m kết nối với tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng; đào, nạo vét hồ cảnh quan, kè hồ và các công trình phụ trợ liên quan khác...



HĐND tỉnh giao UBND tỉnh báo cáo các bộ, ngành Trung ương xem xét, thẩm định và quyết định đầu tư theo đúng thẩm quyền khi bảo đảm nguồn vốn. Đồng thời, đánh giá đầy đủ hiện trạng, tổng mức đầu tư, hướng tuyến, vị trí dự án; lựa chọn phương án thiết kế, giải pháp kỹ thuật phù hợp, bảo đảm hiệu quả đầu tư, đồng bộ với quy hoạch, kết nối hạ tầng kỹ thuật và giao thông, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định.



Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, dự án tái hiện thương cảng Phố Hiến có quy mô khoảng 1.700 ha, gồm 4 phân khu chức năng. Trong đó, phân khu Phố Hiến rộng khoảng 411 ha là không gian đón tiếp, bến thuyền và tái hiện khu phố cổ Phố Hiến của người Việt cùng 12 quốc gia; phân khu lễ hội và trung tâm tổ chức sự kiện, hội nghị quốc tế rộng khoảng 434 ha gồm không gian văn hóa, quảng trường và trung tâm hội nghị, sự kiện; phân khu dịch vụ du lịch rộng khoảng 474 ha phát triển thương mại, dịch vụ, cảng, không gian mở ven sông, khu vui chơi giải trí và đảo Hải Đăng; phân khu cây xanh sinh thái ven sông Hồng rộng khoảng 388 ha là không gian cảnh quan sinh thái, vườn cây và khu cắm trại./.