Đáng chú ý tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã thống nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn hoàn chỉnh), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, với mục tiêu kết nối tỉnh Tuyên Quang với tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng, góp phần giải quyết các điểm nghẽn về giao thông liên vùng và nội vùng, nâng cao năng lực kết nối của tỉnh. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới; phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Quang Cường - TTXVN

Theo đó, về quy mô, đầu tư nâng cấp đoạn tuyến Km12+500 - Km77+00 từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/giờ (theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc số QCVN 117:2024/BGTVT và Tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc TCVN 5729:2012). Đầu tư một đơn nguyên của 12 cầu đảm bảo quy mô hoàn thiện theo quy mô đường; thảm tăng cường 2 lớp BTN trên mặt đường đã thi công ở giai đoạn 1. Ngoài ra, đầu tư hoàn chỉnh hệ thống quản lý, phục vụ khai thác trên toàn tuyến như: Hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS); hệ thống thu phí không dừng (ETC); hệ thống kiểm tra tải trọng xe; bổ sung vị trí trạm dừng nghỉ tại lý trình Km10+500 để thực hiện đầu tư theo hình thức xã hội hóa… Tổng mức đầu tư của dự án là 5,9 nghìn tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030 và thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 - 2028.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành bầu ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang và ông Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Minh Xuân giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kết luận kỳ họp, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang nêu rõ, trên cơ sở các tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết và biểu quyết thông qua 47 nghị quyết quan trọng. Đây là những cơ sở pháp lý rất cơ bản, cấp thiết nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới.

Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành khẩn trương cụ thể hóa và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết, phân công nhiệm vụ trên tinh thần 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ/thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ sản phẩm, góp phần tăng cường kỷ cương công vụ, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành. Các ngành và địa phương phải coi việc thực hiện các cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh ban hành là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đối với các chính sách hỗ trợ các đối tượng yếu thế phải ban hành quy trình rà soát, xét duyệt công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính để người dân dễ tiếp cận, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "trục lợi chính sách" hoặc ách tắc khi thực hiện tại cơ sở.

Bên cạnh đó, các cơ quan từ tỉnh đến cơ sở phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động thông tin tuyên truyền nội dung các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân để người dân nắm bắt và đồng thuận thực hiện.

HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và cá nhân từng đại biểu HĐND tỉnh đi sâu sát cơ sở, lắng nghe phản hồi của cử tri để kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập hoặc những điểm chưa phù hợp giữa nghị quyết và thực tiễn để kiến nghị UBND tỉnh kịp thời điều chỉnh, sửa đổi. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong quá trình thực thi chính sách do HĐND tỉnh ban hành./.