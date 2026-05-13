Đầu tư cho giáo dục vì tầm vóc phát triển lâu dài của Thủ đô
Ghi nhận, biểu dương thành tích của thầy, trò ngành Giáo dục Thủ đô đạt được trong năm học 2025-2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định: Với vị thế là Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, Hà Nội không chỉ là đầu tàu về kinh tế, văn hóa, khoa học và đổi mới sáng tạo mà còn phải trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo hàng đầu cả nước, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế. Đây vừa là khát vọng phát triển, vừa là trách nhiệm chính trị, sứ mệnh lịch sử của Thủ đô trong giai đoạn mới.
Để tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, điển hình: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục trên địa bàn; chủ động triển khai Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm tiêu biểu của cả nước về giáo dục chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng cơ chế đồng bộ để phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài. Bên cạnh đó, tăng cường đầu tư cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế; tạo điều kiện để học sinh Hà Nội có cơ hội học tập, giao lưu trong môi trường giáo dục quốc tế…
Tại lễ tuyên dương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, năm học 2025-2026 mang ý nghĩa nền tảng đối với giáo dục Thủ đô trong quá trình đổi mới và phát triển. Đây là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội và đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Bám sát tinh thần chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngành Giáo dục Hà Nội đã đổi mới tư duy quản trị, tổ chức an toàn, khoa học các kỳ thi đầu cấp; chú trọng dạy học thực chất gắn với mở rộng hội nhập quốc tế.
Với 2.954 trường học, trong đó tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 80,6%; hơn 2,3 triệu học sinh và 129.000 giáo viên, Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô giáo dục lớn của cả nước. Hà Nội cũng là địa phương tiên phong hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh Tiểu học, đồng thời dẫn đầu cả nước trong triển khai các chương trình song ngữ, song bằng quốc tế hợp tác với Cambridge, Pearson, Oxford và Hội đồng Anh.
Theo ông Nguyễn Văn Hiền, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn của Thủ đô tiếp tục được khẳng định với tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông thuộc nhóm dẫn đầu toàn quốc, đạt thứ hạng cao nhất trong 20 năm qua. Học sinh Hà Nội giành 15 giải quốc tế, 207 giải quốc gia và có Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Thành phố cũng kết nạp được 224 đảng viên là học sinh trong năm 2026. Đặc biệt, ngày 4/12/2025, Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố học tập toàn cầu”. Thủ đô được lựa chọn đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn thế giới năm 2026, khẳng định vị thế và năng lực hội nhập của giáo dục Hà Nội.