DẤU ẤN NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII: TỪ BẢN LĨNH VƯỢT KHÓ ĐẾN KHÁT VỌNG VƯƠN MÌNH TRONG KỶ NGUYÊN MỚI

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

- Phóng viên: Nhiệm kỳ Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khắc nghiệt: khó khăn, thách thức nhiều hơn, lớn hơn và gay gắt hơn so với thời cơ, thuận lợi. Xin Phó Thủ tướng đánh giá khái quát về những kết quả toàn diện mà đất nước đã đạt được trong nhiệm kỳ lửa thử vàng này và đâu là những yếu tố then chốt tạo nên những kỳ tích đó?



- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Nhiệm kỳ Đại hội XIII là một nhiệm kỳ đặc biệt, bắt đầu với những phép thử vô cùng khó khăn, nhất là đối với bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Chúng ta bước vào nhiệm kỳ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, lan rộng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế thế giới, khu vực và Việt Nam; tiếp đó là những đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát thế giới tăng mạnh và các cuộc xung đột địa chính trị làm suy yếu nhiều nền kinh tế toàn c