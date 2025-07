Dấu ấn của Hải Phòng trong mắt bạn bè quốc tế dự hội nghị ABAC III

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao giấy chứng nhận đăng ký hợp tác đầu tư cho đại diện doanh nghiệp. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

* Điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư



Trong khuôn khổ của ABAC III, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 32 dự án và 7 biên bản ghi nhớ hợp tác với tổng số vốn cam kết lên tới 15,6 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực như hạ tầng khu công nghiệp, bến cảng nước sâu, các dự án quan trọng về giao thông, đô thị... Các dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động lan tỏa sâu rộng, định hình tương lai kinh tế của thành phố.



Chứng kiến lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các biên bản hợp tác ghi nhớ, các nhà đầu tư có mặt đều khẳng định, việc đầu tư vào Hải Phòng là lựa chọn đúng đắn. Đây là vùng đất có lịch sử phát triển về cảng biển, công nghiệp. Hải Phòng đang là cực tăng trưởng vượt trội của Việt Nam, minh chứng bằng những con số biết nói như là địa phương duy nhất của Việt Nam 10 năm liên tục duy trì mức tăng trưởng trên 10%. Thành phố luôn nằm trong top đầu các địa phương về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và là cứ điểm của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như LG, Pegatron, Regena Miracle, Deep C, AEON. Thời gian tới, Hải Phòng sẽ có Khu thương mại Tự do với những chính sách ưu đãi đặc biệt, trong đó sẽ có việc miễn thị thực và cấp thẻ tạm trú dài hạn cho chuyên gia và gia đình. Đây chính là chìa khóa vàng để neo giữ trái tim nhà đầu tư vì gia đình ở đâu, quê hương ở đó.



Ông Bruno Jaspaert, Tổng Giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp Deep C luôn giới thiệu đến bạn bè “Tôi là người Hải Phòng”. Hơn 7 năm sống, làm việc tại thành phố Cảng, bầu không khí nơi đây đã trở thành một phần cuộc sống của ông, giống như nước Bỉ là quê hương nơi ông sinh ra. Theo ông Bruno, với những chính sách ưu đãi khi Hải Phòng thành lập Khu thương mại tự do, sẽ có nhiều nhà đầu tư lựa chọn thành phố này vì 2 yếu tố: cơ hội phát triển kinh tế và cơ hội để sống, cống hiến, làm việc như một người Hải Phòng.



Ông Nakagawa Tetsuyuki, Tổng Giám đốc Tập đoàn AEON Việt Nam cho biết, năm 2020, AEON bắt đầu đầu tư vào Hải Phòng và hoạt động rất thành công với sự tăng trưởng đạt trên 10% mỗi năm. Ông Nakagawa Tetsuyuki nhận thấy, người Hải Phòng rất cần mẫn, chăm chỉ, tỉ lệ người chuyển việc rất thấp. Đó chính là điểm cộng để các nhà đầu tư yên tâm khi đầu tư tại thành phố.