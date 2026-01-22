Tin tức
Danh sách trúng cử Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa XIV
DANH SÁCH ỦY VIÊN CHÍNH THỨC BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIV
KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
1. ĐỒNG CHÍ TÔ LÂM, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương
2. ĐÀO TUẤN ANH, Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng
3. TRẦN VĂN BẮC, Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng
4. ĐỖ THANH BÌNH, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
5. LÊ HẢI BÌNH, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
6. ĐOÀN XUÂN BƯỜNG, Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng
7. ĐỖ VĂN CHIẾN, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội
8. HOÀNG DUY CHINH, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV
9. NGUYỄN TÂN CƯƠNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
10. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
11. NGUYỄN HỒNG DIÊN, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội
12. ĐẶNG VĂN DŨNG, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
13. ĐOÀN ANH DŨNG, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
14. HOÀNG TRUNG DŨNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
15. HỒ QUỐC DŨNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ
16. NGUYỄN KHẮC ĐỊNH, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội
17. LƯƠNG QUỐC ĐOÀN, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
18. NGUYỄN QUỐC ĐOÀN, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ
19. NGUYỄN HỮU ĐÔNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
20. ĐẶNG HỒNG ĐỨC, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
21. NGUYỄN QUANG ĐỨC, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
22. NGUYỄN VĂN GẤU, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
23. PHAN VĂN GIANG, Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
24. NGUYỄN THỊ THU HÀ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng
25. VŨ HẢI HÀ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội
26. LÊ KHÁNH HẢI, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
27. LÊ NGỌC HẢI, Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng
28. NGÔ ĐÔNG HẢI, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
29. NGUYỄN LONG HẢI, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương
30. NGUYỄN THANH HẢI, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV
31. NGUYỄN VĂN HIỀN, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
32. TRẦN THỊ HIỀN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
33. NGUYỄN SỸ HIỆP, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
34. PHAN CHÍ HIẾU, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp
35. BÙI THỊ MINH HOÀI, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
36. NGUYỄN THỊ HỒNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
37. ĐOÀN MINH HUẤN, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
38. LÊ MẠNH HÙNG, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương
39. LÊ QUỐC HÙNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
40. BÙI QUANG HUY, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
41. DƯƠNG QUỐC HUY, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
42. LÊ MINH HƯNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
43. NGUYỄN ĐỨC HƯNG, Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng
44. TRẦN TIẾN HƯNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
45. NGUYỄN ĐÌNH KHANG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
46. TRẦN VIỆT KHOA, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng
47. VŨ TRUNG KIÊN, Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng
48. ĐÀO HỒNG LAN, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế
49. NGUYỄN NGỌC LÂM, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
50. NGUYỄN THANH LÂM, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
51. TRẦN THANH LÂM, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
52. TRỊNH MẠNH LINH, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
53. NGUYỄN HỒNG LĨNH, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
54. NGUYỄN PHI LONG, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
55. NGUYỄN VĂN LONG, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
56. LÊ VĂN LỢI, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
57. NGUYỄN THỊ THANH MAI, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
58. PHAN VĂN MÃI, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV
59. LÊ QUANG MẠNH, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
60. LÂM VĂN MẪN, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV
61. TRẦN THANH MẪN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội
62. LÊ QUỐC MINH, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam
63. TRẦN HỒNG MINH, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng
64. PHẠM HOÀI NAM, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
65. HÀ THỊ NGA, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
66. LÊ THỊ NGA, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XV
67. NGUYỄN THANH NGHỊ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
68. NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
69. BÙI VĂN NGHIÊM, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
70. TRẦN THANH NGHIÊM, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Đô đốc Hải quân, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng
71. NGUYỄN QUANG NGỌC, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
72. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính
73. CHIÊM THỐNG NHẤT, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng
74. NGUYỄN HẢI NINH, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
75. LA CÔNG PHƯƠNG, Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng
76. LÊ HỒNG QUANG, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
77. LƯƠNG TAM QUANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an
78. NGUYỄN VĂN QUẢNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
79. VŨ HẢI QUÂN, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ
80. THÁI THANH QUÝ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
81. TRỊNH VĂN QUYẾT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
82. HOÀNG MINH SƠN, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
83. NGUYỄN KIM SƠN, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
84. VŨ HỒNG SƠN Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng
85. ĐỖ TIẾN SỸ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
86. NGUYỄN THÀNH TÂM, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
87. LÊ ĐỨC THÁI, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
88. TRẦN HỒNG THÁI, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn làm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
89. LÂM THỊ PHƯƠNG THANH, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
90. NGUYỄN THỊ THANH, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội
91. TRẦN SỸ THANH, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
92. ĐINH HỮU THÀNH, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
93. NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
94. NGUYỄN VĂN THẮNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính
95. PHẠM TẤT THẮNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
96.TÀO ĐỨC THẮNG Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
97. TRẦN ĐỨC THẮNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
98. LÊ XUÂN THẾ Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng
99. LÊ XUÂN THUÂN Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng
100. LÊ THỊ THỦY, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ
101. NGUYỄN HUY TIẾN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
102. ĐẶNG KHÁNH TOÀN, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
103. TRƯƠNG THIÊN TÔ, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
104. LÊ TẤN TỚI, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV
105. PHẠM THỊ THANH TRÀ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ
106. NGUYỄN HẢI TRÂM, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao
107. LÊ MINH TRÍ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương
108. HÀ QUỐC TRỊ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
109. LÊ HOÀI TRUNG, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
110. TRẦN CẨM TÚ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương
111. NGÔ VĂN TUẤN, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nuớc
112. NGUYỄN ANH TUẤN, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
113. PHẠM GIA TÚC, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
114. HOÀNG THANH TÙNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV
115. PHẠM THẾ TÙNG, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
116. ĐỖ XUÂN TỤNG Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
117. LÊ VĂN TUYẾN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
118. NGUYỄN THỊ TUYẾN, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
119. BÙI THỊ QUỲNH VÂN, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trường Ban Tổ chức Trung ương
120. NGUYỄN ĐẮC VINH, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV.
121. NGUYỄN MINH VŨ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao
122. VÕ THỊ ÁNH XUÂN, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước
123. DƯƠNG TRUNG Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
KHỐI ĐỊA PHƯƠNG
124. CAO THỊ HÒA AN, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk
125. PHAN THĂNG AN, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
126. NGUYỄN DOÃN ANH, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa
127. NGUYỄN HOÀI ANH, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
128. PHẠM ĐỨC ẤN, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
129. LÊ NGỌC CHÂU, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng
130. LÊ TIẾN CHÂU, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV thành phố Hải Phòng
131. NGÔ CHÍ CƯỜNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Tháp
132. QUẢN MINH CƯỜNG, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Quảng Ninh
133. TRẦN TIẾN DŨNG, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
134. PHẠM ĐẠI DƯƠNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
135. NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
136. NGUYỄN VĂN ĐƯỢC, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh
137. NGUYỄN HOÀNG GIANG, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
138. NGUYỄN HỒ HẢI, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
139. NGUYỄN TIẾN HẢI, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang
140. TÔN NGỌC HẠNH, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ĐồngNai
141. NGUYỄN MẠNH HÙNG, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh
142. TRỊNH VIỆT HÙNG, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai
143. Y THANH HÀ NIÊ KDĂM, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng
144. HOÀNG QUỐC KHÁNH, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
145. NGUYỄN DUY LÂM, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
146. TRẦN VĂN LÂU, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long
147. HẦU A LỀNH, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang
148. NGUYỄN PHƯỚC LỘC, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh
149. VÕ VĂN MINH, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh
150. HỒ VĂN MỪNG, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
151. HỒ VĂN MƯỜI, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
152. LÊ MINH NGÂN, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu
153. NGUYỄN HỮU NGHĨA, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên
154. HOÀNG VĂN NGHIỆM, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Sơn La
155. NGUYỄN DUY NGỌC, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội
156. PHẠM QUANG NGỌC, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
157. THÁI ĐẠI NGỌC, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai
158. HỒ VĂN NIÊN, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
159. ĐẶNG XUÂN PHONG, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Ninh Bình
160. LÊ QUỐC PHONG, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
161. TRẦN PHONG, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
162. NGUYỄN VĂN PHƯƠNG, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
163. LÊ NGỌC QUANG, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
164. TRẦN LƯU QUANG, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
165. NGUYỄN VĂN QUYẾT, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
166. NGUYỄN HỒNG THÁI, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
167. ĐỒNG VĂN THANH, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ
168. NGHIÊM XUÂN THÀNH, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
169. VŨ ĐẠI THẮNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
170. NGUYỀN KHẮC THẬN, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
171. NGUYỄN KHẮC TOÀN, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế
172. LƯƠNG NGUYỄN MINH TRIẾT, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
173. NGUYỄN ĐÌNH TRUNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế
174. TRỊNH XUÂN TRƯỜNG, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
175. PHẠM ANH TUẤN, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
176. TRẦN HUY TUẤN, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
177. VƯƠNG QUỐC TUẤN, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
178. LÊ QUANG TÙNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ
179. VŨ HỔNG VĂN, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đồng Nai
180. HỒ THỊ HOÀNG YẾN, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long
DANH SÁCH ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIV
1. NGUYỄN HẢI ANH, Đại tá, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng
2. NGUYỄN TUẤN ANH, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu
3. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh
4. BÙI QUỐC DŨNG, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước
5. NGUYỄN HUY DŨNG, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
6. NGUYỄN MINH DŨNG, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long
7. BÙI THẾ DUY, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8. TRẤN DUY ĐÔNG, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
9. VŨ MẠNH HÀ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế
10. LÊ HẢI HÒA, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng
11. U HUẤN, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi
12. ĐỖ HỮU HUY, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
13. NGUYỄN HỒNG PHONG, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa
14. BÙI HOÀNG PHƯƠNG, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
15. TRẦN QUÂN, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính
16. TRẦN ĐĂNG QUỲNH, Thiếu tướng, Trợ lý đồng chí Tổng Bí thư, sỹ quan Công an Nhân dân biệt phái
17. NGUYỄN MINH TRIẾT, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
18. HỒ XUÂN TRUỜNG, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa
19. BÙI ANH TUẤN, Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
20. MÙA A VẢNG, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên