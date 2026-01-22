Danh sách trúng cử Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa XIV

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Ảnh: TTXVN

DANH SÁCH ỦY VIÊN CHÍNH THỨC BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIV



KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

1. ĐỒNG CHÍ TÔ LÂM, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương



2. ĐÀO TUẤN ANH, Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng



3. TRẦN VĂN BẮC, Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng



4. ĐỖ THANH BÌNH, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương



5. LÊ HẢI BÌNH, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh



6. ĐOÀN XUÂN BƯỜNG, Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng



7. ĐỖ VĂN CHIẾN, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội



8. HOÀNG DUY CHINH, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV



9. NGUYỄN TÂN CƯƠNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng



10. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao



11. NGUYỄN HỒNG DIÊN, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội



12. ĐẶNG VĂN DŨNG, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương



13. ĐOÀN ANH DŨNG, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương



14. HOÀNG TRUNG DŨNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương



15. HỒ QUỐC DŨNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ



16. NGUYỄN KHẮC ĐỊNH, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội



17. LƯƠNG QUỐC ĐOÀN, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam



18. NGUYỄN QUỐC ĐOÀN, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ



19. NGUYỄN HỮU ĐÔNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương



20. ĐẶNG HỒNG ĐỨC, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an



21. NGUYỄN QUANG ĐỨC, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương



22. NGUYỄN VĂN GẤU, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng



23. PHAN VĂN GIANG, Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng



24. NGUYỄN THỊ THU HÀ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng



25. VŨ HẢI HÀ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội



26. LÊ KHÁNH HẢI, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước



27. LÊ NGỌC HẢI, Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng



28. NGÔ ĐÔNG HẢI, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương



29. NGUYỄN LONG HẢI, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương



30. NGUYỄN THANH HẢI, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV



31. NGUYỄN VĂN HIỀN, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng



32. TRẦN THỊ HIỀN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương



33. NGUYỄN SỸ HIỆP, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ



34. PHAN CHÍ HIẾU, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp



35. BÙI THỊ MINH HOÀI, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.



36. NGUYỄN THỊ HỒNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam



37. ĐOÀN MINH HUẤN, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh



38. LÊ MẠNH HÙNG, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương



39. LÊ QUỐC HÙNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an



40. BÙI QUANG HUY, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

41. DƯƠNG QUỐC HUY, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

42. LÊ MINH HƯNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

43. NGUYỄN ĐỨC HƯNG, Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng

44. TRẦN TIẾN HƯNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

45. NGUYỄN ĐÌNH KHANG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

46. TRẦN VIỆT KHOA, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng

47. VŨ TRUNG KIÊN, Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng

48. ĐÀO HỒNG LAN, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế

49. NGUYỄN NGỌC LÂM, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

50. NGUYỄN THANH LÂM, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm với Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương. Ảnh: TTXVN

51. TRẦN THANH LÂM, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

52. TRỊNH MẠNH LINH, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

53. NGUYỄN HỒNG LĨNH, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

54. NGUYỄN PHI LONG, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

55. NGUYỄN VĂN LONG, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

56. LÊ VĂN LỢI, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

57. NGUYỄN THỊ THANH MAI, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

58. PHAN VĂN MÃI, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV

59. LÊ QUANG MẠNH, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

60. LÂM VĂN MẪN, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV

61. TRẦN THANH MẪN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội

62. LÊ QUỐC MINH, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

63. TRẦN HỒNG MINH, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

64. PHẠM HOÀI NAM, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

65. HÀ THỊ NGA, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

66. LÊ THỊ NGA, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XV

67. NGUYỄN THANH NGHỊ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

68. NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

69. BÙI VĂN NGHIÊM, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

70. TRẦN THANH NGHIÊM, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Đô đốc Hải quân, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng

71. NGUYỄN QUANG NGỌC, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

72. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính

73. CHIÊM THỐNG NHẤT, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng

74. NGUYỄN HẢI NINH, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

75. LA CÔNG PHƯƠNG, Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng

76. LÊ HỒNG QUANG, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

77. LƯƠNG TAM QUANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an

78. NGUYỄN VĂN QUẢNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

79. VŨ HẢI QUÂN, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ

80. THÁI THANH QUÝ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

81. TRỊNH VĂN QUYẾT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

82. HOÀNG MINH SƠN, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

83. NGUYỄN KIM SƠN, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

84. VŨ HỒNG SƠN Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng

85. ĐỖ TIẾN SỸ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

86. NGUYỄN THÀNH TÂM, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

87. LÊ ĐỨC THÁI, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

88. TRẦN HỒNG THÁI, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn làm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

89. LÂM THỊ PHƯƠNG THANH, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

90. NGUYỄN THỊ THANH, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội

91. TRẦN SỸ THANH, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

92. ĐINH HỮU THÀNH, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

93. NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

94. NGUYỄN VĂN THẮNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính

95. PHẠM TẤT THẮNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

96.TÀO ĐỨC THẮNG Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

97. TRẦN ĐỨC THẮNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

98. LÊ XUÂN THẾ Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng

99. LÊ XUÂN THUÂN Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng

100. LÊ THỊ THỦY, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ

101. NGUYỄN HUY TIẾN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

102. ĐẶNG KHÁNH TOÀN, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

103. TRƯƠNG THIÊN TÔ, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

104. LÊ TẤN TỚI, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV

105. PHẠM THỊ THANH TRÀ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

106. NGUYỄN HẢI TRÂM, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao

107. LÊ MINH TRÍ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

108. HÀ QUỐC TRỊ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

109. LÊ HOÀI TRUNG, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

110. TRẦN CẨM TÚ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

111. NGÔ VĂN TUẤN, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nuớc

112. NGUYỄN ANH TUẤN, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

113. PHẠM GIA TÚC, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

114. HOÀNG THANH TÙNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV

115. PHẠM THẾ TÙNG, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

116. ĐỖ XUÂN TỤNG Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

117. LÊ VĂN TUYẾN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

118. NGUYỄN THỊ TUYẾN, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

119. BÙI THỊ QUỲNH VÂN, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trường Ban Tổ chức Trung ương

120. NGUYỄN ĐẮC VINH, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV.

121. NGUYỄN MINH VŨ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao

122. VÕ THỊ ÁNH XUÂN, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước

123. DƯƠNG TRUNG Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

KHỐI ĐỊA PHƯƠNG

124. CAO THỊ HÒA AN, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

125. PHAN THĂNG AN, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

126. NGUYỄN DOÃN ANH, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

127. NGUYỄN HOÀI ANH, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

128. PHẠM ĐỨC ẤN, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

129. LÊ NGỌC CHÂU, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

130. LÊ TIẾN CHÂU, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV thành phố Hải Phòng

131. NGÔ CHÍ CƯỜNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Tháp

132. QUẢN MINH CƯỜNG, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Quảng Ninh

133. TRẦN TIẾN DŨNG, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

134. PHẠM ĐẠI DƯƠNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

135. NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

136. NGUYỄN VĂN ĐƯỢC, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

137. NGUYỄN HOÀNG GIANG, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

138. NGUYỄN HỒ HẢI, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

139. NGUYỄN TIẾN HẢI, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang

140. TÔN NGỌC HẠNH, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ĐồngNai

141. NGUYỄN MẠNH HÙNG, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

142. TRỊNH VIỆT HÙNG, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

143. Y THANH HÀ NIÊ KDĂM, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng

144. HOÀNG QUỐC KHÁNH, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

145. NGUYỄN DUY LÂM, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

146. TRẦN VĂN LÂU, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

147. HẦU A LỀNH, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

148. NGUYỄN PHƯỚC LỘC, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh

149. VÕ VĂN MINH, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh

150. HỒ VĂN MỪNG, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

151. HỒ VĂN MƯỜI, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

152. LÊ MINH NGÂN, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

153. NGUYỄN HỮU NGHĨA, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

154. HOÀNG VĂN NGHIỆM, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Sơn La

155. NGUYỄN DUY NGỌC, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

156. PHẠM QUANG NGỌC, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

157. THÁI ĐẠI NGỌC, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

158. HỒ VĂN NIÊN, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

159. ĐẶNG XUÂN PHONG, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Ninh Bình

160. LÊ QUỐC PHONG, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

161. TRẦN PHONG, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

162. NGUYỄN VĂN PHƯƠNG, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

163. LÊ NGỌC QUANG, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

164. TRẦN LƯU QUANG, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

165. NGUYỄN VĂN QUYẾT, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

166. NGUYỄN HỒNG THÁI, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

167. ĐỒNG VĂN THANH, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ

168. NGHIÊM XUÂN THÀNH, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

169. VŨ ĐẠI THẮNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

170. NGUYỀN KHẮC THẬN, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

171. NGUYỄN KHẮC TOÀN, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế

172. LƯƠNG NGUYỄN MINH TRIẾT, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

173. NGUYỄN ĐÌNH TRUNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế

174. TRỊNH XUÂN TRƯỜNG, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

175. PHẠM ANH TUẤN, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

176. TRẦN HUY TUẤN, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

177. VƯƠNG QUỐC TUẤN, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

178. LÊ QUANG TÙNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ

179. VŨ HỔNG VĂN, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đồng Nai

180. HỒ THỊ HOÀNG YẾN, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long





DANH SÁCH ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIV





1. NGUYỄN HẢI ANH, Đại tá, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng

2. NGUYỄN TUẤN ANH, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

3. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

4. BÙI QUỐC DŨNG, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước

5. NGUYỄN HUY DŨNG, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

6. NGUYỄN MINH DŨNG, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

7. BÙI THẾ DUY, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

8. TRẤN DUY ĐÔNG, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

9. VŨ MẠNH HÀ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế

10. LÊ HẢI HÒA, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

11. U HUẤN, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi

12. ĐỖ HỮU HUY, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

13. NGUYỄN HỒNG PHONG, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa

14. BÙI HOÀNG PHƯƠNG, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

15. TRẦN QUÂN, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

16. TRẦN ĐĂNG QUỲNH, Thiếu tướng, Trợ lý đồng chí Tổng Bí thư, sỹ quan Công an Nhân dân biệt phái

17. NGUYỄN MINH TRIẾT, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

18. HỒ XUÂN TRUỜNG, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa

19. BÙI ANH TUẤN, Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

20. MÙA A VẢNG, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên