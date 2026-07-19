Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương dâng hương tri ân Anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của gần 11.000 Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên mặt trận Đường 9 và trên đất nước bạn Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã thỉnh chuông, dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ trên mọi miền tổ quốc đã hiến trọn tuổi thanh xuân, xương máu chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đoàn công tác dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, trong không khí linh thiêng đoàn công tác Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Đây là nơi an nghỉ của gần 10.300 liệt sỹ đã hy sinh trên tuyến lửa Trường Sơn.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, các đại biểu nguyện tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc; đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. ./.