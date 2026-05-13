Dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Tham gia đoàn có nguyên Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; nguyên Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng đã anh dũng cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất non sông. Đoàn đã tặng quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng và tặng nhà tình nghĩa cho thân nhân người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở.

Theo thống kê, số liệt sĩ của Đà Nẵng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc lên tới hơn 100.000 người. Số mẹ Việt Nam anh hùng là trên 20.000 Mẹ. Tri ân công ơn lớn lao của các anh hùng, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thời quan qua Đảng, Nhà nước đã hỗ trợ giúp đỡ bằng nhiều hình thức để cuộc sống của các Mẹ, gia đình thân nhân liệt sĩ được tốt hơn…

Trước đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích chiến thắng Đồn Lệ Sơn, xã Hòa Tiến. Nơi đây từng là một cứ điểm quân sự kiên cố của thực dân Pháp tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng (cũ). Tại đây, quân địch thường xuyên bố trí một đại đội chốt giữ, đồng thời được yểm trợ hỏa lực từ các trận địa pháo xung quanh. Với sự đàn áp tàn bạo, chúng đã biến nơi này thành “địa ngục Lệ Sơn”, gieo rắc nhiều đau thương, mất mát cho nhân dân địa phương.

Đêm 18/9/1952, dưới sự chỉ huy của Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Lựu và Chính trị viên Phạm Đạo, Tiểu đoàn 59 cùng các đơn vị tăng cường đã tổ chức tiến công đồn Lệ Sơn. Nhân dân địa phương đã dùng hàng trăm chiếc thuyền câu đưa bộ đội vượt sông Yên, dẫn đường để lực lượng ta bí mật bao vây, bất ngờ tập kích đồn địch. Sau hơn một giờ chiến đấu quyết liệt, quân ta đã tiêu diệt và bắt sống nhiều tù binh, thu toàn bộ vũ khí, quân trang, quân dụng, đập tan hoàn toàn cứ điểm này...

Chiến thắng Lệ Sơn là biểu tượng sáng ngời của tinh thần quân dân đoàn kết, lòng yêu nước, thương bộ đội sâu sắc của nhân dân Lệ Sơn, Hòa Tiến, Hòa Khương (cũ); khắc ghi tinh thần chiến đấu quả cảm, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.