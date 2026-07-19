Đại tướng Lương Tam Quang làm việc tại Gia Lai

Đại tướng Lương Tam Quang thăm hỏi người có công tại Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người có công tỉnh Gia Lai. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những chiến công, thành tích xuất sắc mà Công an Gia Lai đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



Nhấn mạnh vị trí chiến lược của Gia Lai sau khi mở rộng địa giới hành chính, lãnh đạo Bộ Công an khẳng định tỉnh giữ vai trò là động lực phát triển mới của khu vực, là cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang tặng quà cho 6 cán bộ chiến sĩ là thương binh đang công tác tại Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Một trong những định hướng lớn được Bộ Công an đặt ra là xây dựng tư duy "an ninh kiến tạo phát triển". Theo đó, lực lượng công an không chỉ đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn phải chủ động phát hiện những sơ hở trong cơ chế, chính sách; nhận diện sớm các nguy cơ, quản trị rủi ro ngay từ đầu; tạo môi trường an toàn, minh bạch để thu hút đầu tư và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Một trong những định hướng lớn được Bộ Công an đặt ra là xây dựng tư duy "an ninh kiến tạo phát triển". Theo đó, lực lượng công an không chỉ đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn phải chủ động phát hiện những sơ hở trong cơ chế, chính sách; nhận diện sớm các nguy cơ, quản trị rủi ro ngay từ đầu; tạo môi trường an toàn, minh bạch để thu hút đầu tư và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Đại tướng Lương Tam Quang viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn. Ảnh: Sỹ Thắng-TTXVN

Trong lĩnh vực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, Công an tỉnh Gia Lai được yêu cầu phát huy vai trò cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnh, lựa chọn các sản phẩm khoa học - công nghệ phù hợp với lợi thế địa phương như phát triển sản phẩm OCOP, dược liệu, giống cây trồng, vật nuôi, chế biến nông sản và ứng dụng dữ liệu số để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự thời gian tới, Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục nắm chắc tình hình, xử lý từ sớm, từ xa các yếu tố tiềm ẩn về an ninh; đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm môi trường, an toàn thực phẩm; xây dựng các mô hình xã, phường "không tội phạm, không tệ nạn", tiến tới hình thành các cộng đồng dân cư kiểu mẫu về kỷ cương, an toàn, văn minh. Song song với đó là nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an tỉnh Gia Lai thật sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phát huy tinh thần nêu gương của người đứng đầu, nâng cao kỷ luật, đạo đức công vụ và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.



Bộ trưởng Lương Tam Quang lưu ý Công an Gia Lai cần tiếp tục làm tốt công tác an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáp ranh, kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp nghiệp vụ và công tác vận động quần chúng; tham gia xây dựng củng cố vững chắc hệ thống chính trị cơ sở; tiếp tục kiềm chế, kéo giảm tội phạm bền vững; tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn và đẩy mạnh công tác phòng chống cháy nổ, thực hiện tốt phong trào thi đua Ba Nhất “”Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất””.



Theo đánh giá, Công an tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 54/74 chỉ tiêu công tác Bộ Công an giao, đạt gần 73%; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, giải quyết các vụ việc tranh chấp kéo dài, kéo giảm trên 12% tội phạm về trật tự xã hội và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình công an địa phương hai cấp.



Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Thiếu Tướng Lê Quang Nhân đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an. Công an tỉnh Gia Lai sẽ khẩn trương cụ thể hóa các chỉ đạo của Bộ trưởng bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Gia Lai trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.



*Sáng cùng ngày, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đại tướng Lương Tam Quang cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ; thăm, tặng quà các thương bệnh binh và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Gia Lai.



Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.



Thăm, tặng quà và động viên các thương, bệnh binh đang điều trị, dưỡng bệnh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Gia Lai, Bộ trưởng Lương Tam Quang và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước.



Đối với tập thể lãnh đạo, cán bộ, y, bác sĩ và người lao động tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Gia Lai, Bộ trưởng đề nghị tiếp tục nỗ lực vượt khó, luôn coi các thương bệnh binh như người thân ruột thịt của mình. Việc chăm lo chu đáo cho người có công không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự lớn lao, góp phần thực hiện thành công chính sách "Đền ơn đáp nghĩa" của Đảng và Nhà nước.



Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định, chăm lo cho người có công luôn là trách nhiệm thiêng liêng và nét đẹp văn hóa truyền thống của Đảng và Nhà nước. Quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng và Nhà nước trong Chiến dịch 500 ngày đêm cao điểm là đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính để đưa các liệt sĩ sớm trở về với quê hương, gia đình.



Đoàn công tác đã đến thăm 3 gia đình người có công ở phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam gồm: Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hiến (sinh năm 1930); thương binh Nguyễn Văn Thiệt (sinh năm 1955); thương binh Chế Trường (sinh năm1948, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bình Định (cũ).



Tại các gia đình đến thăm, Đại tướng Lương Tam Quang ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thương binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.



Nhân dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang và các thành viên đoàn công tác đã trao quà cho các gia đình thương binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với nước. Những phần quà thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ./.