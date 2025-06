Đại sứ Phạm Thị Thanh Bình: Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính mở ra chương mới cho quan hệ Việt Nam-Estonia

Phóng viên: Xin Đại sứ cho biết những dấu mốc đáng chú ý trong quan hệ Việt Nam và Estonia sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Mối quan hệ đó có những đặc điểm nào đáng chú ý?

Đại sứ Phạm Thị Thanh Bình: Việt Nam và Cộng hòa Estonia thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992. Trong hơn 30 năm qua, dù có khoảng cách địa lý xa xôi, quan hệ hai nước vẫn không ngừng được củng cố và phát triển trên nền tảng hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi.

Từ ngày 6-8/11/2011, Thủ tướng nước Cộng hòa Estonia Andrus Ansip đã có chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Estonia kể từ khi Estonia tuyên bố độc lập (năm 1991). Chuyến thăm đã không chỉ củng cố quan hệ hữu nghị, mà còn làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước bằng việc tăng cường hợp tác cụ thể trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2022, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Eva-Maria Liimets, khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Estonia, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong vòng ba thập kỷ qua. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã mời Bộ trưởng Ngoại giao Estonia thăm Việt Nam với mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác phát triển hơn nữa; đặc biệt là tăng cường trao đổi đoàn, nhất là các đoàn cấp cao.

Mặc dù quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại song phương giữa hai nước hiện vẫn còn rất khiêm tốn, kim ngạch dưới mức 100 triệu USD/năm, nhưng tiềm năng hợp tác rất lớn. Việt Nam xuất khẩu sang Estonia nhiều mặt hàng chủ lực như thiết bị điện tử, dệt may, thủy sản, giày dép và đồ gỗ. Theo số liệu của Bộ Công thương, xuất khẩu từ Việt Nam sang Estonia quý 1/2025 đạt 12 triệu USD, tăng 56% so với cùng kỳ 2024, nhập khẩu từ Estonia là 5,8 triệu USD, tăng 108,1% so với với cùng kỳ 2024. Đáng chú ý, trong kỳ này kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản của Việt Nam sang Estonia tăng đột biến hơn 100% so với quý I/2024.

Về phần mình, Estonia có thế mạnh về công nghệ và đổi mới sáng tạo, là đối tác phù hợp để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số. Estonia coi Việt Nam là đối tác ưu tiên và tiềm năng tại khu vực Đông Nam Á, có ưu thế về công nghệ, giáo dục và đổi mới sáng tạo. Đầu tháng 4/2025, Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan đã phối hợp với Bộ Ngoại giao Estonia tổ chức hội thảo giới thiệu thị trường, thu hút được 150 đại biểu tham dự, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các doanh nghiệp Estonia với Việt Nam.

Phóng viên: Xin Đại sứ đánh giá về hiệu quả hợp tác và sự phối hợp của Việt Nam và Estonia trên trường quốc tế, trong các tổ chức quốc tế?

Đại sứ Phạm Thị Thanh Bình: Việt Nam và Estonia có sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại thể chế đa phương, trong khuôn khổ Liên hợp quốc, Diễn đàn hợp tác Á-Âu ASEM, ASEAN – EU và các diễn đàn đa phương khác mà hai nước là thành viên ... trong các vấn đề toàn cầu như phát triển bền vững, an ninh mạng, giáo dục và chuyển đổi số. Sự phối hợp chặt chẽ này được khẳng định hơn nữa trong thời gian cùng là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020–2021. Estonia là một trong những thành viên đầu tiên trong EU phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), thể hiện thiện chí và mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam. Việt Nam cũng đề nghị Estonia ủng hộ việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – EU, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp trong các cơ chế hợp tác ASEAN – EU mà cả hai nước cùng tham gia.

Chúng tôi kỳ vọng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế, trong đó có các sáng kiến liên quan đến biến đổi khí hậu, an ninh mạng và chuyển đổi số.

Phóng viên: Trong nền tảng tích cực ấy, chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ có ý nghĩa như thế nào để thúc đẩy quan hệ song phương?

Đại sứ Phạm Thị Thanh Bình: Chuyến thăm chính thức Estonia của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vào năm 2025 là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam tới quốc gia vùng Baltic này kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm không chỉ mang tính biểu tượng về mặt chính trị – ngoại giao, mà còn có ý nghĩa quan trọng định hướng chiến lược cho quan hệ song phương Việt Nam- Estonia trong giai đoạn mới, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương trên cả kênh chính phủ và doanh nghiệp, đưa hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn trong các lĩnh vực then chốt của cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, sẽ có một số văn kiện hợp tác được ký kết, khẳng định sự cam kết chính trị mạnh mẽ trong việc tăng cường quan hệ song phương và tạo cú hích mới cho hợp tác kinh tế, chuyển đổi số và giáo dục.

Phóng viên: Xin Đại sứ đánh giá triển vọng phát triển quan hệ sau chuyến thăm?

Đại sứ Phạm Thị Thanh Bình: Tôi tin rằng chuyến thăm lần này sẽ tạo ra xung lực mới và mở ra chương mới cho quan hệ song phương Việt Nam – Estonia. Với quyết tâm chính trị từ lãnh đạo cấp cao và sự quan tâm ngày càng lớn từ cộng đồng doanh nghiệp, học giả và người dân hai nước, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một mối quan hệ đối tác sáng tạo, hiệu quả và hướng tới tương lai.

Việt Nam coi Estonia không chỉ là một đối tác ở khu vực Baltic, mà còn là cầu nối quan trọng để tiếp cận thị trường EU với thế mạnh công nghệ. Ngược lại, Estonia có thể tìm thấy ở Việt Nam một đối tác năng động, thị trường rộng lớn và là cửa ngõ chiến lược vào Đông Nam Á.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!/.