Đại hội XIV của Đảng: Học giả Mỹ đánh giá Đại hội mở ra một kỷ nguyên phát triển mới

Giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng, Giám đốc Viện Đông Á Weatherhead (thứ 2, từ phải sang) phát biểu tại buổi khai giảng. Ảnh: Lê Hoàng - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại New York, Giáo sư Liên Hằng cho biết, với tư cách là một nhà sử học chuyên nghiên cứu về Việt Nam, bà tin rằng đất nước đang bước vào một giai đoạn lịch sử quan trọng, với sự lãnh đạo hiệu quả và mang tính đột phá của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo bà, việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh nhằm xây dựng hệ thống chính trị tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cùng với cải cách bộ máy và các mục tiêu phát triển đầy tham vọng như phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026–2030 từ 10%/năm trở lên, đã tạo nền tảng để Đại hội XIV trở thành một trong những kỳ đại hội quan trọng nhất trong lịch sử.

Giáo sư Liên Hằng bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch nước Lương Cường với lãnh đạo Viện Đông Á Weatherhead và Chương trình Việt Nam của Đại học Columbia. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Nhìn lại những cải cách và chuyển biến trong hơn một năm qua, nữ giáo sư của Đại học Columbia đánh giá đó thực sự là “phép màu Việt Nam”, đồng thời bày tỏ hy vọng chuỗi thành công này sẽ tiếp tục trong phần còn lại của thế kỷ. Bà cho biết Viện Nghiên cứu Đông Á Weatherhead sẵn sàng đồng hành và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam thông qua Sáng kiến Việt Nam Toàn cầu của Đại học Columbia.

Trong bối cảnh Việt Nam vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới và tổng kết 40 năm Đổi mới, Giáo sư Liên Hằng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Đại hội XIV, kỳ đại hội được kỳ vọng sẽ đặt trọng tâm vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản lý tài nguyên bền vững – những trụ cột phát triển quốc gia trong giai đoạn tới.

Giáo sư Liên Hằng đề cao các nghị quyết quan trọng do Bộ Chính trị ban hành gần đây, trong đó có Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Theo bà, đây là những nền tảng quan trọng để Đại hội XIV mở ra một kỷ nguyên phát triển mới đầy triển vọng, đưa Việt Nam trở thành một cường quốc không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu./.