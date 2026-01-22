Đại hội XIV của Đảng: Công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Chiều 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí, trong đó 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIV (Bấm vào tài liệu trong file đính kèm)
