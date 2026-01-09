ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV: Công tác đối ngoại góp phần quan trọng nâng cao vị thế Việt Nam

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Mỹ, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết trong giai đoạn 2020–2025, những biến động của tình hình thế giới (như dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai, cạnh tranh chiến lược…) là thách thức lớn đối với tất cả các nước. Các quốc gia như những con thuyền phải chống chịu với sóng to, bão lớn. Mặc dù cùng chung bối cảnh đó, Việt Nam vẫn vững vàng phát triển mạnh mẽ; tiềm lực, vị thế của đất nước được tăng cường, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng trả lời phỏng vấn của TTXVN trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV. Ảnh: Đoàn Hùng - PV TTXVN tại Mỹ

Đóng góp vào thành tựu đó, có phần quan trọng của công tác đối ngoại. Chính sách đối ngoại của Đảng được triển khai trên cả 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân. 5 năm qua, công tác đối ngoại nói chung đã đạt những dấu ấn quan trọng. Một là, giữ được môi trường quốc tế và khu vực hòa bình, ổn định. Hai là, tăng cường bạn bè, đối tác, không tạo kẻ thù. Ba là, hội nhập mạnh mẽ, thu hút và phát huy nguồn lực bên ngoài cho phát triển (mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực). Bốn là, nâng cao hình ảnh Việt Nam tự tin, tự cường, đóng góp tích cực vào công việc chung của thế giới.

Đánh giá về vị thế, uy tín và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế khi Việt Nam liên tục nâng cấp quan hệ với nhiều nước lớn trong giai đoạn 2020–2025, trong đó có việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Mỹ, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định đã nhắc tới quan hệ là nói đến hai chiều hoặc nhiều chiều và quan hệ không thể thành hình nếu chỉ dựa trên ý muốn đơn phương. Việc các nước, nhất là những cường quốc hàng đầu, chủ động nâng cấp quan hệ với Việt Nam đã minh chứng rõ nét cho tầm vóc và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Những bước ngoặt này không chỉ mang lại lợi ích song phương mà còn đóng góp thiết thực cho mục tiêu chung là hòa bình, hợp tác và phát triển toàn cầu. Có thể khẳng định, đây chính là sự thừa nhận khách quan đối với vai trò then chốt của Việt Nam trong cấu trúc an ninh và kinh tế thế giới hiện nay.

Theo Đại sứ, riêng với quan hệ Việt - Mỹ, hành trình 50 năm sau chiến tranh và 30 năm bình thường hóa đã viết nên một chương mới đầy ấn tượng. Từ đối đầu, hai quốc gia đã khép lại quá khứ để từng bước trở thành Đối tác toàn diện, sau đó là Đối tác Chiến lược Toàn diện, trở thành một hình mẫu tiêu biểu về sự hòa giải trong quan hệ quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và thể chế chính trị của nhau. Thực tế đã chứng minh tầm quan trọng của mối quan hệ này: Việt Nam hiện là điểm đến ưu tiên của hầu hết các tập đoàn lớn từ Mỹ, là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Washington và dẫn đầu Đông Nam Á về số lượng du học sinh tại Mỹ.

Trả lời câu hỏi về những kỳ vọng đối với các quyết sách đột phá tại Đại hội Đảng lần thứ XIV nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước trở nên hùng cường vào năm 2045, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã nhấn mạnh 3 định hướng chiến lược then chốt. Thứ nhất, Đại sứ khẳng định yếu tố con người luôn mang tính quyết định. Đánh giá cao những phẩm chất và năng lực tuyệt vời của người dân Việt Nam, ông kỳ vọng các quyết sách của Đảng sẽ chú trọng việc tạo điều kiện thuận lợi nhất để khơi dậy và phát huy tối đa nguồn lực quý giá này. Thứ hai, Đại sứ mong muốn Đảng sẽ có những đột phá trong việc hoàn thiện thể chế, tạo môi trường hiện đại cho phát triển. Thứ ba, Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của một đường lối đối ngoại đúng đắn và sáng suốt, vừa bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc, vừa đóng góp tích cực vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định và thúc đẩy xu thế hợp tác trên thế giới.

Với kinh nghiệm công tác và quá trình gắn bó với cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ, chia sẻ về những kỳ vọng, niềm tin của kiều bào Việt Nam tại Mỹ đối với Đại hội Đảng lần thứ XIV, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh rằng bất cứ là người Việt Nam hay gốc Việt Nam, dù ở bất kỳ đâu cũng có khát vọng về một nước Việt Nam hùng cường, độc lập, phồn vinh, sánh vai các cường quốc năm châu, như Bác Hồ hằng mong muốn. Đây là niềm tự hào chung của cả dân tộc. Những gì Đảng và Nhà nước đã làm trong hàng chục năm qua cùng những thành tựu đã đạt được là cơ sở cho niềm tin vào đường lối đúng đắn của Đảng. Mỗi kỳ đại hội là một dấu mốc mới, tạo ra những động lực mới cho sự phát triển của đất nước.

Cũng như vậy, kiều bào tại Mỹ kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tạo ra những đột phá mới để phát huy đại đoàn kết dân tộc, theo đó, tất cả người dân Việt Nam cùng hồ hởi, chung tay đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam./.

