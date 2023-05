Đặc sắc lễ hội "Ngày Việt Nam 2023" tại thành phố Gwangju của Hàn Quốc

Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: Khánh Vân - Pv TTXVN tại Hàn Quốc

Chương trình diễn ra trong một ngày với nhiều hoạt động đặc sắc và ý nghĩa, thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Ông Nguyễn Viết Phong, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Gwangju-jeonnam chia sẻ hội đã kết hợp với thành phố Gwangju và Hiệp hội Thống đốc Hàn Quốc (GAROK) tổ chức "Ngày Việt Nam" năm nay, với mong muốn quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước con người Việt Nam đến với bạn bè Hàn Quốc và quốc tế, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác giao lưu kinh tế, chính trị giữa hai nước Việt - Hàn nói chung và giữa tỉnh Nghệ An - thành phố Gwangju nói riêng. Đây cũng là cơ hội tốt để bà con cộng đồng có thể gặp mặt, giao lưu, tạo cầu nối đoàn kết tương trợ lẫn nhau giữa những người Việt đang sinh sống học tập và làm việc trong khu vực.

Thị trưởng thành phố Gwangju, ông Kang Gi Jung bày tỏ mong muốn thông qua “Ngày Việt Nam 2023”, hình thức ngoại giao nhân dân và ngoại giao địa phương với địa phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam sẽ được mở rộng hơn nữa.

Tổng Thư ký GAROK, ông Yu Min Bong nhận định “Ngày Việt Nam 2023” là dịp để mọi người có thể trải nghiệm văn hóa Việt Nam, tiếp cận các sản phẩm của các doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Ông Yu Min Bong cho rằng đây là dịp những người dân Việt xa quê đang sinh sống tại Gwangju chia sẻ nỗi nhớ quê nhà; đồng thời mở ra cơ hội để đổi mới hợp tác giao lưu giữa thành phố Gwangju và đơn vị kết nghĩa tỉnh Nghệ An.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng đã tham dự buổi lễ và bày tỏ sẽ tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng chính quyền thành phố Gwangju, GAROK và Hội người Việt Nam tại Gwangju trong việc triển khai các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, cũng như hỗ trợ tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju trong quá trình hợp tác về sau.