Đặc sắc không gian trưng bày "Di sản văn hóa tiêu biểu tỉnh Ninh Bình - Hội tụ và tỏa sáng"

Các đại biểu, nhân dân, học sinh tham quan không gian trưng bày về di sản văn hóa tiêu biểu tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình Nguyễn Đức Cường cho biết, Ninh Bình hôm nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập không gian lịch sử, văn hóa giàu truyền thống của Ninh Bình cũ, Hà Nam cũ và Nam Định cũ; là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng. Vùng đất Ninh Bình được biết đến là một trong “cái nôi của người Việt cổ”, “Địa linh, nhân kiệt”, “Quê hương phát tích của các triều đại Đinh - Tiền Lê - Trần” với vai trò vị trí của kinh đô Hoa Lư - Phủ Thiên Trường trong lịch sử dân tộc... Tất cả đã tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc, độc đáo, phản ánh chiều sâu lịch sử và bản sắc riêng của vùng đất và con người nơi đây.

Hiện nay, Ninh Bình có hơn 5.000 di tích; trong đó có 1 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 8 di tích quốc gia đặc biệt, gần 300 di tích quốc gia và trên 800 di tích cấp tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh còn sở hữu hàng ngàn di sản văn hóa phi vật thể thuộc các loại hình; trong đó có những di sản đã được ghi danh trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết thêm, trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa tiêu biểu tỉnh Ninh Bình - Hội tụ và Tỏa sáng” được tổ chức là dịp để giới thiệu tới đông đảo công chúng bức tranh tổng thể, sinh động về những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa địa phương; nơi lắng đọng, tỏa sáng tinh hoa văn hóa của vùng đất cổ kính, xinh đẹp và giàu bản sắc.

Với diện tích trưng bày gần 400m2, thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật, bản đồ, biểu đồ, phim tư liệu cùng nhiều hình thức trình bày trực quan, khoa học, trưng bày giới thiệu khái quát hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc; các di sản được UNESCO ghi danh; hệ thống di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và cấp tỉnh; các bảo vật quốc gia; các lễ hội truyền thống, làng nghề thủ công, tập quán xã hội và tín ngưỡng tiêu biểu. Mỗi tư liệu, hình ảnh, hiện vật trong không gian trưng bày hôm nay không đơn thuần là những minh chứng lịch sử, mà còn là câu chuyện sống động về quá trình hình thành, bồi đắp và phát triển tinh hoa văn hóa; là sự kết tinh của trí tuệ, lao động sáng tạo, đời sống tinh thần phong phú của bao thế hệ cư dân nơi đây.

Người dân trải nghiệm làm gốm Bồ Bát tại trưng bày. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu, nhân dân, học sinh các trường trên địa bàn đã được tham quan tại không gian trưng bày ngoài trời và trong nhà. Bên cạnh đó, Bảo tàng tỉnh Ninh Bình còn tổ chức cuộc thi Gameshow “Tổ quốc gọi tên mình” với chủ đề “Học sinh Ninh Bình - tiếp nối di sản Cố đô, tự hào theo chân Bác” cho các trường trung học cơ sở trên địa bàn./.