Đà Nẵng tổng rà soát, khảo sát nhu cầu về nhà ở xã hội

Khu chung cư nhà ở xã hội Phong Bắc (phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Khảo sát được thực hiện từ ngày 01/6/2026 đến hết ngày 30/6/2026. Người dân có thể truy cập trực tiếp vào cổng thông tin khảo sát nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội tại địa chỉ: https://khaosatnhaoxahoi.1022.vn/ hoặc liên hệ Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng: 0236.3565539.

Phạm vi và đối tượng tham gia khảo sát là các hộ gia đình, cá nhân thuộc các nhóm đối tượng được hưởng chính sách thuê, mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, khảo sát này chỉ áp dụng đối với người dân chưa từng được mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Người tham gia khảo sát chỉ chọn một nhu cầu duy nhất: thuê nhà ở xã hội hoặc mua nhà ở xã hội.

Về nội dung thông tin khảo sát, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, đối với các đối tượng đăng ký thuê nhà ở xã hội thì không yêu cầu điều kiện. Các đối tượng đăng ký thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp thì phải có hợp đồng lao động và xác nhận của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất trong khu công nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cũng nêu rõ các điều kiện về đối tượng được mua nhà ở xã hội; trong đó, người dân đăng ký mua nhà ở xã hội tại khu vực thành phố Đà Nẵng (trước hợp nhất) cần đủ các điều kiện: chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại khu vực thành phố Đà Nẵng (cũ). Hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại khu vực thành phố Đà Nẵng (cũ) nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn 15m² sàn/người. Hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại khu vực thành phố Đà Nẵng (cũ) nhưng cách xa địa điểm làm việc (đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo: cách xa 20 km trở lên; đối với các trường hợp còn lại: cách xa 30 km trở lên). Đối với người đăng ký mua nhà ở xã hội tại khu vực tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) cũng phải đáp ứng các điều kiện tương tự, trên địa bàn khu vực tỉnh Quảng Nam (cũ). Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng) đã mở bán nhà ở xã hội. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Điều kiện về thu nhập đối với người thu nhập thấp tại khu vực đô thị (công nhân, người lao động; cán bộ, công chức, viên chức): Trường hợp độc thân thì thu nhập bình quân không quá 25 triệu đồng/tháng, nếu đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân không quá 35 triệu đồng/tháng. Trường hợp đã kết hôn thì tổng thu nhập bình quân của 02 vợ, chồng không quá 50 triệu đồng/tháng.

Còn điều kiện về thu nhập đối với đối tượng cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, trường hợp độc thân thì thu nhập bình quân/tháng không quá tổng thu nhập của sỹ quan có cấp bậc hàm Đại tá. Trường hợp đã kết hôn: nếu cả vợ và chồng đều là lực lượng vũ trang thì tổng thu nhập/tháng không quá 2 lần tổng thu nhập của sỹ quan có cấp bậc hàm Đại tá; nếu vợ hoặc chồng không thuộc lực lượng vũ trang thì tổng thu nhập/tháng không quá tổng thu nhập của sỹ quan có cấp bậc hàm Đại tá cộng với mức lương của vợ hoặc chồng tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các đối tượng còn lại không yêu cầu đáp ứng điều kiện về thu nhập.

Riêng các hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất, nhà ở vì mục đích quốc phòng, an ninh, để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở thì được mua, thuê nhà ở xã hội không phải bốc thăm và không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, điều kiện về thu nhập theo quy định./.