Đà Nẵng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo phát huy giá trị di sản Hội An

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Lê Sơn Phong, trong bối cảnh hiện nay, di sản văn hóa không chỉ là giá trị cần bảo tồn mà còn là nguồn lực quan trọng cho đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố.



Những năm qua, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước hình thành mạng lưới liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp. Tuy nhiên, thách thức lớn hiện nay là làm thế nào để các sản phẩm khởi nghiệp gắn với văn hóa, du lịch và bản sắc địa phương tiếp cận thị trường, mở rộng kênh phân phối và nâng cao năng lực cạnh tranh.



Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, di sản không chỉ là giá trị cần được bảo tồn mà còn là nguồn cảm hứng, là chất liệu quan trọng để hình thành các ý tưởng sáng tạo, các mô hình kinh doanh mới. Việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với đổi mới sáng tạo sẽ mở ra nhiều cơ hội cho cộng đồng khởi nghiệp, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.





Tại hội thảo, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã lắng nghe các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ của các hiệp hội, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng thời, hội thảo cũng kết nối các nguồn lực nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực tiêu thụ sản phẩm; gợi mở các mô hình khởi nghiệp sáng tạo gắn với khai thác giá trị di sản tại Hội An…



Anh Lê Văn Nhật, người trẻ khởi nghiệp tại Làng gốm Thanh Hà đề xuất, thành phố cần có thêm cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp từ các nghề truyền thống. Cụ thể, thành phố nên xây dựng thêm các cơ sở, địa điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm đến du khách quốc tế; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động văn hóa - du lịch. Bên cạnh đó, trước tình trạng nguồn nguyên liệu tại chỗ của Làng gốm Thanh Hà ngày càng khan hiếm, anh Nhật đề xuất thành phố cho phép vận chuyển đất sét nguyên liệu từ các xã lân cận để cung cấp cho các cơ sở sản xuất gốm tại địa phương.

Kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu ghi nhận các kiến nghị, góp ý của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại khu vực Hội An và vùng phụ cận; trong đó có nhiều ý kiến tâm huyết về ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa và nghề truyền thống của Hội An. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo các Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các phường, xã liên quan nghiên cứu, giải đáp và xử lý các vấn đề cụ thể được doanh nghiệp nêu tại hội thảo.

Hội An được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu năm 2023 trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Hội An hiện có 5 làng nghề truyền thống và khoảng 50 ngành nghề thủ công, nổi bật như nghề mộc, gốm, làm đèn lồng, đồ da, may mặc… Trong đó, có 6 nghề được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm: nghề khai thác yến Thanh Châu, nghề mộc Kim Bồng, nghề gốm Thanh Hà, nghề trồng rau Trà Quế, nghề làm nhà tre dừa Cẩm Thanh và nghề đan võng ngô đồng Cù Lao Chàm./.