Cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu ở ngư trường Trường Sa

Bệnh xá đảo Song Tử Tây tiếp nhận ngư dân bị giảm áp do lặn. Ảnh: TTXVN phát

Theo hồ sơ bệnh án, ngư dân Thắng có tiền sử sức khỏe mạnh, nhiều năm lặn khai thác hải sản ở Trường Sa. Trước khi gặp nạn, anh Thắng lặn 3 lần, mỗi lần 1 tiếng dưới độ sâu khoảng 32m. Sau mỗi lần lặn, anh Thắng nghỉ ngơi tại tàu 1 tiếng 30 phút để hồi sức sau đó lặn tiếp.

Các bác sĩ tiến hành cấp cứu cho ngư dân bị giảm áp. Ảnh: TTXVN phát

Đến 3 giờ sáng 26/1, anh Thắng xuất hiện mệt, yếu 2 chi dưới, bụng chướng và được các ngư dân trên tàu xử lý bằng cách tái tăng áp tại chỗ 1 tiếng ở độ sâu 20m, sau đó sức khỏe ổn trở lại. Đến 10 giờ cùng ngày, anh Thắng lại xuất hiện mệt mỏi, yếu 2 chi dưới, bụng chướng căng, tức ngực. Các ngư dân trên tàu tiếp tục cho anh Thắng tái tăng áp tại chỗ lần 2 ở độ sâu 20m trong 4 tiếng. Qua theo dõi, kết quả sau xử lý tái tăng áp lần 2 bệnh nhân không có cải thiện, sau đó anh Thắng được đưa vào bệnh xá Song Tử Tây để cấp cứu.

Các bác sĩ đảo Song Tử Tây thăm khám cho ngư dân bị giảm áp. Ảnh: TTXVN phát

Lúc vào viện, anh Thắng trong tình trạng tỉnh táo. Qua kết quả thăm khám ban đầu cho thấy anh Thắng tỉnh làm theo lệnh, mở mắt tự nhiên, không méo miệng, hạ liệt sức cơ 2/5, tê bì từ dưới núm vú, cầu bàng quang dương tính, bụng chướng, phản ứng thành bụng âm tính; tai ngoài và màng nhĩ 2 bên bình thường, mạch 90 lần/phút, huyết áp 120/70mmhg SP 02 95%, bác sĩ đã đặt sonde niệu đạo thu 400ml nước tiểu vàng trong; kết quả xét nghiệm điện tim; nhịp xoang 90 lần/phút.

Từ diễn biến của bệnh nhân và kết quả thăm khám ban đầu các y, bác sĩ bệnh xá đảo chuẩn đoán anh Thắng bị giảm áp cấp tính mức độ nặng (tuýp 2) có rối loạn chức năng thần kinh hạ liệt, liệt ruột, bí tiểu do lặn sâu giờ thứ 17.

Sau khi hội ý về chuyên môn, bệnh xá đảo Song Tử Tây hội chẩn với viện y học Hải quân, thực hiện phương án điều trị tái tăng áp theo phác đồ 6, chuyền dịch, chống sốc, thở ô xy, đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, chống kết tập tiểu cầu, bổ não, tăng dẫn truyền thần kinh, giảm đau, theo dõi toàn trạng; tiên lượng nặng. Hiện các y bác sĩ bệnh xá đảo đang theo dõi sát tình trạng bệnh nhân, sẵn sàng xử lý các bước tiếp theo.

Anh Phạm Văn Thắng làm thợ lặn trên tàu cá Qng 90789 TS, do ông Võ Bách Khoa làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến tại cảng cá Hòn Rớ (tỉnh Khánh Hòa) ngày 21/1./.