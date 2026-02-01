Cùng nhân dân vui Xuân, đón Tết

* Chăm lo Tết cho công nhân, người lao động

Sáng 1/2, tại phường Đa Mai, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Vinahan Bắc Giang tổ chức chương trình "Vui Xuân cùng thanh niên công nhân". Đây là hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho công nhân, lao động dịp Tết.

Tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Hà Thái Sơn nhấn mạnh: Thanh niên công nhân là lực lượng xung kích, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện chủ trương tập hợp và chăm lo cho công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp, chương trình "Vui Xuân cùng thanh niên công nhân" là minh chứng cho sự đồng hành, sẻ chia của tổ chức Đoàn, Hội đối với đời sống vật chất và tinh thần của thanh niên công nhân mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn mang đến một không gian ấm áp, để mỗi bạn trẻ, công nhân lao động đều cảm nhận được sự quan tâm của xã hội và tổ chức Đoàn, Hội. Tại chương trình, thanh niên công nhân được tham gia các trò chơi, giao lưu văn nghệ, thi gói bánh chưng, trải nghiệm góc thư pháp. Đặc biệt, đông đảo công nhân, người lao động, lãnh đạo Công ty cùng chung vui mâm cơm tất niên với mong muốn mang đến không khí ấm áp, sum vầy.

Đại diện Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh tặng quà cho Công ty. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Tham gia thi gói bánh chưng tại chương trình, chị Phạm Thị Hạnh, công nhân nhà máy 3, Công ty Cổ phần Vinahan Bắc Giang chia sẻ: Chị rất cảm ơn Hội Liên hiệp Thanh niên, Công ty đã tổ chức hoạt động ý nghĩa cho toàn thể người lao động tại đây, qua đó, góp phần mang Tết đến gần hơn với những người lao động. Với tinh thần, trách nhiệm của mình, chị cùng đồng nghiệp phát huy tinh thần đoàn kết phân chia nhau từng công việc, người lau lá, cắt lá bánh, người gói, người buộc lạt để tạo nên chiếc bánh chưng đẹp cho ngày Tết.

Chị Nguyễn Thị Huế, công nhân nhà máy 1, Công ty Cổ phần Vinahan Bắc Giang, đã có hơn 9 năm gắn bó với Công ty chia sẻ: Được làm việc trong môi trường văn minh, lành mạnh, nhiều năm nay, chị luôn coi Công ty là ngôi nhà thứ 2 để cống hiến xây dựng. Trong hoạt động sản xuất, chị luôn làm với tinh thần, trách nhiệm cao. Đặc biệt, chị rất cảm ơn Ban Lãnh đạo công ty, tổ chức Công đoàn có nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân, người lao động như hằng năm tổ chức tiệc tất niên, dịp Tết, dịp Tết Trung thu hay Tết thiếu nhi đều có quà cho công nhân và con em công nhân. Ngày hôm nay, chị nhận được món quà Tết rất ý nghĩa từ Ban Tổ chức, những món quà này góp phần mang đến cho chị Tết đến sớm, đủ đầy.

Nhân dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng (trong đó 1 triệu tiền mặt và phần quà trị giá 3 trăm nghìn đồng) cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên công nhân thành xuất sắc nhiệm vụ. Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Vinahan Bắc Giang trao danh hiệu Lao động xuất sắc cấp tổ cho 24 cá nhân tiêu biểu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

*Gia Lai: Phân bổ hơn 1,4 triệu tấn gạo hỗ trợ người dân

UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 323/QĐ-UBND về việc phân bổ gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và giáp hạt đầu năm 2026.

Tỉnh sẽ tiến hành phân bổ 1.477.155 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, trong đó hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 là 719.145 kg và hỗ trợ trong thời gian giáp hạt đầu năm 2026 là 758.010 kg. Việc cấp phát nhằm kịp thời giúp các hộ dân gặp khó khăn, thiếu đói có điều kiện ổn định đời sống, đón Tết an vui.

Đông đảo công nhân tham gia cuộc thi gói bánh chưng. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI và Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức tiếp nhận, phân bổ và cấp phát gạo cho nhân dân, hoàn thành trước ngày 13/2/2026 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm cấp phát gạo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng đã được phê duyệt; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Việc phân bổ gạo dự trữ quốc gia thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với người dân vùng khó khăn trong dịp Tết và thời điểm giáp hạt./.