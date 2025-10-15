Củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia trên nhiều lĩnh vực

Thượng tướng Võ Minh Lương (phải), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Nhem Valy (trái), Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia ký Biên bản Kỳ họp. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia do bà Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia làm Trưởng đoàn.

Thượng tướng Võ Minh Lương bày tỏ vui mừng nhận thấy, mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động, mối quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam - Campuchia tiếp tục được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực; nhấn mạnh, kỳ họp là hành động thiết thực góp phần thúc đẩy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai Nhà nước, hai dân tộc và làm sâu sắc hơn quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Chính phủ, quân đội và nhân dân hai nước.



Chúc mừng những thành quả kinh tế-xã hội của Việt Nam đã đạt trong thời gian qua, bà Samdech Men Sam An cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ to lớn, tận tình của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ; xây dựng, củng cố chính quyền cũng như phát triển đất nước Campuchia sau này. Mối quan hệ láng giềng truyền thống, hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc được vun đắp bằng sự hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, quân tình nguyện Việt Nam cần được củng cố, phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.



Tại kỳ họp, hai Bên thống nhất đánh giá cao những kết quả đã đạt được theo nội dung Biên bản Kỳ họp lần thứ VII, ký ngày 29/12/2024, tại Thành phố Hồ Chí Minh; việc triển khai thực hiện các Dự án bảo đảm tiến độ, đạt kết quả tốt.



Hai bên khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia đã phối hợp chặt chẽ, tích cực kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các Dự án xây dựng, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.



Từ năm 2015 đến nay, Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí để Campuchia thực hiện 24 Dự án xây dựng, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia; năm 2024 đã hỗ trợ kinh phí làm đường vào Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Siem Raep; năm 2025 hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Mundunkiri, Prey Veng và xây dựng mới Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Pusat.



Qua thảo luận, hai bên nhất trí, thời gian tới tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết tại các kỳ họp giữa hai bên; phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Campuchia (đã được phía Việt Nam hỗ trợ kinh phí) bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; tiếp tục rà soát các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã được hỗ trợ kinh phí xây dựng, tu bổ, tôn tạo; tổ chức khánh thành và bàn giao cho các địa phương Campuchia để quản lý, giữ gìn, bảo vệ sau khi hoàn thành công tác xây dựng.



Hai bên tiếp tục khẳng định các Đài Hữu nghị Việt Nam- Campuchia tại Vương quốc Campuchia là công trình lịch sử văn hóa tiêu biểu cho quan hệ hai nước; do vậy, cần được quản lý, bảo vệ và phát huy đầy đủ giá trị để góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.



Hai bên tin tưởng, trên cơ sở mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia, các chủ trương của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về việc xây dựng, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Vương quốc Campuchia sẽ được triển khai hiệu quả, thành công trong thời gian tới./.