“Cửa ngõ” đưa văn hóa dân tộc ra thế giới

Lăng Minh Mạng (Hiếu Lăng), tọa lạc trên ngọn núi Cẩm Kê, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, đây là điểm đến của du khách khi đến với cố đô Huế. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN

* Di sản khoe sắc

Hằng ngày, có hàng ngàn du khách đến với Quần thể di tích cố đô Huế, khu đền tháp Mỹ Sơn và phố cổ Hội An. Sức hút của ba di sản văn hóa thế giới này đối với khách du lịch chính là nằm ở sự kết hợp, hòa quyện giữa di sản vật thể và phi vật thể, giữa văn hóa truyền thống và công nghệ hiện đại đang được ứng dụng ngày một phổ biến để làm nổi bật giá trị di sản.

Việc tái hiện các nghi lễ cung đình thông qua hình thức sân khấu hóa là một trong những sản phẩm du lịch đặc sắc được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện thành công thời gian gần đây. Trong đó tiêu biểu như: Lễ Đại triều, lễ Đổi gác, lễ Ban sóc, lễ Thượng nêu, lễ Hạ nêu và khai ấn đầu xuân, lễ Truyền lô, biểu diễn nhã nhạc cung đình tại Nhà hát Duyệt Thị Đường… Đặc biệt là các chương trình trình diễn ánh sáng đặc sắc 3D Mapping về đêm trên bề mặt kiến trúc các điểm di tích Ngọ Môn, Điện Kiến Trung trong một số sự kiện văn hóa lớn. Cách làm mới này giúp tái hiện bức tranh văn hóa cung đình xưa, truyền tải sinh động những thông điệp lịch sử, qua đó đưa di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trở lên sống động, đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Anh David Raum, du khách đến từ Đức bày tỏ ấn tượng khi được tham dự vào lễ Đổi gác ở cổng Ngọ Môn. Với thời lượng khoảng 30 phút, sự kết hợp giữa âm nhạc cung đình được tấu lên trong suốt quá trình diễn ra nghi lễ, tạo nên không khí sống động, chân thực cho người xem để hiểu thêm về một nghi thức quan trọng ở nơi kinh thành xưa. “Những chương trình như thế này rất hay và cuốn hút, đưa người xem trở về với lịch sử, chạm đến cảm xúc của du khách khi đến tham quan khu di sản này”, anh David Raum hào hứng chia sẻ.

“Festival Huế” là một thương hiệu văn hóa, du lịch đã được thành phố Huế dày công xây dựng trong nhiều năm qua. Đây là sự kiện văn hóa quy mô lớn nơi gặp gỡ, giao lưu và giới thiệu quảng bá văn hóa truyền thống của Việt Nam nói chung và văn hóa cung đình Huế nói riêng, với các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Việc tổ chức định kỳ và không ngừng đổi mới chương trình lễ hội này đưa Huế dần trở thành “Thành phố Festival” mang tầm quốc gia và quốc tế đặc trưng của Việt Nam, nơi phô diễn vẻ đẹp của các loại hình di sản mà thành phố đang sở hữu.

Đối với phố cổ Hội An, bên cạnh những lễ hội đã tạo nên thương hiệu như Đêm rằm phố Hội, lễ hội Đèn lồng, lễ hội Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản… chính nhịp sống hằng ngày của người dân giữa lòng di sản phố cổ, các làng nghề truyền thống tạo thành sức hút mạnh mẽ đối với du khách. Nhiều tạp chí du lịch nước ngoài uy tín những năm qua đã liên tục bình chọn Hội An với các danh hiệu như: Một trong mười thành phố du lịch tốt nhất, Thành phố được yêu thích nhất trên thế giới, Điểm du lịch hấp dẫn nhất châu Á, Điểm đến đáng mơ ước thế giới… Năm 2025, phố cổ Hội An dự kiến đón khoảng 5 triệu lượt khách đến tham quan, lưu trú.

Bí thư Đảng ủy phường Hội An, ông Nguyễn Đức Bình cho biết, việc liên tục được lựa chọn là điểm đến yêu thích đã khẳng định thương hiệu của du lịch Hội An. Có được điều này là nhờ Hội An có được hệ sinh thái về du lịch phong phú từ di tích, con người, văn hóa, biển đảo, các hoạt động thể thao, trải nghiệm mới lạ. Hội An hiện là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO. Nhờ cách làm du lịch của người dân nơi đây luôn đổi mới từng ngày như sáng tạo ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làm nông nghiệp hữu cơ để cho du khách trải nghiệm, các khu nghỉ dưỡng luôn chăm chút đưa ra những sản phẩm mới phục vụ du khách nên tỷ lệ lượng khách quay lại tham quan lớn.

Có thể nói, các di sản văn hóa thế giới luôn là điểm đến được du khách quốc tế yêu thích lựa chọn như một “cánh cửa” bước vào trải nghiệm thực tế nền văn hóa, lịch sử của mỗi quốc gia. Đối với khu đền tháp Mỹ Sơn, nếu như vào năm 1996, trung bình mỗi ngày có khoảng 20 khách quốc tế đến tham quan, đến nay mỗi ngày khu đền tháp đón tiếp từ 1.500 - 2.000 khách đến từ nhiều quốc gia, lượng khách hằng năm tăng trưởng từ 10%-15%.

Du khách Gerardo De La Sierra, đến từ đất nước Mexico chia sẻ, ba di sản văn hóa thế giới nằm ở khoảng cách khá gần nhau. Buổi sáng, du khách có thể tham quan Quần thể di tích cố đô Huế, buổi chiều khám phá khu đền tháp Mỹ Sơn và buổi tối trải nghiệm phố cổ Hội An về đêm. Đặc biệt, khu đền tháp Mỹ Sơn mặc dù đã bị chiến tranh tàn phá nặng nề, không còn nguyên vẹn nhưng lại chứa đựng nhiều câu chuyện huyền bí, ẩn chứa thế giới quan, nhân sinh quan, văn hóa phong tục của người Chăm xưa cách đây cả ngàn năm, hấp dẫn du khách muốn đến tìm hiểu, khám phá.

Theo Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn Nguyễn Công Khiết, thời gian tới, đơn vị có kế hoạch mở rộng không gian trình diễn quá trình sản xuất gốm Bàu Trúc (đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp), dệt thổ cẩm của người Chăm để phục vụ du khách. Đồng thời, đơn vị cũng nghiên cứu sử dụng công nghệ 3D Mapping để tái hiện một không gian của con đường hành đạo, dâng thánh lễ của các vị vua, tu sĩ người Chăm xưa tại ngôi tháp cổ vào ban đêm, qua đó tạo một sản phẩm du lịch độc đáo, giữ chân du khách lưu trú tại đây.

Du khách trong nước và quốc tế đến với Phố cổ Hội An. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

* “Mỏ vàng” của du lịch