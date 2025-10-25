Công ước Hà Nội: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Hoan nghênh chuyến thăm đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử và chính trị sâu sắc của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới, góp phần đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên hợp quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tiếp nối những thành quả to lớn cùng nhau đạt được trên chặng đường chung vì hòa bình, phát triển trong gần 50 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ quý báu của cá nhân Tổng Thư ký, sự đóng góp, hỗ trợ hiệu quả của Liên hợp quốc - đối tác tin cậy, gắn bó của Việt Nam trong tái thiết đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế toàn diện hiện nay.



Khẳng định Việt Nam luôn tin tưởng, coi trọng và ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu, sự lãnh đạo, các sáng kiến của Tổng Thư ký, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả hơn nữa cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới, cho công việc chung của Liên hợp quốc và hợp tác đa phương, trong đó có các diễn đàn liên nghị viện thế giới và khu vực, đặc biệt trong khuôn khổ Liên minh nghị viện thế giới (IPU).