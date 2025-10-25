Công ước Hà Nội: Bảo vệ quyền con người, quyền công dân trên môi trường số

Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo Bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Phiên thảo luận có sự tham dự của các diễn giả là Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Yılmaz Tunc, Trưởng Chương trình tội phạm mạng toàn cầu của UNODC Bertha Nayelly Loya Marin và một số diễn giả đến từ một số quốc gia sang dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh: Sau 25 năm kể từ Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước Palermo) được thông qua tại Italy vào năm 2000 - văn kiện pháp lý toàn cầu đầu tiên về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, thế giới mới chứng kiến sự ra đời của một công ước toàn cầu tiếp theo trong lĩnh vực này - Công ước Hà Nội. Hành trình từ Công ước Palermo đến Công ước Hà Nội không chỉ là một sự kế thừa mang tính biểu tượng, mà còn phản ánh nỗ lực bền bỉ, đầy trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương, hài hòa hóa pháp luật và xây dựng các cơ chế ứng phó linh hoạt trước những thách thức pháp lý xuyên biên giới ngày càng phức tạp của thế kỷ XXI.



Theo Bộ trưởng, nhân loại đang sống trong kỷ nguyên của Cách mạng công nghiệp 4.0, với các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), chuỗi khối (Blockchain) và Internet vạn vật (IoT). Dữ liệu đã trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, mang lại giá trị kinh tế và xã hội to lớn, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới, nơi mỗi cá nhân đều có thể kết nối, học hỏi và sáng tạo không biên giới. Tuy nhiên, song hành với thành tựu công nghệ là sự gia tăng nhanh chóng của tội phạm mạng toàn cầu với phương thức ngày càng tinh vi, gây tổn hại không chỉ về kinh tế mà còn đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia, quyền con người và quyền công dân. Trong bối cảnh đó, Lễ mở ký Công ước Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là diễn đàn để cộng đồng quốc tế cùng thể hiện cam kết, thống nhất hành động trong cuộc chiến chống tội phạm mạng xuyên biên giới.

Xuất phát từ tinh thần hợp tác đó và nhận thức rõ những thách thức nêu trên, Việt Nam cho rằng giá trị cốt lõi của chuyển đổi số và công nghệ phải được xây dựng trên nền tảng bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong môi trường số.