Cộng đồng ASEAN tại Mexico chung tay vì trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Hoạt động tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN thông qua các trò chơi tương tác. Ảnh: ĐSQ cung cấp

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, được thành lập từ năm 1966, Hogar Providencia I.A.P. là tổ chức phi lợi nhuận chuyên chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện trung tâm đang chăm sóc hơn 100 trẻ từ sơ sinh đến 18 tuổi, cung cấp nơi ở, dịch vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý và các kỹ năng cần thiết để các em có cơ hội phát triển toàn diện và hòa nhập cộng đồng. Tại chương trình, khoảng 50 em nhỏ từ 1 đến 14 tuổi đã tham gia các hoạt động giao lưu cùng đoàn ngoại giao ASEAN.

Nhằm góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và học tập của các em, các Đại sứ quán ASEAN bao gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan đã trao tặng trung tâm nhiều nhu yếu phẩm, thực phẩm, đồ chơi và dụng cụ học tập. Mỗi cơ quan đại diện cũng chuẩn bị một món ăn đặc trưng của quốc gia mình cùng 15 phần quà dành tặng các em nhỏ.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN thông qua các trò chơi tương tác. Những câu hỏi về các quốc gia thành viên, quốc kỳ các nước hay biểu tượng văn hóa đặc sắc đã giúp các em vừa học vừa chơi trong không khí sôi nổi. Sau mỗi phần trả lời, các em đều nhận được những phần quà khích lệ từ ban tổ chức.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: ĐSQ cung cấp

Tiếng cười tiếp tục vang lên trên sân chơi khi các cán bộ ngoại giao cùng các em tham gia đá bóng, vẽ tranh và nhiều hoạt động tập thể khác. Những khoảng cách về tuổi tác, ngôn ngữ và quốc tịch được xóa nhòa, thay bằng sự gắn kết, sẻ chia và những khoảnh khắc đầy ắp niềm vui.

Thông qua chương trình, các cơ quan đại diện ASEAN tại Mexico tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, nhân văn và lấy người dân làm trung tâm./.